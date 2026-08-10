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好市多促銷 部分電子產品降價400元 舊電腦能換錢

記者子為／洛杉磯綜合報導
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好市多8月推出多項電子產品優惠，部分機型可直接省下300至400元。（示意圖，美...
好市多8月推出多項電子產品優惠，部分機型可直接省下300至400元。（示意圖，美聯社）

好市多Costco）本月推出多項電子產品優惠，正準備更換電視或電腦的會員，部分機型可直接省下300至400元；蘋果（Apple）用戶若以舊Mac電腦折抵，還有機會獲得最高1570元的好市多購物卡。不過，各項優惠的截止日期不同且都集中在8月，部分商品僅限官網購買。

根據Marca.com的報導，折扣幅度較大的商品集中在OLED電視及電競電腦。好市多官網顯示，三星65吋S90F OLED 4K智慧電視目前減價400元，優惠持續至8月30日。商品同時附帶Allstate保障方案，連同原有保障合計為五年。

LG 65吋OLED evo AI C5系列4K智慧電視同樣減價400元，優惠截至8月30日，也包含合計五年的保障方案。符合好市多直送（Costco Direct）資格的商品若在同一筆訂單內購買多件，還可能獲得額外折扣，但商品須寄往同一地址。

另一款LG 55吋OLED evo AI G5系列電視採用不同優惠方式。會員在8月30日前購買，可獲得175元好市多購物卡，購物卡預計於購買後四至六周寄出。

電腦方面，微星（MSI）Crosshair 16 Max電競筆記型電腦減價300元，優惠截至8月23日。該款電腦搭載Intel Core Ultra 7處理器、Nvidia GeForce RTX 5060顯示卡、32GB記憶體及1TB固態硬碟，每名會員限購兩台，售完為止。

需要桌上型電腦的消費者，則可留意微星Codex Z2電競電腦。該機搭載AMD Ryzen 7 8700F處理器、GeForce RTX 5060 Ti顯示卡、16GB記憶體及1TB固態硬碟，目前減價400元，優惠至8月16日，僅限好市多官網銷售。

蘋果產品方面，好市多的返校季及科技產品促銷涵蓋部分MacBook、AirPods、iPad及Apple Watch，但不同型號及規格的折扣不一，會員須逐項查看。好市多的MacBook專頁也提供網上舊機折抵服務，符合資格的Mac依機型及狀況，最高可換取價值1570元的好市多購物卡。

根據好市多官方退貨政策，電視、電腦、觸控式平板、智慧穿戴裝置、相機及手機等指定電子產品，須在會員收到商品後90天內退貨；手機的具體規定可能因電信合約而異。門市購買的商品可帶至任何好市多門市退貨櫃檯，網購商品則可送至門市，或透過好市多官網申請退貨。

好市多提醒，官網與各門市的商品存量和價格可能不同，多項優惠均以售完為止。消費者購買前應確認商品頁面所列期限、所在地供貨情況，以及優惠是否僅限網上使用。

精華 FAQ

  • 這波促銷主要集中在OLED電視、電競筆電與桌機，以及部分Apple產品。不同品項折扣方式不同，有的是直接降價，有的是贈送購物卡，且多數優惠都集中在8月內截止。

  • 三星65吋S90F OLED電視與LG 65吋OLED evo AI C5電視都降價400元，至8月30日；微星Crosshair 16 Max筆電減價300元至8月23日，Codex Z2桌機減價400元至8月16日。

  • 好市多MacBook專頁提供舊機線上折抵，符合資格的Mac依機型與狀況，最高可換1570元購物卡。另指定電子產品多須在收到後90天內退貨，網購與門市購買可依規定辦理。

好市多 Apple Costco

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