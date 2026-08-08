我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

淘寶賣好市多單次會員卡1張3美元 華人熱議

記者張庭瑜／洛杉磯報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一淘寶賣家以20元人民幣販售Costco「單次會員」，稱可在美國、加拿大、英國、...
一淘寶賣家以20元人民幣販售Costco「單次會員」，稱可在美國、加拿大、英國、日本、韓國、台灣及澳洲等地使用，並可進店及結帳。（截自淘寶）

AI摘要

文章摘要整理：

淘寶販售低價「一次性Costco會員」引發熱議，雖有買家稱可進店結帳，但Costco官方明訂不得轉讓、也不接受複製品，來源與合法性備受質疑。

中國電商平台淘寶近日出現號稱可在海外好市多Costco）使用的「一次性會員卡」，售價約20至30元人民幣（約3至4美元），部分商品頁顯示已售逾1000筆。

Costco目前未提供「一日會員卡」或「單次會員卡」。非會員可持由會員購買的「Costco購物卡（Shop Card）」入場，或由會員陪同進店並由會員結帳；前往藥局領取處方藥者，不受會員資格限制。

一網友日前在Threads發文，她在溫哥華旅遊期間，發現有人販售一次性Costco會員，且稱會員卡照片可現場拍攝製作，讓她直呼「到底是怎麼做到的？」貼文隨後被轉至美國Costco華人臉書社團，引發華人社群爭議。由於Costco明訂會員卡不得轉讓，也不接受照片、條碼或其他複製品，這類低價「次卡」如何通過進店及結帳查驗，成為討論焦點。

淘寶相關商品標榜「可進店、可結帳台使用」，並註明「國外APP進店＋結帳」及「國內勿拍」，宣稱可在美國、加拿大、英國、日本、韓國、台灣及澳洲等地使用。賣家稱，買家提供姓名及照片，依指示下載應用程式登入，登入後12小時內若掉線，可重新登入，但加油及餐飲服務不保證適用。

目前美國Costco金星會員（Gold Star Membership）年費65美元、黑鑽卡會員（Executive Membership）130美元，淘寶「次卡」則僅約3至4美元。買家評論多數稱使用順利，有人表示曾在洛杉磯順利進場並為商品結帳；也有買家稱在紐西蘭入場時無法通過掃描，須另至櫃檯辦理臨時卡，此一情況與Costco不接受複製品的規定相符。

相關商品曝光後，美國華人社群多持質疑或批評態度。有網友主張向Costco通報，也有人以「守法限制了我的想像」反諷，認為不應為節省會員費，冒險使用來源不明的會員憑證。另有人擔心，類似作法利用商家制度及信任，最終可能導致所有會員面臨更嚴格查驗。也有留言提醒，若因使用不明憑證引發糾紛甚至驚動警方，可能得不償失。

依Costco官方規定，會員卡可在全球賣場使用，但不得轉讓，進店及結帳時均須出示有效會員卡，不接受照片、條碼或其他複製品；Costco並保留隨時拒絕任何人入場、逕行終止會籍的權利。官方雖提供電子會員卡，但明確說明每張電子卡與單一帳號綁定，同一電子郵件不得用於多張電子卡，截圖版本也無法在收銀台掃描。

據以上規定推斷，淘寶賣家所稱「下載APP登入」的方式，意味著買家取得的是既有帳號的登入權限，但賣家並未說明相關帳號及會員資格的來源。

淘寶出現號稱可在海外Costco使用的「單次會員卡」，售價僅18元人民幣，商品頁...
淘寶出現號稱可在海外Costco使用的「單次會員卡」，售價僅18元人民幣，商品頁顯示已售逾1000筆。（截自淘寶）

精華 FAQ

  • 相關商品售價約20至30元人民幣，也就是約3至4美元，遠低於美國Costco金星會員65美元、黑鑽卡130美元，因而吸引不少人關注與討論。

  • 官方規定會員卡不得轉讓，進店與結帳都須出示有效會員卡，不接受照片、條碼或其他複製品；電子會員卡也必須綁定單一帳號，截圖無法用於收銀掃描。

  • 因為賣家宣稱可用下載APP登入方式進店結帳，卻未說明會員來源，讓人懷疑是否合法；也有人擔心若被查獲，可能連帶影響所有會員的查驗與制度。

淘寶 好市多 Costco

上一則

加州新電動車購車補助 13車廠響應

下一則

梅子鹽當成毒品 雙重國籍華女被海關查2小時

延伸閱讀

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳　

好市多App綁定Visa卡 可手機結帳　
好市多首座獨立加油站開業 非會員也可買油

好市多首座獨立加油站開業 非會員也可買油
好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨

好市多8月折扣本出爐 這些家用必需品最值得囤貨
退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳

退休族逛好市多 7招守住荷包、會員費不白繳
好市多20元以下開胃菜正熱賣 華人熟悉水餃上榜

好市多20元以下開胃菜正熱賣 華人熟悉水餃上榜

贓物運出州外 華男非法取得銀行卡 感應付款露餡

贓物運出州外 華男非法取得銀行卡 感應付款露餡

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」