好市多9月好康多 買符資格P&G商品 滿200元送60元購物卡

好市多9月會員優惠已全面上線，多款家庭常備用品降價。（記者子為／攝影）

好市多 9月會員優惠已全面上線，多款家庭常備用品降價，符合資格的寶僑（P&G）商品還可累計消費，買滿200美元合計可獲60美元好市多購物卡。

根據好市多的折扣本和Marca的報導，本期優惠自8月24日持續至9月20日，涵蓋食品、家庭用品、保健品、家電及汽車用品，適用於全美好市多賣場及Costco.com，但部分商品僅限實體店或網路購買。

日常用品是本期折扣的一大重點。12卷裝Bounty Advanced廚房紙巾折價5.6美元；大容量Tide洗衣精省5美元，Tide Spring Meadow洗衣膠囊省6美元；Downy Unstopables衣物芳香豆折價4美元，Downy衣物柔軟精省3美元，Bounce烘衣紙則省2.5美元。這些都是不少家庭會定期補貨的消耗品，但多數設有每戶限購數量。

若商品同時標示符合寶僑「買越多、省越多」活動資格，會員還能另外獲得好市多購物卡。活動期間購買滿100美元，可獲25美元購物卡；買滿200美元，可獲兩張購物卡合計60美元。符合資格的商品包括部分Bounty廚房紙巾、Tide洗衣用品、Downy衣物護理產品、Charmin衛生紙及Pampers尿布等。每個會員號碼最多可領取兩張購物卡。

Costco Insider指出，購買後不會當場拿到購物卡。會員須保留收據，前往GetPGOffer.com填寫資料並上傳收據，購物卡之後才會以實體或電子方式發放。

保健及營養類商品也有較明顯降幅。24盎司Vital Proteins原味膠原蛋白粉折價6美元後售23.99美元，每戶限購3件；24瓶裝Orgain有機兒童巧克力營養蛋白飲則降價9美元，從37.99美元降至28.99美元，每戶限購6件。Robert Irvine's Fit Crunch巧克力花生醬蛋白棒也省6美元。

食品優惠包括5磅裝Dino Buddies恐龍造型雞胸肉塊，折價4美元後售10.99美元；12條裝Chomps原味牛肉棒省5美元。家中若準備萬聖節糖果，30入Mars巧克力綜合包折價7.5美元；15入Häagen-Dazs香草牛奶巧克力杏仁雪糕則省3.5美元。

其他較大額支出方面，一次購買4個Michelin乘用車或輕型卡車輪胎可現省80美元。Ninja BlendBOSS隨行杯果汁機折價30美元後售89.99美元；Shark Detect Performance直立式吸塵器折價60美元後售239.99美元；Dyson V10無線吸塵器則省100美元。

大型家電的折扣金額更高，但均為網路限定。指定Samsung家電可省100至1200美元，Whirlpool省60美元至1100美元，LG則省550美元至1400美元，Philips 4400全自動咖啡機折價200美元。

好市多提醒，網路售價可能高於實體賣場，部分商品另收運費，價格及庫存也可能依地區而異，所有優惠商品售完為止。