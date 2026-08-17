Trader Joe’s芒果糯米飯不到5元 媲美泰國餐廳

Trader Joe's芒果糯米飯每盒售價4.69美元，內含兩份，主打純素、無麩質，微波加熱即可食用。（記者朱敏梓／攝影）

美國連鎖超市Trader Joe's近年頻頻推出亞洲風味食品，從小籠包、蔥油餅到各式冷凍麵食，在華人 消費者中頗受歡迎。近日，Trader Joe's又將泰國 經典甜點「芒果 糯米飯」（Mango Sticky Rice）搬進冷凍櫃，一盒售價4.69美元、內含兩份，上市後迅速引發討論，不少消費者直呼「和餐廳沒差」，甚至給出「滿分10分、我要給11分」的誇張好評。

記者日前走訪南加州一家Trader Joe's看到，冷凍櫃中的芒果糯米飯已被拿走約一半。不到5美元就能在家吃到兩小份，吸引不少消費者嘗鮮。

根據Trader Joe's官方介紹，芒果糯米飯在芒果非產季時並不容易找到，因此公司與泰國供應商合作，推出可全年在家享用的冷凍版本。產品使用成熟芒果切塊，搭配帶有椰香的甜糯米，另外附有炸綠豆，增添酥脆口感。食用方式也相當簡單，取出炸綠豆後，將芒果糯米飯微波約50秒，最後再撒上炸綠豆即可。

新品上市後迅速在社群媒體走紅。根據AOL報導，不少粉絲看到新品上架後相當興奮，有人直呼「夢想成真」，還有人試吃後給出「11/10」的超高評價。

華人林小姐表示，最近看到這款芒果糯米飯在網路上很火，有人稱讚好吃，也有人說到店就買不到。她原本懷疑「有這麼誇張嗎」，實際品嘗後卻覺得「確實有點東西」。她說，椰漿香氣明顯，芒果酸酸甜甜，「椰漿已經比較甜了，芒果帶一點酸，兩個搭在一起剛剛好。」加上軟糯糯米和酥脆炸綠豆，口感更有層次。她認為味道與餐廳版本差距不大，最大缺點是份量不多，「我一個人真的可以一口氣炫完。」

華人陳女士也表示，這款芒果糯米飯甜度適中，並不會「齁甜」，糯米軟糯，芒果及椰漿香氣明顯，還帶有甜鹹交織的味道。她曾在泰國餐廳吃過芒果糯米飯，認為Trader Joe's這款味道並不遜色，價格卻便宜不少。

另一名華人王小姐則碰上「搶貨」場面。她表示，一早在Trader Joe's開門時前往購買，當時貨架上只剩幾盒，她拿了兩盒後轉眼就空了。更讓她意外的是，連店內工作人員自己想買都沒買到，只能在一旁直呼「Oh my god」。她原本也懷疑「有那麼好吃嗎」，回家吃完一盒後反而覺得「買少了」。

王小姐表示，這款芒果糯米飯在她看來「跟泰國餐廳沒區別」，芒果甚至比部分餐廳版本更甜。產品附帶的炸綠豆也讓她感到驚喜，而她過去吃過的不少泰式餐廳芒果糯米飯反而沒有這項配料，因此準備第二天再去看看，希望能再買幾盒。

Trader Joe’s新推出的芒果糯米飯近日受到消費者追捧，記者8日走訪巴沙迪那門店時，貨架上的商品已被拿走約一半。（記者朱敏梓／攝影）

加熱後的Trader Joe’s芒果糯米飯，芒果果肉鋪在糯米上並淋有椰漿，芒果香甜，軟糯米飯搭配酥脆炸綠豆，口感豐富。（記者朱敏梓／攝影）