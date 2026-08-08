我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

泰校園血案學生還原現場 囑媽媽「別打電話給我」

梅西父親病逝享壽68歲 一路陪伴兒子闖蕩足壇

GLP-1減重藥市場大 好市多搶攻

記者張宏／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
沃爾瑪、好市多、CVS及亞馬遜等大型零售商積極搶攻GLP-1減重藥新市場。示意圖...
沃爾瑪、好市多、CVS及亞馬遜等大型零售商積極搶攻GLP-1減重藥新市場。示意圖。(美聯社)

減肥不再是勵志故事，GLP-1減重藥日益輕鬆取得。隨著美國使用GLP-1減重藥（如Wegovy、Zepbound）的民眾持續增加，同時愈來愈多雇主停止提供相關藥物保險給付，消費者開始轉向藥廠推出的「直接面向消費者」購藥方案，也讓沃爾瑪好市多、CVS及亞馬遜等大型零售商積極搶攻這塊新市場。

CNBC報導，零售商真正看重的是藉由每月固定回診、領藥，建立長期顧客關係。一旦消費者選擇在某家零售商領取GLP-1藥物，往往也會順便購買其他處方藥、生活用品及日常雜貨，讓藥局成為帶動整體消費的重要入口。

顧問公司Gartner合夥人Jackie Swanson表示，GLP-1藥物需持續補藥，這種固定回流的消費模式在零售業極具價值。藥廠推出的優惠價格實為一種會員經營策略，例如禮來（Lilly）規定45天內回購才能享有較低價格，Novo Nordisk也以首月優惠吸引新客戶。好市多則透過與Sesame合作提供優惠藥價，同時帶動會員卡銷售。

沃爾瑪今年4月更將GLP-1處方、營養諮詢、健身App及AI健康管理整合至Better Care Services平台，希望打造一站式體重管理服務。目前沃爾瑪約占全美處方藥市場4.8%，仍落後CVS（14.7%）及Walgreens（14.6%），因此希望藉由GLP-1業務擴大市占率。

亞馬遜則透過旗下One Medical及Amazon Pharmacy推出GLP-1管理方案，符合資格的保險用戶每月最低只需25美元，並提供全美近3000座城市當日送藥服務，年底前將擴展至4500座城市。

推動改變重要原因之一是企業雇主開始縮減減重藥福利。Mercer最新調查顯示，今年已有6%的大型企業取消GLP-1藥物保險，因相關理賠支出已占醫療索賠11.4%，遠高於2023年的6.9%。保險公司Cigna也宣布停止替自家員工支付此類藥物費用。

然而，這股趨勢也讓獨立藥局面臨生存壓力。業者Dared Price表示，愈來愈多患者前往大型連鎖藥局購買GLP-1藥物，小型藥局不僅流失客源，也無法掌握病患完整用藥紀錄，增加藥物交互作用風險，例如與胰島素或口服避孕藥可能產生的不良反應。

CVS則表示，除提供藥物，也協助患者持續接受治療及健康管理，包括參與NovoCare及聯邦政府今年7月推出的Medicare Bridge計畫，符合資格的長者每月自付50美元即可取得GLP-1藥物。

不過，肥胖醫療機構Ilant Health執行長Elina Onitskansky提醒，GLP-1只是治療工具之一，若僅追求最低藥價，而忽略醫師持續追蹤、營養指導及整體健康管理，可能無法獲得最佳治療效果。未來零售商之間競爭的不只是減重藥，而是誰能建立完整長期的健康照護生態系統。

精華 FAQ

  • 因為GLP-1需要持續補藥，能帶來穩定回診與領藥人流。零售商可藉此建立長期顧客關係，並連帶銷售其他處方藥、生活用品與雜貨，提高整體營收。

  • 好市多與Sesame合作提供優惠藥價並帶動會員卡銷售；沃爾瑪把處方、營養、健身App與AI管理整合；亞馬遜則結合One Medical與Amazon Pharmacy，提供低價與當日送藥。

  • 獨立藥局可能因客源被大型連鎖吸走而承受壓力，且難掌握完整用藥紀錄，增加交互作用風險。專家也提醒，若只追求低價而缺乏醫師追蹤與營養指導，療效可能受限。

減重 好市多 沃爾瑪

上一則

億萬富豪逃離加州 賭場巨擘豪宅降價8700萬出售

下一則

奇諾岡擬徵地方服務稅 11月公投

延伸閱讀

社群媒體會議聚焦GLP-1減重藥熱潮 專家憂長期風險與公平性

社群媒體會議聚焦GLP-1減重藥熱潮 專家憂長期風險與公平性
「減重神藥」停藥一年 恐復胖75%

「減重神藥」停藥一年 恐復胖75%
瘦瘦針控血糖、降體重、保護心腦血管 糖尿病權威：多喝水防副作用

瘦瘦針控血糖、降體重、保護心腦血管 糖尿病權威：多喝水防副作用
台大醫院研究 瘦瘦針可降13種癌風險

台大醫院研究 瘦瘦針可降13種癌風險
食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪

食品雜貨價格起落如「火箭與羽毛」 美消費者沮喪
超市自有品牌 擺脫「窮人才買」標籤 低價吸引高收入群

超市自有品牌 擺脫「窮人才買」標籤 低價吸引高收入群

熱門新聞

業內人士指出，只要屬於一次性用品，旅客都可以放心帶走；示意圖。（記者趙健/攝影）

住飯店哪些東西可以帶走？業內人士：這些拿走反而更好

2026-08-06 21:06
加州自2016年起已提供一項相對簡單的工具，讓部分住宅可在屋主過世後直接轉給指定繼承人，無須經過法院監督的漫長遺產認證程序。圖為加州房屋示意圖。（路透）

房子留給子女不必經遺產認證？利用這文件省下漫長程序

2026-08-02 22:05
洛杉磯華男在好市多購買大量電子產品，因使用多張信用卡「感應付款」，使店員生疑並報警。（示意圖，美聯社）

華男兩天橫掃9家好市多 店員發現1異常舉動報警

2026-08-03 21:53
初到美國人生地不熟的薄正峰，剛開始幾乎完全依靠艾克拜爾安頓生活。圖為艾克拜爾的住家。（記者楊青╱攝影）

獨╱20年華人老友 如何從一起烤肉→同歸於盡

2026-08-04 22:15
南加州華人劉小姐原本只是想透過第三方網站下載YouTube影片，依網站要求輸入信用卡資料後，不到一天便收到六筆陌生交易通知，目前已向銀行提出盜刷爭議申請。（受訪者提供）

華人一天信用卡遭盜刷六筆 只因點進這類網站

2026-08-01 21:43
在辦理入住（Check-in）時主動詢問幾個問題，不僅有機會免費升等房型、提早入住或延後退房，還可能避免支付不必要的額外費用。（示意圖取自Unsplash/John Tuesday ）

入住飯店別只拿房卡 先問這6件事可能省不少

2026-08-04 20:12

超人氣

更多 >
網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越

網評10大軍裝美男 陳偉霆第六、張凌赫只拿季軍 冠軍經典造型難超越
華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家

華男買下紐約豪宅 3年後才驚覺竟是蜘蛛人的家
全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」

全款買房、孩上興趣班…華人4種習慣 美國人卻驚呼「你很富」
水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升

水煮綠花椰菜沒味道？加入亞洲一常見調味料風味立刻提升
川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」

川普不死心…白宮致函庫克要回應「總統正考慮將妳撤職」