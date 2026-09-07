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好市多標價「.97」為降價 星號有玄機

記者王湘涵／海沃報導
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一款運動飲料標價14.99美元，價牌右上角卻出現小星號「＊」，顯示星號與價格尾數...
一款運動飲料標價14.99美元，價牌右上角卻出現小星號「＊」，顯示星號與價格尾數是不同訊號，也不代表商品正在特價。（記者王湘涵／攝影）

好市多Costco）商品價牌除了標示售價，價格尾數及右上角的小星號，也常被會員視為判斷商品是否降價、可能不再補貨的「密碼」，網路上甚至流傳不同尾數各有含義，進一步查證好市多資料發現，部分「密碼」確有根據，但特殊尾數未必代表折扣。

看到「.97」　這個真的有根據

好市多曾在提供給美國員工的Orientation Magazine中說明，價格以「.97」結尾，代表商品由採購人員降價，「.00」則代表倉庫端降價。因此，「.97代表降價」確有好市多資料支持，但若進一步解釋為「店經理特價」或「商品即將停售」，就超出官方資料所能證實的範圍。至於「.00」，此次實際走訪並未發現。

別只盯尾數　右上角「＊」也有玄機

價牌右上角的小星號也是好市多會員經常留意的訊號，常被暱稱為「Death Star」，一般被解讀為該品項目前沒有後續補貨計畫。

星號不宜直接解讀為「永久停售」，商品可能因季節、包裝或規格調整等因素退出目前庫存；消費者看到星號可留意售完後可能不會立即補貨，但不代表正在特價。

「.74」代表什麼？小心別過度「解碼」

例如一款15罐裝汽水標價20.74美元，出現.74尾數。網路上有說法認為，這類非典型尾數可能是好市多因應附近零售市場價格競爭所做的調整。

好市多官方指出，同一商品在不同倉庫可能出現價格差異，庫存、採購、供應商後續進貨價格及「當地競爭」都可能影響售價；不過，受到競爭影響不等於「跟價」，好市多也明確表示不與其他零售商進行價格匹配。目前沒有官方資料證明「.74」具有特定含義，僅憑尾數無法判斷定價原因。

看懂好市多價牌，不必背下一整張「密碼表」；.97、.00有好市多資料支持，星號則可留意補貨狀況，其他尾數未必有固定含義，更不代表一定折扣。與其看到特殊數字就急著「解碼」，不如先分清哪些訊號真正有據可循。

Costco飲料區，同一品類就發現.19、.09（上圖）、.74（左下圖）及.2...
Costco飲料區，同一品類就發現.19、.09（上圖）、.74（左下圖）及.29（右下圖）等不同價格尾數。（記者王湘涵／攝影）

精華 FAQ

  • 依好市多提供給員工的資料，價格以「.97」結尾代表商品由採購人員降價，確實有官方根據；但若再延伸成店經理特價或即將停售，則超出可證實範圍。

  • 不一定。星號常被會員視為未來不再補貨的 संकेत，但文章指出它較像是提醒庫存可能不會立即補進，原因也可能是季節、包裝或規格調整，並非永久停售。

  • 不能直接解讀。好市多表示，不同倉庫價格會因庫存、採購、供應商進貨成本與當地競爭而異，但沒有官方資料證明「.74」有固定含義，也不代表一定是折扣。

好市多 Costco

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