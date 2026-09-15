好市多機油供應吃緊 會員每7天限買2組

好市多旗下Kirkland全合成機油，受到全球第三類基礎油（Group III base oil）供應短缺衝擊，成為此次漲價與限購潮中的產品之一。（Costco官網）

好市多 （Costco ）旗下Kirkland Signature機油近期出現供應吃緊情況，售價明顯上漲，甚至實施限購。過去一組10夸脫（quart）機油約30美元，如今已接近58美元，好市多並限制會員每七天最多購買兩組。

好市多官網列出的Kirkland Signature 0W-20及5W-20全合成機油，皆以兩組包裝販售，總容量10夸脫，售價57.99美元。業界指出，此次機油價 格上漲並非單一零售商問題，而是受到全球高階基礎油供應短缺影響。機油製造所需的Group III基礎油，是一種經高度精煉的石油產品，目前供應受到生產中斷及中東地區局勢影響。

休士頓顧問公司Lipow Oil Associates總裁Andrew Lipow表示，目前供應緊張主要集中在製造合成潤滑油所需的高階基礎油。卡達、阿聯酋及南韓都是Group III基礎油的重要供應來源，這類基礎油具有較佳性能，廣泛應用於合成機油及合成混合機油。他指出，供應短缺已向下游傳導，最先受到影響的是機油包裝廠，之後會波及部分零售商。他也表示，目前確實存在供應不足的情況。

根據獨立潤滑油製造商協會（ILMA），波斯灣地區原供應美國Group III基礎油正常需求約44%，但伊朗戰爭造成卡達、巴林及阿聯酋等地生產受損。其中，殼牌位於卡達的Pearl天然氣制油設施受損，原每日供應約3萬桶相關產品，ILMA預估修復至少需一年。

即使航運狀況改善，基礎油短缺仍未緩解，受損產能與消耗庫存難以迅速恢復，迫使業者轉向南韓等其他地區尋找Group III基礎油。

除了機油之外，整體能源價格近期也走高。AAA新數據顯示，柴油價格已突破每加侖6美元，普通汽油接近4.29美元。由於汽油、柴油及航空燃油的利潤較高，煉油商也更有誘因將原油投入這些燃料的生產，使原本已吃緊的高階基礎油供應面臨更大壓力。

供應短缺也已反映在終端價格。數據顯示，美國成品潤滑油生產者物價指數（PPI）在3月至8月期間上漲約15.8%；另一項針對97種機油產品的產業調查發現，2月至8月期間零售價格上漲24.2%。

更值得注意的是，這場供應壓力可能還會持續一段時間。ILMA警告，美國基礎油市場可能持續承壓至2027年，屆時美國國內預計才會有新的Group III基礎油產能陸續投入生產。