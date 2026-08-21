床墊睡1年腰疼 好市多全額退款 華人拿回2000元

根據Costco官網退貨政策，公司對商品提供「無風險100%滿意保證」，原則上保證會員對所售商品滿意，並可退還商品購買價格，但同時存在部分例外和限制。（本報資料照╱記者王若然攝影）

去年花近2000美元在好市多 （Costco ）購買一張床墊，睡了一年多後才發現實在不適合，還能退嗎？一華人 消費者近日分享經歷，因床墊太軟，長期睡得腰疼，她抱著試試看的心態詢問Costco，沒想到成功拿到全額退款，連稅共2000多美元，讓她直呼「感覺發了一筆橫財」。

德州布蘭諾市（Plano）居民Cindy分享，她去年夏天在Costco購買一張Tempur-Pedic床墊，連稅價格2056.74美元。剛開始使用便覺得床墊太軟，睡醒後經常腰疼，但她一度以為是自己的問題，還特別用小枕頭墊著腰睡，希望能改善不適。

沒想到一年過去，腰部不適仍沒有改善，她決定換床墊。但舊床墊該怎麼處理，成了另一個問題。這麼貴的床墊如果直接丟掉，不免可惜，於是她打電話詢問Costco。沒想到客服直接告訴她，只要沒有明顯汙漬，床墊可以退。令她十分意外。

於是，她將使用一年多的床墊送至Costco門市辦理退貨，順利獲得退款。面對突然回到手中的2000多美元，她笑稱「感覺發了一筆橫財」，並直呼「Costco的服務一生推」。

Cindy將經歷分享到網上，很快引起華人網友熱議。有人第一反應是：「睡了一年的床墊也能退？」也有人好奇，這麼大的床墊究竟要怎麼送去Costco。網友也紛紛分享自己的退貨經歷，有人表示，曾使用上門回收服務，只花約16美元，就省去租卡車搬運大型商品的麻煩。

更讓不少人意外的是，類似的退貨案例並不少見。有網友分享，一輛騎三年的電動自行車突然無法充電，原本只是想請Costco協助維修，沒想到最後直接辦理退貨；還有人表示，使用兩年的掃地機器人發生故障後，也成功退貨。

不過，Costco的退貨政策真的代表「用多久都能退」嗎？根據Costco官網退貨政策，公司對商品提供「無風險100%滿意保證」，原則上保證會員對所售商品滿意，並可退還商品購買價格，但同時存在部分例外和限制。

Costco明確規定，電視、投影機、電腦、平板電腦、相機、手機，以及冰箱、洗衣機、烘乾機、洗碗機等部分大型家電，必須在收到商品後90天內退貨；但床墊並沒有被列入這份90天限制商品名單。

華人將使用一年多的床墊送至Costco門市辦理退貨，順利獲得全額退款。（受訪者提供）