麥當勞免費9月18日送雙層起司漢堡

麥當勞18日將免費贈送雙層起司漢堡，顧客須透過手機App購買至少1美元的其他商品。（麥當勞官網）

9月18日「全國起司漢堡日」（National Cheeseburger Day），多家速食連鎖店推出限時優惠。麥當勞 今年將免費贈送雙層起司漢堡（Double Cheeseburger），但顧客不能直接零消費領取，須透過手機App 購買至少1美元的其他商品。

綜合麥當勞官方資訊和Sporked報導，MyMcDonald's Rewards會員9月18日透過麥當勞App下單，消費至少1美元、不含稅，即可免費獲得一個雙層起司漢堡。優惠只限當天，每名會員限用一次，並僅適用參與活動的門店。

消費者須先下載或打開麥當勞App，註冊並登入會員帳戶，再到優惠區尋找活動。結帳時，須把免費漢堡與至少1美元的其他餐點放入同一筆訂單。各地門店參與情況可能不同，下單前應查看帳戶顯示的完整條款。

此外，不少其他品牌也加入促銷。Dairy Queen官方通告顯示，DQ Rewards會員9月14日至18日透過App或網站消費至少1美元，可免費獲得一個指定單層起司漢堡。優惠每人限用一次，僅適用於參與活動的門店。

漢堡王 （Burger King）也把慶祝活動延長至一周。Royal Perks會員9月14日至20日每天可領取不同優惠；9月18日消費至少3美元，可免費獲得一個培根起司漢堡。其他日期還有免費Rodeo Burger、免費漢堡、免費四塊雞塊、免費雞肉三明治。優惠須透過BK App或官網帳戶兌換，適用門店及限制以帳戶顯示為準。