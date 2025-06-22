生活／新移民課題 友情和法律 界線要畫清

對許多在美生活的華人 新移民 ，挑戰不限於語言、工作或生活適應，如何理解「友情」與「法律」間關係，也是相關議題。華人傳統文化重情重義、講人情，而在美國社會，法律高於一切，制度與規則，是人與人交往的底線。當兩種價值觀交匯時，若缺乏清晰界線，可能會陷入不必要的法律糾紛。部分華人社區人士表示，在美國做任何事情前，先搞清楚法律規範，此舉非但不是輕友情或親情，而是成熟的表現。

移民美國近20年資深保險 專業人士程正勤表示，由於價值觀不同，在中國靠「關係」辦事是生活常態，人情往往勝過制度。但在美國，社會運作講求公平與透明，依靠的是法律與合約。這樣的文化落差，常讓新移民措手不及。

部分華人移民會因為「義氣」，將名字掛在朋友的車貸、房屋租約，甚至公司註冊上，心想只是「幫個忙」。但美國法律只看「名義」不看「動機」，你的名字在哪，責任就在哪。

程正勤認為，在美國，拒絕不合理的請託，是負責任的表現。很多剛來美國的華人，習慣以「不好意思」、「人家都幫我」為由勉強自己，但其實畫清界線才是成熟表現。

資深理財專家Eris Wu認為，在華人文化中，很多事情「講一句就算」；但在美國，缺乏書面證據，往往會讓你在法律上毫無立足之地。不論是借錢、共同創業、幫忙照顧小孩或暫住家中，只要涉及金錢或責任，最好都能有簡單書面協議，即使用中文寫也好。「在美國，寫合約、留訊息記錄，是成熟與謹慎的生活方式，不會被誤解為小心眼」。

移民法律助理戈鴻先(John Ge)表示，許多新移民對尋求法律協助有所保留，擔心花錢、麻煩或被誤會。事實上，美國有許多非營利機構、法律援助中心、甚至華人社區法律講座，都提供免費或低價的諮詢服務。

他指出，在美國，懂法不是麻煩，而是保護自己的一部分。不論你是處理移民身分、租屋糾紛、商業合作或親屬問題，專業的法律建議，永遠比「朋友說這樣可以」來得可靠。

戈鴻先進一步表示，從家庭舉辦派對來說，先從法律規範考量，避免可能訴訟風險，不代表要拋棄人情，而是要學會在法律框架下維護友情。把界線說清楚，把責任弄明白，把風險降到最低，這樣的友情才走得長久。真正的朋友不會讓你做違法的事，也不應讓你承擔不屬於你的責任。