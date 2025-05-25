生活／玩對對子 思平仄、想詞性其樂無窮

對聯或對子，是中國傳統文化的一大瑰寶，它講究對仗工整，平仄協調，是一字一音的漢語文學獨特的藝術形式。對對子是非常有趣的文字遊戲，只要掌握一些基本規則，例如字數相等，斷句一致，詞性相對，位置相同，平仄相合，音調和諧便可以玩起來。

尤其對上了年紀的人，經常玩玩對對子，偶爾動動腦筋，不僅心情愉悅，其樂無窮，還有延緩衰老，防止失智的功效。

我算得上是對對子的發燒友，我有兩個人數不多的小群，都跟對對子有關。一個是年齡相仿的老友群，我們不定期在各家輪流聚會，除了吃飯、聊天，還打撲克、玩對對子。還有一個全部是由熱愛對對子的廈門大學校友組成的小群，大家分別居住在世界各地，被熱愛對對子這樣同一個愛好連接起來，以對會友，玩得不亦樂乎。

颱風暴雨 也能玩對子

前兩年，廈門曾經遭遇了一場特大颱風暴雨，導致校園多處被淹、樹木連根拔起的事件。於是有個校友根據這場暴雨，出了一個「廈大下大雨」的上聯，並且戲稱「別看它簡單五個字，定會是一個無人能對得上的千古絕對。」我把這個對子拿到老友聚會上徵求下聯。一位畢業於南開大學的博士劉大姊脫口而出：「這有何難，南開難開門，怎麼樣？」在座的眾友紛紛拍手稱讚「好對，好對。」

我把南開老大姊的下聯貼到熱愛對對子的校友群裡，校友們第一反應都是覺得，對仗還挺工整，但有人仔細一琢磨，指出雖然「廈大下大雨，南開難開門」裡的「南開」對「廈大」，都是大學名，平仄也沒問題，但下大雨的「下」在此處是動詞，而難開門的「難」卻是形容詞；還有，大雨的「大」是形容詞，開門的「開」是動詞，所以詞性還是有問題。大家也覺得雖然有瑕疵，但已經很不容易了，是目前對得最好的一個下聯。

第二天，聚會上的另一位來自湖南師大的藥學科學家陳博士，又對了一個「沈藥省藥錢」（沈藥指的是瀋陽藥科大學），雖然「沈」和「省」在古詩詞中，發音可以互通，但是「藥」和「下」都是仄聲，詞性也不對應，所以覺得還是有瑕疵。

這個對子尚未對出理想的下聯，群裡的一個校友又講了他聽來的一個對子，以徵集下聯。他說多年前在一個文化藝術名人聚會的餐桌上，當年大陸著名電影演員謝添給另一位藝術家倒酒，對方隨即說出一個既簡單卻蘊含深意的上聯，至今無人能對。這個上聯是：「謝謝謝添添酒」；另一個在美國的校友正好看到電視螢幕上出現拜登 在機場的新聞，順口戲對了一個「拜拜拜登登機」的下聯。

本人搜刮腸肚，勉強湊了一個「重重重慶慶功」，除了博得大家一笑，都談不上好對。

平仄合韻 還有雙關義

還有一個引起大家熱烈響應的對子是「東東西西東西好貴」，總共收集了五花八門十幾個下聯，如：

左左右右左右為難、

上上下下上下皆宜、

嘮叨嘮叨嘮叨最煩、

推推敲敲推敲費時、

買買賣賣買賣無方、

世世代代世代更迭、

春春秋秋春秋難書；

以首尾兩個為例，大家公認，雖然第一個「左左右右左右為難」，平仄合韻，但不如最後一個「春春秋秋春秋難書」，因為上聯的「東西」具有雙關意義，既是方位詞，又是代表物品；而上面眾多下聯中，只有「春秋」既表示時間，又是一部著名的典籍「春秋」，與東西一樣都是雙關詞，所以盡管存在平仄的問題，還是數它最好。

我們接著又玩了幾個有趣的對子，如：

跳進水滸向西遊，

登上紅樓望三國，

走出紅樓奔三國，

(把四大名著嵌進對聯)；

白酒紅酒葡萄酒，等你好久，

東風南風西北風，思君欲瘋，

舅舅救舊臼，叔叔贖殳書。

有一個化學老師出的對聯也很有意思，「死去重登元素周期表／生來再造山川萬物身，橫批是：物質不滅」。

還有兩個比較值得玩味的對子，一個是「十五不圓異鄉月」。此聯含兩個數字，不是很容易對。我想起李白「將進酒」裡有句「會須一飲三百杯」，所以就對了「三百難醉遊子心」。又想起王維的「九月九日憶山東兄弟」一詩，覺得用「雙九難慰思親情」，或「重九難撫兄弟情」，好像也還行。

另外一個有趣的對子是「老舍漏雨歐陽修」徵上聯。這個對子真是絕了，不但渾然天成，而且讀起來朗朗上口，意思是老房舍年久失修漏雨，請歐陽大人來修理。老舍、歐陽修分別是當代和宋代文學家，歐陽又是複姓，上聯必須符合人名和複姓的條件。有個校友對了一個「孔明偷光李清照」，雖然不合複姓條件，但是他覺得很好玩。

另一個校友對了「陳宮搬家司馬遷」。

我覺得用陳宮對老舍，陳舊的宮殿對老破的房舍，簡直妙極了，但聯尾平仄不合，我把它篡改成「陳宮遷都西門慶」意為陳舊的宮殿遷往都城，西門大官人前來慶賀，雖然陳宮是真實的三國歷史人物，西門慶是「金瓶梅」小說裡的虛擬人物，但人家好歹是複姓不是？後來又想到，用「陳宮掌燈諸葛亮」，似乎也能勉强對得上。

愛好者組群 名稱也對聯

我們這幾個對聯愛好者組成的小群，群名來自於一個校友製作的回文聯「廈大好建好大廈」。這個對子跟明代才子徐渭的對聯「好讀書不好讀書／好讀書不好讀書」有些許異曲同工之妙。徐渭上聯第一個「好」字該讀第三聲hǎo，是好或方便的意思，第二個「好」字讀第四聲hào，是喜歡的意思。下聯正好倒過來，第一個好字應該標第四聲hào，第二個好字應該標第三聲hǎo。

上聯：

好(hǎo)讀書，不好(hào)讀書；

下聯：

好(hào)讀書，不好(hǎo)讀書。

上聯的意思是，年輕時正是讀書的大好時光卻不喜歡讀書，下聯的意思是，等到年紀大了喜歡讀書時，卻因種種原因，比如眼睛老花、精力不濟、不方便讀書了。

而「廈大好建好大廈」的第一個「好」字應該讀第四聲hào，第二個好字才讀第三聲hăo，意思是廈門大學喜歡蓋好的大樓。

親愛的讀者，您能幫我們對出這個下聯嗎？

(寄自多倫多)