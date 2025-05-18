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亞裔傳統月／不如歸去…美失吸引力 科學家返中

記者邵敏
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對科學家來說，經費保障是強大支撐，但當局正在銳減科研經費。(受訪者提供)
對科學家來說，經費保障是強大支撐，但當局正在銳減科研經費。(受訪者提供)

南加地區不少華裔科學家正在選擇離開美國，因為這片曾經讓他們渴望實現抱負的土地，如今不再有吸引力。川普政府上台導致科研經費縮減、移民政策收緊、實施關稅新政等，都是科學家迫切希望離開的理由。

洛杉磯科研人員李健業表示，身邊不少華人科學家已經回中國，或計畫回去，其中一名同事剛辦好離職手續，近期就會舉家搬離。據他所知，有一個科研部門甚至出現在一段時間內，從事科研工作的華裔人員均確定離職，僅一名華裔系主任在職的情形，「不僅年輕科研人員，就連工作已十多年的科學家，也準備離去，而且後續招聘也充滿不確定性」。

三年前從上海搬到洛杉磯的李健業，夫妻倆都在當地一家頂尖醫療研究所工作；他們曾對美國充滿幻想，相信通過努力，可以在這片自由土地實現科研成果，並且安家落戶。如今的社會現實，打碎了這個華裔家庭的夢想，李健業表示，他計畫離開美國，正在尋找中國合適的工作崗位。「這幾年其實愈來愈多的科學家都想離開，隨著川普上台，這個趨勢就更強烈」。

科研經費減 「集體出走」

對科研人員來說，經費保障是強大支撐，但當局正在縮減科研經費。據報導，約1900名美國國家科學、工程和醫學學院成員3月31日發布公開信，呼籲川普政府「停止對美國科學事業的全面攻擊」。信中指出，政府正通過削減研究資金、解雇數千名科學家、取消公眾獲取科學數據的權限、以及迫使研究人員出於意識形態原因改變或放棄工作。

李健業對殘酷的現實感受強烈，「科研是很燒錢的工作，需要不斷實驗、消耗，才能得到論證，且論證反反覆覆。」他指出，「以前有三、五年的科研經費保障，能讓科學家安心工作。如今經費削減，導致實驗論證無法進行。」此外，新政府大量解雇行政人員，也給科研工作帶來很大困擾，「行政人員負責招聘、採購設備、協助調研等大量工作，失去他們，科學家也將失去配套支持」。

相比美國科研經費縮減，中國政府正在為科研提供強大經濟支持。李健業說，中國科研機構為符合資格的海歸科學家提供高薪的同時，還保障長達四、五年的研究經費，讓他們無後顧之憂，這也是科學家希望回到中國的重要原因之一。

除此之外，崗位上升受限的「天花板」現象等長期困擾華裔科學家的問題，正在加劇。「我們的科研部門，沒有華人職位超過系主任以上，盡管他們的學術認可度非常高。」李健業指出，政府不斷發布負面信息，讓他們非常不安，「對華人科學家持續的政治氛圍壓迫，不知道哪天會發生什麼事。同時出台相關限制政策，包括不允許攜帶研究所的電腦出國，認為中國可能會通過間諜軟件竊取信息等」。

綠卡擱置 看不到希望

川普執政後，先後推出包括移民、關稅等新政策，李健業直言感到恐懼，「現在都是總統說了算，這不是獨裁嗎？總統每宣布一件事，直接導致股市暴漲暴跌，這種大起大落的感覺從未有過」。他說，新政府收緊移民政策，直接影響到夫妻倆的優秀人才移民申請，「我們等了很久的綠卡已被暫停審核，目前沒有任何進展，看不到希望」。

當初離開故土奔赴美國，因為這裡開放、自由的民主環境，但李健業認為，這些光環如今都在逐漸消散，打擊非法移民政策，讓他產生白色恐怖的感覺，「現在不僅抓非法移民，就連合法綠卡、公民都被遣送。而此前尋求庇護的非法移民，拿到工卡後會去工作，現在都不敢出門，因為害怕隨時被抓走」。

不僅大量華裔科學家決定離開，學術期刊「自然」最近發布一項民意調查指出，75%的科學家正在考慮搬離美國。絕大多數受訪者，考慮搬到有朋友、家人、或合作夥伴的國家。一位受訪者在調查中表示，「我願意搬到任何支持科學研究的國家」。

洛杉磯大量華人科學家正在離開，準備回到中國做科研工作。(記者邵敏／攝影)
洛杉磯大量華人科學家正在離開，準備回到中國做科研工作。(記者邵敏／攝影)

非法移民 華裔 川普

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