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好市多Snapware保鮮盒蓋終身保固 Pyrex提供2年保固

記者趙健／洛杉磯報導
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好市多常見的保鮮盒品牌Pyrex和Snapware，提供盒蓋免費換新保固。（受訪...
好市多常見的保鮮盒品牌Pyrex和Snapware，提供盒蓋免費換新保固。（受訪者提供）

保鮮盒用久了，盒身還完好，塑膠盒蓋卻先出現裂痕、卡扣損壞，密封效果變差，很多人可能是重新買一套。在好市多Costco）常見的Pyrex和Snapware保鮮盒，盒蓋壞了可以免費換新。

不過，要換盒蓋並不是把舊保鮮盒拿回好多退貨，而是直接向品牌方提出保固申請。消費者可進入Pyrex Home.com官網，進入「Customer Care Center」，再找到「Product Warranties / Safety and Usage」頁面，點擊「Warranty Request Form」保固申請表入口。按照表格填寫資料並提交後，即可向客服提出保固申請。填表時會要求填寫產品編號，可在盒身上找到。

同樣是好市多常見的保鮮盒，Pyrex和Snapware雖來自同一家公司，但兩者保固期限並不一樣。根據公司官網，Pyrex提供兩年有限保固。自購買日起兩年內，如果玻璃產品因烤箱熱力造成破裂，或非玻璃配件存在製造缺陷，依規定更換。

Snapware則提供「終身保固」。官方條款顯示，如果塑膠盒蓋或容器在產品使用壽命期間被發現存在材料或製造工藝缺陷，品牌方承諾更換；如果完全相同的產品已無存貨，則會以相近產品替代。但官方規定，因誤用、疏忽、意外破損或自行嘗試維修造成的損壞不在保障範圍。

有華人消費者近日分享實際經歷。她家中的Snapware保鮮盒是在好市多購買，由於用了很久，購買收據早已找不到。發現盒蓋破損後，她在Pyrex Home官網填寫Warranty Request Form，沒想到第二天就收到客服回覆。

她分享，客服詢問產品何時、在哪裡購買，並要求提供盒蓋損壞照片。客服也曾詢問購買收據，她如實告知已找不到發票。客服確認相關資料後，仍批准其申請，替換盒蓋及運費均完全免費。

Snapware塑膠盒蓋可放入微波爐、冰箱及冷凍庫，但微波加熱時，應先將盒蓋卡扣全部打開，並把盒蓋稍微錯開，讓蒸氣有空間排出。官方還特別提醒，為避免塑膠出現染色或起泡，微波時不要過度加熱高脂肪、高糖、油類及番茄醬等食物。

Pyrex玻璃盒身同樣有一些容易被忽略的使用禁忌──避免突然的溫度變化，例如不能將熱玻璃盒直接放在濕冷表面，也不要從冷凍庫直接移入熱烤箱；使用烤箱時應先預熱。

精華 FAQ

  • 消費者需直接到Pyrex Home官網的Customer Care Center，進入Product Warranties / Safety and Usage頁面，點選Warranty Request Form填寫資料後提交，並依要求提供產品編號與損壞照片申請。

  • Pyrex提供2年有限保固，主要涵蓋玻璃產品因烤箱熱力破裂，以及非玻璃配件的製造缺陷；Snapware則是終身保固，若塑膠盒蓋或容器有材料或工藝缺陷，可在使用壽命期間申請更換。

  • 她雖然找不到購買收據，但仍如實說明情況，並依客服要求提供購買時間、地點與損壞照片。客服確認資料後批准申請，最後替換盒蓋與運費都完全免費。

好市多 Costco

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