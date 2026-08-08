淘寶賣好市多單次會員卡1張3美元 華人熱議

一淘寶賣家以20元人民幣販售Costco「單次會員」，稱可在美國、加拿大、英國、日本、韓國、台灣及澳洲等地使用，並可進店及結帳。（截自淘寶）

AI摘要 文章摘要整理： 淘寶販售低價「一次性Costco會員」引發熱議，雖有買家稱可進店結帳，但Costco官方明訂不得轉讓、也不接受複製品，來源與合法性備受質疑。

中國電商平台淘寶 近日出現號稱可在海外好市多 （Costco ）使用的「一次性會員卡」，售價約20至30元人民幣（約3至4美元），部分商品頁顯示已售逾1000筆。

Costco目前未提供「一日會員卡」或「單次會員卡」。非會員可持由會員購買的「Costco購物卡（Shop Card）」入場，或由會員陪同進店並由會員結帳；前往藥局領取處方藥者，不受會員資格限制。

一網友日前在Threads發文，她在溫哥華旅遊期間，發現有人販售一次性Costco會員，且稱會員卡照片可現場拍攝製作，讓她直呼「到底是怎麼做到的？」貼文隨後被轉至美國Costco華人臉書社團，引發華人社群爭議。由於Costco明訂會員卡不得轉讓，也不接受照片、條碼或其他複製品，這類低價「次卡」如何通過進店及結帳查驗，成為討論焦點。

淘寶相關商品標榜「可進店、可結帳台使用」，並註明「國外APP進店＋結帳」及「國內勿拍」，宣稱可在美國、加拿大、英國、日本、韓國、台灣及澳洲等地使用。賣家稱，買家提供姓名及照片，依指示下載應用程式登入，登入後12小時內若掉線，可重新登入，但加油及餐飲服務不保證適用。

目前美國Costco金星會員（Gold Star Membership）年費65美元、黑鑽卡會員（Executive Membership）130美元，淘寶「次卡」則僅約3至4美元。買家評論多數稱使用順利，有人表示曾在洛杉磯順利進場並為商品結帳；也有買家稱在紐西蘭入場時無法通過掃描，須另至櫃檯辦理臨時卡，此一情況與Costco不接受複製品的規定相符。

相關商品曝光後，美國華人社群多持質疑或批評態度。有網友主張向Costco通報，也有人以「守法限制了我的想像」反諷，認為不應為節省會員費，冒險使用來源不明的會員憑證。另有人擔心，類似作法利用商家制度及信任，最終可能導致所有會員面臨更嚴格查驗。也有留言提醒，若因使用不明憑證引發糾紛甚至驚動警方，可能得不償失。

依Costco官方規定，會員卡可在全球賣場使用，但不得轉讓，進店及結帳時均須出示有效會員卡，不接受照片、條碼或其他複製品；Costco並保留隨時拒絕任何人入場、逕行終止會籍的權利。官方雖提供電子會員卡，但明確說明每張電子卡與單一帳號綁定，同一電子郵件不得用於多張電子卡，截圖版本也無法在收銀台掃描。

據以上規定推斷，淘寶賣家所稱「下載APP登入」的方式，意味著買家取得的是既有帳號的登入權限，但賣家並未說明相關帳號及會員資格的來源。

淘寶出現號稱可在海外Costco使用的「單次會員卡」，售價僅18元人民幣，商品頁顯示已售逾1000筆。（截自淘寶）