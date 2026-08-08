GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻

沃爾瑪、好市多、CVS及亞馬遜等大型零售商積極搶攻GLP-1減重藥新市場。示意圖。(美聯社)

減肥不再是勵志故事，GLP-1減重 藥日益輕鬆取得。隨著美國使用GLP-1減重藥（如Wegovy、Zepbound）的民眾持續增加，同時愈來愈多雇主停止提供相關藥物保險給付，消費者開始轉向藥廠推出的「直接面向消費者」購藥方案，也讓沃爾瑪 、好市多 、CVS及亞馬遜等大型零售商積極搶攻這塊新市場。

CNBC報導，零售商真正看重的是藉由每月固定回診、領藥，建立長期顧客關係。一旦消費者選擇在某家零售商領取GLP-1藥物，往往也會順便購買其他處方藥、生活用品及日常雜貨，讓藥局成為帶動整體消費的重要入口。

顧問公司Gartner合夥人Jackie Swanson表示，GLP-1藥物需持續補藥，這種固定回流的消費模式在零售業極具價值。藥廠推出的優惠價格實為一種會員經營策略，例如禮來（Lilly）規定45天內回購才能享有較低價格，Novo Nordisk也以首月優惠吸引新客戶。好市多則透過與Sesame合作提供優惠藥價，同時帶動會員卡銷售。

沃爾瑪今年4月更將GLP-1處方、營養諮詢、健身App及AI健康管理整合至Better Care Services平台，希望打造一站式體重管理服務。目前沃爾瑪約占全美處方藥市場4.8%，仍落後CVS（14.7%）及Walgreens（14.6%），因此希望藉由GLP-1業務擴大市占率。

亞馬遜則透過旗下One Medical及Amazon Pharmacy推出GLP-1管理方案，符合資格的保險用戶每月最低只需25美元，並提供全美近3000座城市當日送藥服務，年底前將擴展至4500座城市。

推動改變重要原因之一是企業雇主開始縮減減重藥福利。Mercer最新調查顯示，今年已有6%的大型企業取消GLP-1藥物保險，因相關理賠支出已占醫療索賠11.4%，遠高於2023年的6.9%。保險公司Cigna也宣布停止替自家員工支付此類藥物費用。

然而，這股趨勢也讓獨立藥局面臨生存壓力。業者Dared Price表示，愈來愈多患者前往大型連鎖藥局購買GLP-1藥物，小型藥局不僅流失客源，也無法掌握病患完整用藥紀錄，增加藥物交互作用風險，例如與胰島素或口服避孕藥可能產生的不良反應。

CVS則表示，除提供藥物，也協助患者持續接受治療及健康管理，包括參與NovoCare及聯邦政府今年7月推出的Medicare Bridge計畫，符合資格的長者每月自付50美元即可取得GLP-1藥物。

不過，肥胖醫療機構Ilant Health執行長Elina Onitskansky提醒，GLP-1只是治療工具之一，若僅追求最低藥價，而忽略醫師持續追蹤、營養指導及整體健康管理，可能無法獲得最佳治療效果。未來零售商之間競爭的不只是減重藥，而是誰能建立完整長期的健康照護生態系統。