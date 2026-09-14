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購物車不用投幣？觀光客逛沃爾瑪 處處是「文化衝擊」

編譯組／綜合報導
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歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼...
歐洲遊客到美國大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，往往被其貨品的巨大份量震撼得瞠目結舌。（示意圖，非沃爾瑪現場或文章提及的人物。Pexels / Edward）

最近在社群媒體出現幾段影片，展示歐洲遊客到美國旅遊，前往大型超市沃爾瑪（Walmart）購物時，見到商品的單位體積超龐大，留下了令他們瞠目結舌、徹底傻眼的印象。他們記錄了這些場面滑稽又混亂的過程，體現了歐洲人在美國遇上的「文化衝擊」！

每日郵報報導，對許多外國遊客來說，沃爾瑪是個新鮮事，這家大型零售連鎖店出售的商品，從食物雜貨到家具，每件都是超大型。並且，沃爾瑪在歐洲並無分店，其海外分店只設在加拿大、非洲、中美洲、智利、中國、印度和墨西哥

一位英國男子最近首次到美國的沃爾瑪去，他形容這是獨特的購物體驗。他的女友把他的沃爾瑪購物記攝錄在TikTok影片中，描述這是一場「文化衝擊」；他首先發現購物車不用像在英國的超市般，需要投幣才能使用。然後，他首先走到冷凍區，取出一大桶碎牛肉，重160盎司。

他驚訝這龐大的牛肉包裝，問道：「你到底想做什麼菜需要160盎司的牛肉餡啊？」冷凍披薩的尺寸也令他傻眼，奇怪為何會這麼大件。

再來，大包裝的麥片、五層蘸醬和血腥瑪麗預調非酒精飲品（Bloody Mary mix）同樣令他震驚，他把後者比作裝漱口水的大型容器。他打趣道：「你們太懶了，所以要把能買的東西都在一家店中包辦。」

還有更多有趣形容場面：「我本來是來買酪梨的，結果卻挑了一整車。」當他和女友在貨架間穿梭時，他拿起一根玉米熱狗，完全不知道是什麼。

另一位歐洲男子在亦在類似社群媒體影片中，錄影了在美國德州沃爾瑪的經歷，形容這家超市為「博物館」，也一樣對超市內的巨大食物份量感到驚愕；對著某些調味品的龐大分量，和一排60個雞蛋的包裝及一瓶三公升裝可樂，這男子不禁驚嘆；又對一袋麵包上列出的配料數量之多，感到難以置信。他一邊在超市內遊走，一邊忍不住大笑。

在他的影片評論區，許多歐洲網友也表示不能相信眼前所見：「為什麼每樣物件都這麼大？」另一位網友附和道：「誰會在蛋黃醬變酸之前，就能吃掉一加侖？」

還有更多的疑惑，例如：「有關麵包的評論最讓人無語，因為他說得對……為什麼要有這麼多配料？」另有留言說：「為什麼茶的包裝像汽油的那麼大？」

精華 FAQ

  • 他們最驚訝的是商品包裝與份量都非常巨大，像160盎司碎牛肉、超大披薩、60個雞蛋與3公升可樂，與歐洲超市習慣差異明顯。

  • 他先注意到購物車不用投幣，接著對冷凍牛肉、披薩和各種大包裝食品感到不可思議，還笑稱像要把所有東西一次在一家店買齊。

  • 因為許多歐洲網友也對美國商品尺寸感到誇張，留言質疑為何每樣東西都這麼大，並拿蛋黃醬、茶包與麵包配料數量來討論美歐消費文化差異。

沃爾瑪 墨西哥 加拿大

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