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好市多7款美食新上架 雙烤可頌搶手

記者謝雨珊／綜合報導
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最新推出的肉桂夾心雙烤可頌，則加入濃郁肉桂風味。這款近期在網路上引發熱烈討論。（...
最新推出的肉桂夾心雙烤可頌，則加入濃郁肉桂風味。這款近期在網路上引發熱烈討論。（好市多官網）

8月好市多又有多款新品登場，從人氣烘焙品的新口味、方便快速的早餐，到高蛋白零食及冰淇淋甜點都有。值得注意的是，部分商品目前並未全美同步上市，消費者購買前仍應確認所在地門市庫存。美食雜誌Food & Wine整理本月7款值得留意的新品。

8月好市多又有多款新品登場，從人氣烘焙品的新口味、方便快速的早餐，到高蛋白零食及...
8月好市多又有多款新品登場，從人氣烘焙品的新口味、方便快速的早餐，到高蛋白零食及冰淇淋甜點都有。（記者王若然／攝影）

1.肉桂夾心雙烤可頌

好市多經典可頌向來以酥脆、多層次的奶油口感受喜愛，最新推出的肉桂夾心雙烤可頌，則加入濃郁肉桂風味。可頌內層塗有肉桂奶油，上方撒肉桂酥粒，不少消費者甚至認為口感有點像吉拿棒。這款近期在網路引發熱烈討論的新品，一盒6個售價9.99美元。

Saint James冰茶15瓶裝、每瓶16盎司，售價18.99美元，包含紅覆盆...
Saint James冰茶15瓶裝、每瓶16盎司，售價18.99美元，包含紅覆盆子及經典芒果兩種口味。（好市多官網）

2.Saint James冰茶

Saint James冰茶曾在好市多販售，但本月品牌黑茶系列首次在好市多全美門市推出。15瓶裝、每瓶16盎司，售價18.99美元，包含紅覆盆子及經典芒果兩種口味。這款冰茶不添加糖，每瓶約含45毫克咖啡因，約相當於兩罐健怡可樂的咖啡因含量。

3.有機即食水煮蛋

曾因全美蛋荒一度消失的好市多人氣有機水煮蛋，如今重新回到貨架。產品已去殼並可直接食用，每顆約43美分，比好市多生雞蛋每顆只貴約2美分。每兩顆不到140卡路里，含12克蛋白質，不論是忙碌早晨、健身後或下午點心，都相當方便。

4.雞肉餅乾三明治

早餐想快速解決，又不想排隊買速食，可以選擇這款雞肉餅乾三明治，只需放入微波爐加熱幾分鐘即可享用。產品以裹粉雞肉搭配鬆軟、奶油香十足的餅乾麵包，不少好市多粉絲認為口味與Chick-fil-A招牌雞肉三明治相似，成為近期受關注的快速早餐選擇。

Fly by Jing熱門的辣脆油拌麵8月首次進駐好市多，目前僅在加州及夏威夷部...
Fly by Jing熱門的辣脆油拌麵8月首次進駐好市多，目前僅在加州及夏威夷部分門市販售。(Fly by Jing官網）

5.Fly by Jing辣脆油拌麵

Fly by Jing辣脆油以濃郁鮮味及不過度辛辣的特色受到不少美食愛好者喜愛，去年初曾短暫出現在好市多，如今重新回歸，兩罐裝售價14.99美元。品牌熱門的辣脆油拌麵也於8月首次進駐好市多，但目前僅在加州及夏威夷部分門市販售。

6.Van Leeuwen草莓冰淇淋Bonbon

喜歡甜食的消費者可留意Van Leeuwen推出的迷你冰淇淋Bonbon。每顆獨立包裝，內餡是品牌招牌法式香草冰淇淋，外層則包覆以真正草莓果泥製成的草莓外殼。每包共30份，適合作為飯後甜點或下午茶享用。

7.Khloud高蛋白爆米花

由真人秀明星Khloe Kardashian推出的人氣零食Khloud高蛋白爆米花也進駐好市多，其中白切達起司口味每份含7克蛋白質，來自品牌稱為「Khloud Dust」的調味及乳製蛋白粉混合物，12盎司大包裝售價9.89美元。

精華 FAQ

  • 本月新品涵蓋烘焙品、快速早餐、高蛋白零食與冰淇淋甜點，顯示好市多持續以多元商品吸引不同族群消費者。

  • 它在經典可頌中加入肉桂奶油與酥粒，口感被形容像吉拿棒，且一盒6個售價9.99美元，因此在網路上引發熱烈關注。

  • Fly by Jing辣脆油拌麵目前只在加州及夏威夷部分門市販售，文章也提醒，其他新品購買前仍應先確認所在地門市庫存。

好市多 雞蛋

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