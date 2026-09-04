沃爾瑪烤雞「柏金包」 5.97元上架即售罄
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紐約郵報報導，沃爾瑪為慶祝9月「全國雞肉月」（National Chicken Month），推出以自家烤雞包裝為造型的限量手提包，1日以5.97美元開賣，價格與店內烤雞相同，上架僅數小時便售罄，二手交易平台隨即出現高價轉售商品。
這款「烤雞手提包」（Rotisserie Chicken Purse）分為傳統及檸檬胡椒兩款，外觀模仿沃爾瑪熟食區烤雞包裝，包括商標及營養標示等細節，採合成皮革製作、聚酯纖維內襯，並附肩背帶。部分消費者將這款商品暱稱為「Cherkin」，以烤雞與法國精品愛馬仕（Hermès）柏金包（Birkin）名稱作為文字遊戲。
沃爾瑪8月31日宣布推出該限量商品。沃爾瑪品牌體驗與合作事務主管Kim Tunick表示，該公司烤雞過去一年在社體被提及超過1萬5000次，因此決定將這股熱度轉化為特色商品。沃爾瑪並表示，約每12名顧客中，就有一人每年至少購買一次該公司烤雞。
手提包推出後迅速售罄，二手交易平台Mercari已出現開價48美元的轉售商品，約為原價八倍。沃爾瑪網站則暗示，可能還有後續相關商品，但尚未公布是否補貨。此外，沃爾瑪也推出傳統烤雞、檸檬胡椒烤雞，以及辣醬和調味料等造型吊飾。烤雞包在社群平台持續引發討論，部分消費者雖認為設計奇特，仍表示想要入手，也使這款平價限量商品在二手市場受到關注。
沃爾瑪推出的是以自家烤雞包裝為造型的限量手提包，名為「Rotisserie Chicken Purse」，外觀刻意做得像熟食區烤雞盒，並搭配肩背帶，主打趣味與話題性。 它以5.97美元開賣，價格與店內烤雞相同，又結合限量、創意與社群話題，吸引大量消費者搶購，上架僅數小時就售罄，之後立刻出現二手轉售熱潮。 商品售罄後，Mercari等平台很快出現轉售，價格最高達48美元，約為原價8倍；社群也熱烈討論，雖有人覺得設計奇特，仍有不少人表示想購入。
精華 FAQ
沃爾瑪推出的是以自家烤雞包裝為造型的限量手提包，名為「Rotisserie Chicken Purse」，外觀刻意做得像熟食區烤雞盒，並搭配肩背帶，主打趣味與話題性。
它以5.97美元開賣，價格與店內烤雞相同，又結合限量、創意與社群話題，吸引大量消費者搶購，上架僅數小時就售罄，之後立刻出現二手轉售熱潮。
商品售罄後，Mercari等平台很快出現轉售，價格最高達48美元，約為原價8倍；社群也熱烈討論，雖有人覺得設計奇特，仍有不少人表示想購入。
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