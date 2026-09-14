好市多老牌沐浴露特價 有華人用十多年沒換

「雨浴」沐浴露日前推出折扣，原價19.99美元，優惠價14.99美元。（記者邵敏／攝影）

「很好用，我用了十多年，一直沒換過。」一名來自台灣的華人 ，對好市多 露得清「雨浴」沐浴露（Neutrogena Rainbath Shower Gel with Vitamin E）讚不絕口，稱這是他多年來固定使用的沐浴用品。

南加 好市多阿蘇薩（Azusa）門店，這款40盎司大容量的「雨浴」沐浴露日前推出折扣，原價19.99美元，優惠價14.99美元，每位會員限購5瓶，實際售價仍可能因門店及促銷活動有所不同。產品採醒目的黃色外盒包裝，瓶身標示「獨家配方」（Exclusive Formula），含維他命E。

露得清官方產品資料顯示，老牌沐浴產品「雨浴」系列主打清潔肌膚，同時保持皮膚柔軟。「原始香味」（Original Scent）是這個系列最具代表性的香味之一，香氣融合香料、水果及草本氣息。不過，香味也是消費者對這款產品評價較為兩極的部分。喜歡的人認為原始香味是經典特色，但偏好無香或淡香沐浴產品的人，則可能覺得味道比較明顯。

從好市多官網的消費者評價看，「雨浴」同樣擁有不少忠實粉絲。有消費者表示，從年輕時就開始使用，有人甚至使用數十年；不少好評集中在泡沫、洗後肌膚觸感以及香味。一消費者表示，一瓶只需使用少量即可產生泡沫；也有人說，外出旅行時也會自行攜帶這款產品，不使用飯店提供的沐浴用品。

在好市多商品頁面，這款沐浴露目前評分為4.8分，滿分5分，累積超過6100則評價。評論中，有人特別提到產品香味具有辨識度、泡沫豐富，洗完後皮膚不會感覺乾澀；也有人表示，曾嘗試其他沐浴產品，最後又重新買回「雨浴」。據產品介紹，這款沐浴露可在淋浴時作為沐浴凝膠，也可以加入浴缸泡澡，還可作為刮腿時使用的剃毛凝膠，一瓶有多種用途。

老牌沐浴產品「雨浴」主打清潔肌膚，同時保持皮膚柔軟。（記者邵敏／攝影）