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醫藥／刺激耳迷走神經 緩解膝蓋痛

編譯周靜芝
根據最近發表在「骨關節炎與軟骨」期刊上的早期試驗結果，透過耳朵刺激迷走神經可改善部分患者的膝蓋疼痛。（圖／123RF）
根據最近發表在「骨關節炎與軟骨」期刊上的早期試驗結果，透過耳朵刺激迷走神經可改善部分患者的膝蓋疼痛。（圖／123RF）

「把手肘放在耳朵裡還比較容易」是句古老諺語，形容任何不可能達成的任務；但是一項新的研究指出，透過耳朵確實是緩解膝蓋疼痛的可能途徑。

合眾國際社 (UPI) 報導，根據最近發表在「骨關節炎與軟骨」(Osteoarthritis and Cartilage Open)期刊上的早期試驗結果，透過耳朵刺激迷走神經可改善部分患者的膝蓋疼痛。

研究人員表示，迷走神經在控制身體休息與消化能力的副交感神經系統中扮演重要角色。它與交感神經系統相反，後者管理身體「戰鬥或逃跑 」的反應。

德州大學艾爾帕索分校物理治療與運動科學助理教授青柳耕作（音譯，Kosaku Aoyagi ）表示，新的證據顯示，患有退化性關節炎而膝蓋疼痛的人，體內交感神經與副交感神經的活動不平衡，因而造成疼痛。

青柳耕作指出，透過刺激迷走神經，他們預設這種治療方法可以改善這類不平衡症狀。

在這項小規模試驗中，研究人員招募了30位膝痛患者，並使用耳迷走神經刺激 (tVNS) 裝置為他們治療一小時。

該裝置是放在耳朵上，向通過耳朵的迷走神經分支發送電脈衝。研究人員指出，美國食品藥物管理局（FDA）已批准使用這種儀器治療癲癇與憂鬱症等疾病。

整體結果顯示，30名參與者中有11人在治療後感到膝蓋疼痛有明顯改善。青柳耕作說，這些研究結果足以支持進行更大型的後續臨床試驗，其中有些人將接受迷走神經治療，而其他人則接受安慰劑治療。

該校健康科學學院代理院長史黛西·瓦戈維奇 (Stacy Wagovich) 表示，這項對膝蓋退化性關節炎的研究，是找出成功減輕膝蓋疼痛治療方法的創新一步。

瓦戈維奇並未參與這項研究，她說，未來透過大規模的研究，青柳耕作團隊的努力成果可能大大改善膝蓋退化性關節炎的治療方式。

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