橙縣布瑞亞蓋好市多 銷售稅幾全給開發商 居民不滿

好市多進駐布瑞亞，市府卻拿不到大部分銷售稅，引民眾不滿。（記者王若然／攝影）

橙縣 布瑞亞（Brea）好市多 大型建案，近日引發居民爭議。根據The Voice of OC報導，有居民質疑，這項建案的銷售稅分配嚴重不均，大部分的銷售稅都進了開發商口袋，而非最大程度讓城市受益。

根據該報導，好市多及加油站即將進入布瑞亞市東側。按照市府去年12月通過的一項為期50年的稅收 分成協議，市府在頭兩年將完全拿不到任何可自由運用（discretionary use）的銷售稅收入。此後，市府每年獲得5%的年度銷售稅收入，且此比例預計每兩年增加5個百分點。換言之，布瑞亞要等上整整30年，才能拿到該開發案所產生銷售稅收入的一半。

也就是說，在最初30年間，大部分款項將流向開發商曼利（Dwight Manley）。稅收回饋機制啟動後（第一年開始），每年產生的銷售稅還將再撥出5%，用於市府長者中心的相關計畫。

對此，市府官員表示，這項稅收回饋是吸引此類開發案落腳布瑞亞所必需的誘因，長遠來看將提升地方稅收（包括房產稅）並創造就業機會。

住在預定好市多選址約四分之一英里外的布瑞亞居民Mark Strom痛批此協議的達成方式。他接受The Voice of OC採訪表示：「沒有人會這樣『前置讓利』，這絕對令人起疑。」他又指出：「問題在於缺乏透明度，暗中操作，在私下場合做出關鍵決定。」

目前，這是布瑞亞市規模最大的一項稅收分成協議，是在市議員於2025年秋季通過一項條例、建立稅收分成回饋等招商優惠機制後獲准的。

協助曼利處理市府流程的副市府經理暨社區發展部長Jason Killebrew表示，市議員著眼長遠未來，這項協議將在市府無需出資的情況下創造新稅收。「如果布瑞亞市沒有好市多，就不會產生這筆銷售稅收入。」他並強調，必須綜合考量引進好市多帶來的整體效益，包括房產稅、長期成效、好市多作為企業本身的特性、其提供的工作類型，以及消費者對好市多的忠誠度等。

曼利則以土地成本高達1.4億美元為由，解釋為何他將在50年間拿走該熱門量販店產生銷售稅的絕大部分。「持有及開發這塊土地的成本，使總支出在購地價格之上又增加了八位數金額。說到底，累積報酬率僅為中低個位數百分比，以任何開發商的標準來看都極低。」他表示，之所以願意接受這麼低的報酬率，是因為他熱愛這座城市，並補充說市府領導層已期盼引進好市多長達20年之久。

曼利買下了位於Kraemer Boulevard、占地34英畝的Beckman Coulter園區，好市多與住宅開發案預計將建於此地。

有居民團體表示，可能將就此稅收分配方案提告市府。該市市議員目前對此事保持沉默。