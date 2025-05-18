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科技生活／聰明消費 善用長者折扣

編譯陳盈霖
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退休人士加入AARP會員，可享有許多優惠。(截自AARP官網)
退休人士加入AARP會員，可享有許多優惠。(截自AARP官網)

一些餐廳或零售商提供年長者折扣，但仍有不少鮮為人知的計畫幫助年長者減少帳單、降低保費。Finance Buzz報導2025年最有價值的省錢策略，敦促消費者趕緊行動。

Rite Aid Wellness 65+計畫，每月第一個周三購買獲五倍積分，周二享10%折扣，還提供免費藥劑師諮詢服務。Goodwill長者在特定日子享受10%至20%折扣優惠。Kohl's 60歲及以上顧客每周三享15%折扣。Walgreen每月一次，55歲及以上顧客享受正價商品20%優惠。Amazon Prime符合條件的政府援助計畫(Medicaid或SSI)受益者，可享有Prime會員折扣。

hear.com提供Horizon IX助聽器提供先進語音清晰技術，即使在吵雜環境中也能提供卓越的聽覺體驗。該技術在超過50萬顧客中得到A+評分，消費者可嘗試是否符合45天無風險試用且靈活的融資選擇。

Best Western提供55歲以上顧客享最低10%房價折扣。Denny's餐廳提供55歲及以上客人享有專屬折扣菜單。AMC電影院老人優惠，提供60歲及以上老人折扣票價。

若想找尋線上優惠，可上https://capitaloneshopping.com/，只需添加瀏覽器擴充功能(browser extension)，結帳時便會在網站上搜尋優惠券代碼，幫助消費者省錢。該網站可免費使用。

Discover it® Cash Back信用卡，是行業領先零利率卡之一，允許消費者將高利率債務轉移到此卡，且享15個月0%年息優惠（之後為18.24%至27.24%）。還可將支付的信用卡費直接用於減少債務，而非支付額外利息。該卡現金回饋獎勵也相當優惠，且無年費。

灰狗巴士（Greyhound）提供62歲及以上乘客享5%票價優惠，此優惠適用於跨境路線。美鐵(Amtrak)提供65歲及以上遊客在大多數路線上享受10%票價優惠。國家公園管理局提供62歲及以上美國公民或永久居民，一次性支付80美元，即可獲得終身長者通行證，可進入2000多個聯邦娛樂地點，包括國家公園和野生動物保護區。

超過50歲者可加入美國退休者協會(AARP)，會員可享餐廳優惠(最高每年節省450美元)，還有送餐服務，機票、酒店、郵輪與租車優惠，且有保險不涵蓋，如眼睛甚至處方藥部分。會員還可獲得有關社會安全、護理和退休計畫部分資訊。民眾可上https://www.aarp.org/。

2024年美國成年人因詐欺和身分竊盜損失470億美元。民眾可使用https://www.aura.com/identity-theft-protection全方位詐欺和詐騙保護服務，每位成人提供最高100萬元身分竊盜保險。該計畫每月僅需7美元，可有多項選擇。

若沒有保險，勃起功能障礙名牌藥物(如威而鋼)費用每月恐高達3000美元。Hims公司可讓老年人輕鬆獲得幾乎完全相同的藥物，每月僅需16美元。藥物均由持牌醫師開具處方，任何處方配送均免費且保密。

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