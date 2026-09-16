麥當勞免費9月18日送雙層起司漢堡
9月18日「全國起司漢堡日」（National Cheeseburger Day），多家速食連鎖店推出限時優惠。麥當勞今年將免費贈送雙層起司漢堡（Double Cheeseburger），但顧客不能直接零消費領取，須透過手機App購買至少1美元的其他商品。
綜合麥當勞官方資訊和Sporked報導，MyMcDonald's Rewards會員9月18日透過麥當勞App下單，消費至少1美元、不含稅，即可免費獲得一個雙層起司漢堡。優惠只限當天，每名會員限用一次，並僅適用參與活動的門店。
消費者須先下載或打開麥當勞App，註冊並登入會員帳戶，再到優惠區尋找活動。結帳時，須把免費漢堡與至少1美元的其他餐點放入同一筆訂單。各地門店參與情況可能不同，下單前應查看帳戶顯示的完整條款。
此外，不少其他品牌也加入促銷。Dairy Queen官方通告顯示，DQ Rewards會員9月14日至18日透過App或網站消費至少1美元，可免費獲得一個指定單層起司漢堡。優惠每人限用一次，僅適用於參與活動的門店。
漢堡王（Burger King）也把慶祝活動延長至一周。Royal Perks會員9月14日至20日每天可領取不同優惠；9月18日消費至少3美元，可免費獲得一個培根起司漢堡。其他日期還有免費Rodeo Burger、免費漢堡、免費四塊雞塊、免費雞肉三明治。優惠須透過BK App或官網帳戶兌換，適用門店及限制以帳戶顯示為準。
MyMcDonald's Rewards會員需先下載或登入麥當勞App，於9月18日下單並在同一筆訂單內購買至少1美元、未含稅的其他商品，才能免費兌換雙層起司漢堡。 優惠只限9月18日當天使用，每名會員限領1次，且僅適用參與活動的門店。下單前應查看App帳戶中的完整條款，以確認所在地門店是否參加。 Dairy Queen在9月14日至18日提供會員消費滿1美元送指定單層起司漢堡；漢堡王則在9月14日至20日天天有不同優惠，9月18日消費滿3美元可免費得培根起司漢堡。
精華 FAQ
MyMcDonald's Rewards會員需先下載或登入麥當勞App，於9月18日下單並在同一筆訂單內購買至少1美元、未含稅的其他商品，才能免費兌換雙層起司漢堡。
優惠只限9月18日當天使用，每名會員限領1次，且僅適用參與活動的門店。下單前應查看App帳戶中的完整條款，以確認所在地門店是否參加。
Dairy Queen在9月14日至18日提供會員消費滿1美元送指定單層起司漢堡；漢堡王則在9月14日至20日天天有不同優惠，9月18日消費滿3美元可免費得培根起司漢堡。
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