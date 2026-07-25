亞洲人氣酒現身好市多 便宜近九成

韓國藝人權志龍自創品牌PEACEMINUSONE推出的Wine Highball，近日現身南加州好市多，六入組售價僅4.97美元。（記者子為╱攝影）

韓國天團BIGBANG隊長權志龍（G-Dragon）創立品牌PEACEMINUSONE推出的葡萄酒高球（Wine Highball），近日現身南加 州好市多 （Costco ），六入組售價僅4.97美元。相較南加部分零售通路售價42.99美元，價格便宜近九成，價差十分明顯。

PEACEMINUSONE是權志龍於2016年創立的潮流品牌，近年推出品牌首款酒精飲品Wine Highball。根據酒商Brewguru資料，該系列飲品累計銷量突破1000萬罐，首批產品上市三天即售出88萬罐，在韓國掀起搶購熱潮。

記者今年1月曾在南加州一家連鎖超市首次看到這款酒精飲品，採六罐一組包裝，每箱售價42.99美元。以即飲酒精飲料而言，當時的售價明顯高於市面上多數同類產品。

不過，7月15日記者在蒙特利公園市的好市多發現同款飲品，六入組僅售4.97美元。由於價格落差過大，記者一度懷疑是否標價錯誤，但實際結帳後確認售價為4.97美元。現場價牌也未標示限時優惠或特別促銷，不確定這是短期降價、特定門市優惠或常態售價。與42.99美元相比，好市多售價約為其他超市售價的11.6%，等於便宜九成，平均每罐售價不到1美元。

記者查詢美國零售平台Instacart，該飲品六入組近期線上售價51.59美元起。此外，在酒類零售網站Sipsy上，同款飲品500毫升單罐售價為14.99美元，即一罐的價格約為蒙市好市多整箱售價的3倍，凸顯不同銷售通路的價差。

同款商品在不同銷路出現如此大的價差，目前品牌、酒商及銷售通路均未有公開說明。不過，「Food & Wine」及「Better Homes & Gardens」等媒體整理好市多定價規則時指出，商品價格若以「.97」結尾，通常代表門市降價出清（Clearance），可能是因庫存較多、需要騰出貨架空間，或商品即將停售，因此售價往往遠低於原價；這類價格通常僅限個別門市，不一定全美同步。

追蹤全美好市多商品價格的網站Warehouse Runner資料，PEACEMINUSONE Wine Highball六入組目前在不同好市多門市售價約介於5.27美元至10.27美元之間，顯示各門市價格也有差異。

根據產品資訊，這款Wine Highball以白葡萄酒為基底，加入氣泡水調製，酒精濃度4.5%，每罐還放有一片真正的檸檬片。記者實際品嚐後認為，整體口感清爽，酒感不重，帶有淡淡檸檬香氣。同樣在好市多購入該飲品的石小姐表示，由於外觀設計具有特色，她在家中招待朋友時，不少人一眼認出是權志龍的品牌，紛紛表示好奇並主動試喝。

記者今年1月曾在南加州一家連鎖超市首次看到這款酒精飲品販售，每箱售價42.99美元。（記者子為╱攝影）