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好市多首座獨立加油站開業 非會員也可買油

記者子為／綜合報導
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全美首座好市多獨立加油站設在橙縣米慎維埃和，已經投入使用。圖為好市多加油示意圖。...
全美首座好市多獨立加油站設在橙縣米慎維埃和，已經投入使用。圖為好市多加油示意圖。（本報檔案照）

位於南加州橙縣的全美首座好市多（Costco）獨立加油站，較低油價吸引不少會員前往，但部分駕駛到場後發現，這裡不僅沒有好市多賣場，也未提供柴油、丙烷補充、洗車及電動車充電等服務，社群評價不一。

這座加油站位於米慎維埃和（Mission Viejo）25732 El Paseo，原址是一間已關閉的家居連鎖店Bed Bath & Beyond。好市多過去的加油站通常附設於賣場旁，這座據點則只有加油服務，沒有倉儲賣場。

好市多加油站原則上僅供會員使用。駕駛加油時，須先掃描有效的好市多會員卡，再以Visa信用卡、多數需要輸入密碼的簽帳金融卡或預付好市多購物卡（Costco Shop Card）付款。不過，好市多官網指出，持有預付好市多購物卡的顧客即使不是會員，也可以購買汽油。

根據官網訊息，米慎維埃和加油站於6月24日開幕。平日營業時間為上午5時30分至晚間10時，周六為上午6時至晚間8時30分，周日則為上午6時至晚間7時30分。

油價仍是新據點的主要吸引力。截至8月3日，米慎維埃和加油站普通汽油每加侖售價為5.359元。根據美國汽車協會（AAA），同日橙縣普通汽油平均每加侖5.669元，洛杉磯地區則為5.714元；新站每加侖價格分別低約31美分和36美分。

至於汽油品質，好市多官網表示，其汽油採用特定添加劑配方，並透過加油站維護確保品質，且已獲認證符合TOP TIER汽油性能標準，適用於新款及較舊的引擎。

市場研究公司GlobalData的Neil Saunders此前向每日郵報表示，好市多低價汽油「極受歡迎」，獨立加油站模式因此可能取得成功。他說，好市多在橙縣興建這座獨立據點，是為分擔附近賣場加油站無法消化的需求，「如果取得成功，這種模式也可能在其他地點推行。」

不過，部分網友認為，既然沒有賣場，獨立加油站理應增加其他服務。一名Reddit用戶表示：「這真的很奇怪。如果連好市多賣場都沒有，我會期待這裡至少有電動車充電站，甚至美食區。」另一人直言，沒有柴油「令人非常失望」。

也有會員歡迎這項改變，認為可分散附近好市多賣場的加油車流。有人表示，附近據點空間狹窄且經常擁擠，若新址只供加油，可讓只想加油的會員不必再進入擠滿車輛的停車場。

好市多目前也計畫在夏威夷檀香山興建另一座獨立加油站，地點位於Kapālama Kai社區，預計2027年啟用。

精華 FAQ

  • 該站位於南加州橙縣米慎維埃和，原址是已關閉的 Bed Bath & Beyond。它是全美首座好市多獨立加油站，只提供加油，不像過去設在賣場旁。

  • 因為不少人到場後才發現沒有好市多賣場，也沒有柴油、丙烷補充、洗車或電動車充電服務；但也有人認為可分散賣場加油車流，減少排隊擁擠。

  • 截至8月3日，普通汽油每加侖5.359元，低於橙縣與洛杉磯平均價。原則上僅供會員，但持有 Costco Shop Card 的非會員也可購買汽油。

加油站 好市多 油價

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