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好市多堅果、橄欖油、鱸魚、雞蛋、藍莓… 主廚力薦

記者朱敏梓／綜合報導
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Kirkland Signature山核桃仁獲專業主廚推薦，兩磅裝售價甚至低於部...
Kirkland Signature山核桃仁獲專業主廚推薦，兩磅裝售價甚至低於部分超市一磅裝產品。（取自Costco官網）

面對Costco貨架上琳瑯滿目的超大包裝商品，即使是資深會員也可能挑花眼。究竟放牧雞蛋n Halves）。主廚Schroeder表示，這款山核桃仁完整度高、碎屑少，且單寧（Tannin）含量較低，不易出現部分堅果常有的苦澀味。2磅售價17.99美元，甚至低於許多超市1磅裝的價格，可直接當零食、裹糖烘烤、加入沙拉或磨成粉用於烘焙。

Kirkland Signature百分之百義大利有機特級初榨橄欖油也受到青睞。主廚Castro表示，如果只能挑選一款Costco商品，他會選擇這款橄欖油，因為品質穩定、風味佳，價格又比許多同類品牌實惠。兩公升售價30.99美元，可用於拌沙拉、炒蔬菜、製作自製沙拉醬，或在義大利麵起鍋前淋上增添風味。

冷凍區的野生捕撈智利鱸魚則被形容為味道溫和、帶有奶油般的細緻口感，並能搭配多種調味料。主廚Karadsheh指出，對不易買到優質新鮮野生魚類的消費者而言，冷凍魚片相當方便，搭配青醬及簡單配菜，不到30分鐘即可完成晚餐。

有機放牧雞蛋同樣上榜。Costco提供兩打到15打共180顆等不同包裝，也有放養、非籠飼及有機等選擇。除煎、煮、炒之外，還可用於製作蛋白霜、卡士達醬、美乃滋和炒飯，適合人口較多、經常吃雞蛋早餐或熱愛烘焙的家庭。

主廚推薦的第五款商品是Kirkland Signature葡萄酒，品項涵蓋波爾多、布魯內羅、桑塞爾及夏多內等，價格每瓶多不超過26.99美元。主廚Rounsaville認為，其價格合理且容易被賓客接受，舉辦外燴活動時甚至會整箱購買。

有機藍莓也是不少主廚的固定採購品。產季時可購買新鮮有機藍莓，非產季則選擇冷凍野生藍莓，可加入沙拉、果昔、司康和醬汁，或用來製作水果酒及果醬。

最後一款是Kirkland Signature有機燕麥飲。主廚Pache表示，這款產品不易分層，口感、價格及常溫保存便利性都具有優勢，可加入咖啡、果昔和濃湯，也能在烘焙時取代牛奶，適合不喝乳製品的消費者。

不過，Costco商品價格及庫存可能因地區和門店而異，部分門店也未必供應所有品項。消費者購買大包裝前，仍應考量家庭用量、保存期限及儲存空間，以免原本想靠大量採購省錢，最後卻因食品過期造成浪費。

專業主廚分享逛Costco時經常回購的7款商品，涵蓋堅果、橄欖油、冷凍海鮮及有機...
專業主廚分享逛Costco時經常回購的7款商品，涵蓋堅果、橄欖油、冷凍海鮮及有機食品等。（本報檔案照）

精華 FAQ

  • 包括山核桃仁、義大利有機特級初榨橄欖油、有機放牧雞蛋、葡萄酒、有機藍莓與有機燕麥飲等，主廚多認為它們品質穩定、用途多元，且價格相對划算。

  • 智利鱸魚口感溫和、冷凍保存方便，適合快速料理；有機藍莓則可新鮮或冷凍使用，能做沙拉、果昔、司康、果醬與醬汁，實用性很高。

  • Costco商品價格與庫存會因地區與門店而異，且不一定全數供應；消費者在大量採購前，應先評估家庭用量、保存期限與儲存空間，避免食品過期浪費。

藍莓 好市多 雞蛋

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