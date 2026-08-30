我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅艷芳母親去世 傳進食噎到送醫不治 享壽102歲

費德勒躋身網球名人堂 約克維奇致意：沒有人比你值得榮耀

好市多鼻腔噴霧 緩解乾燥氣候不適

記者邵敏／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
這款鼻腔噴霧用於濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵、花粉等刺激物。（記者邵敏／攝影）
這款鼻腔噴霧用於濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵、花粉等刺激物。（記者邵敏／攝影）

「一回到洛杉磯，我就要去好市多買這款寶藏產品。」華女日前結束兩個多月的中國探親之旅返美，鼻腔乾燥得難以呼吸，讓她很快感受到當地氣候與中國南方潮濕氣候的差別。好市多一款生理鹽水鼻腔噴霧，華女認為非常有效，「迅速緩解鼻腔乾燥問題，對我來說可以救命」。

這款ARM & HAMMER Simply Saline Daily Care鼻腔噴霧，並非好市多新上市產品，常年在該店藥品、保健品區銷售，受到不少消費者青睞。

Lily敘述，在洛杉磯生活近10年，覺得最不適應的就是當地氣候乾燥，導致她鼻腔經常刺痛，晚上甚至乾到出血。她曾嘗試房間開加濕器，但效果有限。直到家庭醫生推薦她使用這款日常護理的鼻腔噴霧，才感覺「找到救星」。對她而言，這瓶看似普通的生理鹽水噴霧，已成為旅行回美後最先補貨的日用品。

這款產品主要成分為純淨水、鹽及小蘇打，為無菌生理鹽水噴霧，產品介紹顯示，主要用於濕潤乾燥鼻腔、清除鼻腔中的灰塵、花粉等刺激物。與含有鼻腔收縮劑等藥物的鼻噴劑不同，Simply Saline標示為不含藥物、不含防腐劑，也不含類固醇。

這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，每瓶4.5液量盎司，價格約14.99美元，平均每瓶約5美元。遇上好市多折扣，三瓶裝促銷至11.99美元，每瓶不到4美。Lily曾在亞馬遜平台網購過同款產品，4.5盎司單瓶價格為7至8美元之間，Target、Walmart等店價格近似。相比之下，好市多有價格優勢。

對南加州一些華人來說，這類產品在乾燥季節幫助很大，可作為家中常備品。需強調的是，生理鹽水噴霧主要是濕潤及清潔鼻腔，並非治療鼻炎、鼻竇炎或反覆鼻出血的藥物。如果鼻出血頻繁、出血量較大或長時間無法止血，仍應尋求醫療專業評估。

這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，價格約14.99美元。（記者邵敏／攝影）
這款鼻腔噴霧在好市多通常三瓶一組販售，價格約14.99美元。（記者邵敏／攝影）

精華 FAQ

  • 因為她從中國南方潮濕地區返美後，立刻感受到洛杉磯乾燥氣候帶來的鼻腔不適，乾到難以呼吸；好市多的生理鹽水鼻噴霧能迅速緩解，成了她必買用品。

  • 它是無菌生理鹽水噴霧，成分為純淨水、鹽及小蘇打，主要用來濕潤乾燥鼻腔、清除灰塵與花粉等刺激物，不含藥物、防腐劑或類固醇。

  • 好市多常見三瓶裝售價約14.99美元，平均每瓶約5美元，特價時三瓶11.99美元更划算；相較之下，亞馬遜單瓶約7至8美元，Target與Walmart價格也近似較高。

好市多 洛杉磯

上一則

概念設計師王應萱 用畫筆捕捉微妙情感、與人建立連結

下一則

職業移民綠卡申請積壓 中國公民恐需等25年

延伸閱讀

沒感冒、過敏還是常鼻塞 留意6狀況

沒感冒、過敏還是常鼻塞 留意6狀況
好市多聖誕季提前開跑 寶可夢這項商品便宜18%

好市多聖誕季提前開跑 寶可夢這項商品便宜18%
物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版

物價撐不住了 這13樣日常品牌美國人都改買平替版
好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略

好市多讓人又愛又恨的秘密 專家揭「黏住會員」2策略
好市多推出亞洲小點心水果奶芙沙琪瑪 華人熱捧

好市多推出亞洲小點心水果奶芙沙琪瑪 華人熱捧
辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效

辣椒油弄髒新買的地毯 她親眼見證這瓶去污劑神奇功效

熱門新聞

華人赴美生子，為給子女多條出路。此為示意圖，家長陪孩子赴美讀書。（記者邵敏／攝影）

華女美簽被拒8次只因做過這事 第9次通過後她更害怕

2026-08-26 20:28
Costco會員購買冷凍食品或海鮮後，若回家路途較遠，可在徵得門市員工同意後，從美食廣場飲料機取少量冰塊放入保冷箱，延緩食品退冰。(美聯社)

Costco冷凍食品回家就融化？員工傳授免費保冷妙招

2026-08-22 15:58
理財專家整理出六種新興的靈活賺錢方式，有些在家就能進行、門檻也低。（示意圖取自Unsplash/Marc Najera ）

退休後想增加收入 不一定要打工 這6種賺錢方法更靈活

2026-08-24 19:23
隨著使用電動車人口愈來愈多，不少電車快充站費用也愈來愈高。（美聯社）

電動車真省錢？她在好市多充電 看到帳單嚇壞

2026-08-25 21:31
華女在機場領取行李期間，被ICE執法人員拘捕。圖為示意圖。（記者邵敏／攝影）

華女帶娃旅行 機場取行李遭ICE逮捕 買機票就被鎖定？

2026-08-26 16:52
北加州史丹福大學校園商店內也可見Julia Gash系列帆布包，校園插畫並延伸至水瓶、行李牌、拼圖、毯子等多種紀念商品。（記者王湘涵／攝影）

陳幸妤帆布包 英國藝術家Julia Gash作品遍布全球800校

2026-08-19 02:14

超人氣

更多 >
銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處

銀行帳戶指定受益人很重要 有這2大好處
「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲

「宮」男星驚傳猝逝 心肌梗塞身亡享年44歲
傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商

傳川普政府擬以換地方式 移轉優勝美地土地給開發商
失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題

失智媽媽老是覺得家裡多了一個人 他發揮創造力以一支掃把解決難題
涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照

涉EB-5欺詐百餘投資人 華人律師陳丹虹遭紐約州吊照