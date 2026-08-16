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三入不到20元 超好用托特包好市多開賣

編譯陳盈霖／綜合報導
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以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托...
以創新可水洗紙袋聞名的Out of the Woods進駐好市多，推出限量超大托特包三入組。（Out of the Woods網頁）

美通社報導，以創新可水洗紙袋聞名的環保永續配件品牌Out of the Woods首度進駐好市多Costco），推出限量版「超大托特包三入組」（XL Tote Trio），可重複使用，售價19.99美元。

Out of the Woods商品主打素食友善、輕巧耐用且親近自然的設計風格。此番成功打入好市多，是該品牌拓展零售市場的重要里程碑，希望透過全球知名大宗商品零售商，讓更多消費者認識該環保品牌。目前商品已在美國西岸部分好市多賣場販售，且將於Costco.com上架。

為滿足消費者日常且多元需求，超大托特包三入組內有三款不同設計的超輕量柔軟托特包。每款均採用該品牌招牌的「可水洗紙」（washable paper）材質，不僅耐用，也兼顧環境永續，頻繁地使用時，亦能維持包款原有的挺度與質感。

可水洗紙的原料是由國際林業認證組織「森林管理委員會」（FSC）認證的樹木纖維製成，外觀呈現類似使用多年的皮革般粗獷質感，兼具輕盈、耐用與永續性。木纖維屬可再生資源，與大多數常見紙袋材質相比，對環境造成的影響較低。

這系列托特包強調多功能用途，可用於採買雜貨、旅行、海灘或處理日常事務等，可水洗紙的材質能直接擦拭清潔或輕柔水洗，減少民眾對一次性購物袋的依賴。

Out of the Woods母公司KeepCool長期投入環境永續領域，曾推出以回收塑膠瓶製成的可重複使用購物袋。憑藉超過20年材料與設計創新經驗，KeepCool持續替全球多家知名零售商供應各類展品，包括托特包、可重複使用購物袋及保冷袋等。

精華 FAQ

  • Out of the Woods首度進駐好市多，推出限量版「超大托特包三入組」XL Tote Trio，主打三款不同設計的超輕量柔軟托特包，適合日常多元使用。

  • 這組XL Tote Trio售價19.99美元，目前已在美國西岸部分好市多賣場販售，並且將同步上架到Costco.com，方便消費者線上與實體購買。

  • 它採用品牌招牌的可水洗紙材質，原料來自FSC認證樹木纖維，兼具輕盈、耐用與可重複使用特性，也能擦拭或水洗，降低一次性購物袋依賴。

好市多 零售商 Costco

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