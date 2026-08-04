Trader Joe's芭樂味夏季限定護手霜 華人囤貨

Trader Joe's今年夏季登場的芭樂（又稱番石榴）系列品項意外成為人氣焦點，其中一款芭樂超滋潤護手霜，味道清香讓很多華人「一聞就愛上」，許多人都視它為是「回歸必買」的商品之一。（記者謝雨珊／攝影）

Trader Joe's每年推出的季節限定商品，總能在社群平台掀起一波「看到就想買」的熱潮。今年夏季登場的芭樂（又稱番石榴）系列意外成為人氣焦點，其中一款芭樂超滋潤護手霜，味道清香讓很多華人 「一聞就愛上」，有人一口氣買了六支準備囤貨，也有人打算多買幾條，留著回國時送親友當伴手禮。

Trader Joe's的芭樂護手霜並非今年才推出的新品，去年夏季也曾短暫上市。巴沙迪那居民宋小姐分享，她去年只偶然買了一支，沒想到一用就喜歡上，今年看到產品再次回歸，便一次買了好幾支囤貨留用。

宋小姐表示，這款護手霜最吸引她的地方就是香味，「聞起來真的很像剛切開的新鮮芭樂」，清甜自然又帶著淡淡果香，不會過於濃烈，也不會甜到發膩，每次聞到都讓她覺得「很有夏天的感覺」。加上護手霜採用粉綠色包裝，小巧又俏皮，放進包包裡隨身攜帶相當方便，「光是看著就讓人心情變好。」

除香味討喜，宋小姐也認為這款護手霜的使用感相當適合夏季。她形容產品質地輕盈、容易推開，吸收速度也快，擦完不會留下厚重或黏膩的感覺，同時具有一定滋潤度，即使天氣炎熱也能舒服使用。她甚至笑說，「這款這麼好聞，Trader Joe's應該順便推出同款洗手液。」

這款芭樂護手霜的人氣似乎相當高。宋小姐曾推薦朋友到Trader Joe's購買，沒想到朋友前往時發現貨架已經空了一半。當時店員也特別向她推薦這款產品，並提醒芭樂香味屬於季節限定，這批商品售罄後是否會在明年再次回歸仍是未知數，如果喜歡這款香味，最好趁現在還有貨時趕快入手。

阿罕布拉市陳小姐平時就很喜歡芭樂香味，這次也被Trader Joe's的芭樂護手霜「燒到」。她表示，日前逛街時剛好遇上新品上架，試聞後就愛上。如今她每次到Trader Joe's，幾乎都會順手帶一支回家，除自己用，也想囤一些帶回國送給親朋好友。

不過，網上也有一些比較務實的網友認為，如果單純追求護手霜的保濕力，這款產品表現只能算中規中矩。夏天使用芭樂護手霜基本保濕沒有問題，但到了秋冬乾燥季節，滋潤及鎖水能力可能不如專業護手霜品牌。有網友表示，比起一款主打深層保濕的護手霜，芭樂更像是一款「香氛護手霜」，主要用來享受香味、收藏限定，或當作小禮物送人。

根據Trader Joes'官方簡介，這款最新季節限定護手霜添加了芭樂果萃取物，並搭配椰子油、乳木果油及維生素E等有助於柔嫩肌膚成分。使用後，雙手留下持久的甜美熱帶芭樂香氣，以及更加柔嫩滋潤的肌膚。3盎司一支的芭樂護手霜價格僅4.99美元。

Trader Joe's近日除推出這款超級受歡迎的芭樂超滋潤護手霜，另一款芭樂香氣的護唇膏也受到不少關注。（記者謝雨珊／攝影）