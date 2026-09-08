我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

羅浮宮竊案重演？法國雷諾瓦博物館也遭竊 偷走4件作品總值900萬歐元

全球航運秩序拉警報 18國警告供應鏈恐四分五裂

冷凍食品升級 Costco推和牛、黑松露小籠包

記者龔玥／聖荷西報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥／攝影）
思念和牛黑鬆露小籠包在好市多上架。（記者龔玥／攝影）

Costco近年華人食品選擇持續增加，除了熟悉的中式水餃、包子等品項，也陸續出現更具特色的新品。近期，Costco貨架上除了受到不少消費者喜愛的灣仔碼頭豬肉大白菜水餃外，還出現主打和牛與黑松露風味的思念小籠包，從傳統家常口味到較為新潮的特色口味，讓消費者有更多選擇。

灣仔碼頭豬肉大白菜水餃是Costco不少華人家庭熟悉的冷凍食品，內餡以豬肉、大白菜為主，再搭配青蔥、木耳和洋蔥，整體味道偏家常。灣仔碼頭豬肉大白菜水餃每盒36個，售價13.99美元。部分消費者表示，這類冷凍水餃最大的吸引力就是方便，平日晚餐、早餐甚至宵夜都可以快速料理。

試吃攤位人頭攢動。（記者龔玥／攝影）
試吃攤位人頭攢動。（記者龔玥／攝影）

而另一款近期受到注意的新品，則是思念Synear和牛黑松露風味小籠包。相較於傳統豬肉水餃，這款產品在口味上更強調「特色」。和牛肉餡搭配黑松露風味，打開包裝後就能聞到比較明顯的肉香與黑松露香氣。若採用煎製方式，底部煎至金黃後，外皮帶有酥脆口感，咬開後則能感受到肉餡的汁水，和脆底形成對比。

試吃時，和牛小籠包的整體風味會比一般小籠包更濃郁，黑松露香氣主要提供一種特殊的尾韻，不需要搭配太多醬料就有一定味道。如果喜歡黑松露或較重口味的人，接受度可能更高；如果偏好清淡、傳統口味，則可能會更喜歡白菜豬肉水餃。

在吃法上，思念也特別推薦將小籠包煎至底部金黃。相較於直接蒸熟，煎過的小籠包多了一層焦香和脆感，搭配內餡的肉汁，口感更有層次。消費者也可以搭配醋、辣油，或簡單配上一碗粥、青菜，就能成為一份簡單的早餐或晚餐。

有消費者認為，兩款產品其實代表了不同的需求：灣仔碼頭走的是熟悉、方便的家常路線，適合一次買回家放在冷凍庫，想吃時隨時料理；和牛黑松露小籠包則比較像是想換換口味時的選擇，尤其煎成脆底後，更適合作為周末早餐或下午茶點心。

從傳統的豬肉大白菜，到和牛、黑松露等特色口味，Costco近年的中式冷凍食品選擇愈來愈多。對華人消費者來說，既可以選擇熟悉的家常味，也能嘗試不同食材組合，逛Costco時的「冷凍食品菜單」，也變得更加豐富。

精華 FAQ

  • 除了常見的灣仔碼頭豬肉大白菜水餃外，近期還出現思念Synear和牛黑松露風味小籠包，呈現從傳統家常到特色新口味的多元選擇。

  • 這款水餃內餡以豬肉、大白菜為主，搭配青蔥、木耳和洋蔥，味道家常且料理方便，適合平日晚餐、早餐或宵夜快速加熱食用。

  • 它以和牛肉餡結合黑松露香氣，味道較濃郁，推薦煎至底部金黃，能增加焦香與脆感，適合喜歡重口味或想換口味的人。

Costco 思念小籠包

上一則

10/1起 買5萬元以下二手車3天內可退貨

下一則

乘客太難搞 空服員戲稱「Philip」舒壓

延伸閱讀

好市多「亞洲冷凍美食」大盤點 這9款媲美外賣

好市多「亞洲冷凍美食」大盤點 這9款媲美外賣
好市多果乾酸種麵包爆料實在 華人曝「邪惡吃法」

好市多果乾酸種麵包爆料實在 華人曝「邪惡吃法」
Costco藏「超級食物」 2分半上桌、每小包僅1元多

Costco藏「超級食物」 2分半上桌、每小包僅1元多
Chick-fil-A推「雞肉華夫餅」三明治 8月24日起限時供應

Chick-fil-A推「雞肉華夫餅」三明治 8月24日起限時供應
好市多9月高評價新品誘人 通心粉、松露巧克力都上榜

好市多9月高評價新品誘人 通心粉、松露巧克力都上榜
好市多新上架奶油值得買 蒜香濃郁「隨便抹都好吃」

好市多新上架奶油值得買 蒜香濃郁「隨便抹都好吃」

熱門新聞

李傲懷抱剛出生的寶貝女兒Reagan，近日又收到聯邦政府給新生兒長期投資帳戶的「第一桶金」，雙喜臨門。（李若提供）

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

2026-09-07 19:14
李美萱為了更快適應新環境並降低長期適應壓力帶來的心理負擔，於是開始主動走出家門，在公共空間與其他台積太太交流。（李美萱提供）

跟台積電赴美享高薪生活 家屬為何卻「一點都不開心」

2026-08-31 20:31
一名鮑爾溫公園市前議員家中後院被FBI挖出6萬多美元現金，牽扯出重大貪腐案。（本報檔案照）

家後院挖出6萬元現金 遷出巨大貪腐案 涉及華人商家

2026-08-31 16:57
才廣懿在自己多年精心養護的花園前掛出了售屋牌子，準備回台養老。（記者楊青╱攝影）

華人回台養老 美台花費差很大 她考慮數年決定賣房返鄉

2026-09-06 02:18
兩名中國籍男子，主導針對蘋果設備的大規模退貨騙局，造成蘋果公司至少1620萬元損失，分別被判入獄78個月及57個月。圖為蘋果店示意圖，非被騙店。路透社

2華男拿假貨進蘋果店 靠這招騙走1620萬 下場慘了

2026-09-01 15:39
在申請熱度方面，洛杉磯加大（UCLA）成為全美公立大學之冠。數據顯示，UCLA共收到14萬5086份申請，為所有公立大學中申請人數最多。(本報資料照／記者謝雨珊攝影)

2027最佳大學排名出爐 加州「這校」申請數冠絕全美

2026-09-01 22:14

超人氣

更多 >
孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時

孫女一出生就收到1000美元 華人家庭驚喜：真生得逢時
男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決

男繼承父親百萬房產卻遇租客不搬 律師揭一招漂亮解決
小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返

小孩踢椅起爭執...上海男洛杉磯航班上打人 全家遭美遣返
郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元

郭富城女兒進貴族名校 2姊妹學費一年10萬美元
新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌

新政未上路 留學生已經不來了 威大申請、入學數暴跌