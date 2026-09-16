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好市多挑選健康麵包 建議細讀成分表

記者王子涵／舊金山報導
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消費者選購麵包時，不應只看品牌與包裝，而要仔細閱讀成分表。（記者王子涵／攝影）
消費者選購麵包時，不應只看品牌與包裝，而要仔細閱讀成分表。（記者王子涵／攝影）

好市多Costco）麵包選擇眾多，包裝上常見「天然」、「全穀」、「酸種」、「健康白麵包」等標語，但健康飲食YouTuber博主帕里什（Bobby Parrish）近日在影片中提醒，消費者選購麵包時，不應只看品牌與包裝，而要仔細閱讀成分表。他認為，健康的麵包通常具備幾個特點：成分表短、以全穀或發芽穀物為主、添加糖較低、不使用大豆油或菜籽油等種子油，酸種麵包則應以自然發酵為主。

影片中推薦的第一款是Aldi販售的有機發芽穀物麵包（Organic Knock Your Sprouts Off Bread）。帕里什指出，這款麵包以有機發芽小麥為主要成分，並加入小米、黑麥、燕麥等多種發芽穀物，未見常見的種子油、DATEM或其他麵團改良劑。他認為，穀物經過發芽後較容易消化，也有助於人體吸收更多營養。對於重視價格的家庭來說，這款產品也相對親民。

第二款推薦是One Mighty Mill石磨麵包。Parrish表示，該品牌使用有機穀物，並採用石磨方式處理麵粉，成分表較短，油脂來源則是特級初榨橄欖油。他說：「石磨麵粉更接近傳統製作方式，也讓麵包保留較高營養密度。」

第三款是Dave's Killer Bread的Powerseed系列。Parrish並未完全否定Dave's Killer Bread，而是指出該品牌部分產品添加糖偏高，例如21種全穀與種子麵包每片含4克添加糖，兩片三明治就等於攝入約2茶匙糖。相比之下，Powerseed系列同樣含有有機穀物、堅果與種子，但以少量有機果汁作為甜味來源，每片糖分約1克，因此是該品牌中較被推薦的一款。

若喜歡酸種麵包，影片推薦Costco販售的Boudin有機舊金山酸種麵包，以及Essential Baking Company有機酸種麵包。Parrish表示，真正酸種麵包應依靠自然發酵，成分不應過度複雜。Boudin產品標示自然發酵，Essential Baking Company則明確列出酸種酵頭，兩者都比加入酵母、種子油與強化麵粉的「假酸種」更符合酸種麵包本意。

精華 FAQ

  • 因為「天然」、「全穀」或「健康白麵包」等字樣不一定代表真正健康，仍要看成分表是否簡短、糖分是否偏低，以及是否含有大豆油、菜籽油等不理想油脂。

  • 他推薦Aldi的有機發芽穀物麵包、One Mighty Mill石磨麵包、Dave's Killer Bread的Powerseed系列，以及Costco的Boudin有機舊金山酸種麵包和Essential Baking Company有機酸種麵包。

  • 因為該品牌部分麵包添加糖較高，例如每片可達4克；相較之下，Powerseed系列以有機穀物、堅果與種子為主，並用少量有機果汁調味，每片糖分約1克，更符合低糖原則。

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