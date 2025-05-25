生活／笑臉生皺紋 人生多幽默

2008年12月14日，時任美國總統的布希在伊拉克舉行告別記者會時，記者敏達哈·薩伊迪向他扔鞋，並怒斥：「這是伊拉克人民的禮物，這是告別之吻。」(取自維基公有領域)

東西方幽默不同處，在於環境。身處逆境，西方人蹦出個幽默，化解尷尬；東方人瞞天怨地，找人出氣。身處順境，東方人說句笑話，錦上添花；西方人惡作劇，胡鬧起來。不妨稱之「逆境幽默」和「順境幽默」。

這樣一板正經分析，不夠資格談幽默；但是非談不可，不然更不幽默。

記得小布希嗎？八年任上不風光，世貿被炸、伊拉克戰爭、房貸錯誤。下台前他去伊拉克告別記者會，被人扔上台一隻皮鞋，當場記者問他感受，布希說，「沒什麼，那皮鞋尺寸10號。」

雷根也有個逆境幽默，那年他被槍傷，侍衛推他進醫院急救。

1981年3月30日，當時的雷根總統上任僅69天，在華盛頓希爾頓酒店外遇刺。(取自維基公有領域)

共和黨 的雷根狀甚痛苦，躺在手術台上問操刀的醫生，「有誰是民主黨嗎？」大家聽了大笑，主治醫生說，「總統先生，今天我們都是共和黨。」

眼睛開刀 原來你英俊

不久我也進了手術房，切除白內障。隔日去摘除眼罩，澳洲 醫生問，現在看世界是否更美麗？我回答，「原來你如此英俊。」不料他繃下臉說，「麻煩就在這裡。」我也繃緊臉，怕大笑會使眼球出血。

當年剛從台北遷居墨爾本，鄰居請我們去他家後院吃聖誕節 烤肉（南半球聖誕節夏天），農曆春節，我們回請他們來吃年夜飯，妻做了酸甜肉，檸檬雞等西方人愛吃的菜，說是向華人朋友學的，那朋友招待過澳洲老闆。這時我那鄰居放下筷子，淚流滿面地問，「那老闆還活著嗎？」妻猜想，他嚼到了辣椒籽。

有天我們買了個閃閃發亮的不銹鋼菜盆，我手上托著盆子走向出口結帳，對面來了對澳洲老夫婦，老先生從衣袋掏出個一角硬幣，光噹一聲丟進我托著的盆子，大家互笑而過。我一時想不出怎樣應對，走出門來電了，我告訴妻我何不說，「歡迎來街頭聽我演奏，請丟一元硬幣，不是一角。」她說，「那你該先練會一種樂器。」我沒練樂器，也沒有人再丟錢給我，因為後來買盆子，不再托著拿了。

有次妻在文具店挑了張慰問卡，老闆娘一邊把卡片裝進紙袋，一邊問，「是給親友的嗎？」妻說，「對，我朋友的母親去世了。」這時妻覺得卡片精美，很難再遇到，我建議多買兩張，日後總會有用，於是她告訴老闆娘加買兩張。

老闆娘邊包裝邊問，「死了三個母親嗎？」

瓶塞傷眼 可惜酒未入嘴

有年聖誕節前記者團下鄉訪問一家酒廠。起伏的葡萄園裡，接待室在湖邊，我們享受著美酒、乳酪、美景。園主是位白髮老紳士，手中抱著一大瓶香檳進來說，不要喝這垃圾葡萄酒，開瓶香檳慶祝。其實「垃圾酒」和香檳，都是他的酒廠釀的。

只見老紳士撕去鋁鉑，擰開鐵線，搖搖瓶子充氣，以大姆指頂瓶塞，但怎麼頂也頂不出來。他又搖搖瓶子充氣，彎腰低頭，用力拔瓶塞，「梆」一聲，瓶塞經他臉射到天花板。老紳士慘叫一聲，摀著臉，蹲在地上。大家嚇了一跳，怕瓶塞擊中眼睛，有人拿來毛巾，有人要去叫救護車。老紳士騰出一隻手，大搖特搖，要大家別緊張。

片刻後他站起身，放下毛巾，露出一對紅腫的淚眼，我們靜悄悄地不敢說話。老紳士擦擦白髮說，「大家一定關心瓶塞是否打傷了我，很幸運，沒有。」接著他說，「倒是那噴出來的香檳酒，灌進我的眼裡，可惜不是嘴裡！」

人入老境，以幽默看待人生會更快樂。那年我們去看望作家琦君，她坐在輪椅上歡迎說，「我八十八，滿地爬。」那天下午輕鬆愉快，聊到遲暮。

愛爾蘭詩人葉慈說，「老頭子不過是門後掛的舊大衣。」其實舊大衣雖邋遢，風雨中很管用。我喜歡一句話，「笑臉生皺紋」，年老了別怕皺紋多，那是生活愉快的痕跡。所以我常照鏡子。

後記：東方人的幽默

「年老皺紋多」寫於十多年前，翻看仍覺有趣，但文中舉例多為洋人，不合東西方比例原則，殊不幽默，現在加上幾個例子，以收平衡之效。

翻譯笑話 女士變廁所

其一，1995年世界華文作家協會在新加坡開會三天，主題是文化跨越，兼及中英文翻譯，最後一天總結與會者頗感疲憊，我做主席，便引用一則余光中有次與我們遊江南時，說的翻譯笑話，作為結尾。

「有個工廠請來一位美國顧問，廠長集合所有員工，聽他致詞。可是翻譯遲遲不見蹤影，廠長只好硬著頭皮權充翻譯，雖然他的英文不夠好。

美國顧問開口說，Ladies and Gentlemen，廠長愣住，這兩個字太熟，卻想不起來。美國顧問以為自己沒說清楚，重複一遍，Ladies and Gentlemen，廠長突然來電，太簡單了，於是對台下員工高聲說『各位女廁所，男廁所』。」

Ladies and Gentlemen，女士們與男士們，被誤譯為「各位女廁所，男廁所」。此為詩人余光中所說的一則翻譯笑話。(圖／123RF)

廁所笑話 沖水扯三通

其二，我已故的連襟莊因，在史丹福大學教了幾十年中文，舞文弄墨，揚名灣區。他為山景城的家題名「酒蟹居」，取其飲酒作詩之樂。酒蟹居廁所的馬桶上方，懸一精緻的四方聯，「雖經激沖，難免無功，高抬貴手，再來一通。」莊因的用意是煩勞賓客，不妨按兩通水沖洗。

我對他說，很想再加上兩句，他問是什麼，我說，「再通無功，何妨三通。」莊因聽了大笑，因為當時醞釀兩岸三通。他說，「你是把兩岸三通，當成廁所文章？」我回答，「我可沒說，是你說的。」

鼎公笑話 情愛難表達

其三，1967年我考上中廣記者，翌年公司要求我兼主持「早晨的公園」節目。早晨的公園是中廣招牌節目，每天早上現場一小時，談論的多為時事世局。

為蒐集資料，我經常進入資料室，資料組長是王鼎鈞，個頭高，冬天穿長袍，戴小帽。他不多言，言必有物，使我的節目受益匪淺。他曾說個笑話。

「從前有個不能說話的人，娶了個不識字的小姐。兩人生活互補短長，先生每天教太太認字，寫個『桌』字貼在桌上，寫個『窗』貼在窗上，隨著時日，太太認識不少字。一天先生寫個『愛』，很難貼，便貼在胸口，太太說『衣』，先生搖頭，解開衣服，貼在胸上，太太說『心』，先生於是抱著太太接吻，太太說『嘴』，『吻』，都不對。先生心急之下，索性抱起太太上床。『性』，先生還是搖頭，太太奇怪，難道他今天教她認個髒字？於是一把推開先生說，『今天這字太難，我不認了。』」

所以我對聽眾說，情愛是很難適切表達的。說這話已近一甲子，不久我進入華視新聞部，繼而遠赴澳洲政府任職。王鼎鈞先生後來住在紐約，現年已上百。當年能和鼎公在中廣小樓共事，真乃受惠匪淺。

這段後記與原文時差甚遠，原文還在照鏡子，現在雞皮鶴髮，沒什麼好照的。