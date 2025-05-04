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談藝／義大利博物館16世紀畫作失竊50年 引發法律戰

編譯盧炯燊
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「聖母與聖子」油畫是16世紀義大利畫家索拉里奧創作，屬於歐洲文藝復興時期常見的宗教題材。(美聯社)
「聖母與聖子」油畫是16世紀義大利畫家索拉里奧創作，屬於歐洲文藝復興時期常見的宗教題材。(美聯社)

義大利一幅被盜失蹤長達半個世紀的珍貴畫作，最近突然在英國現身。除了令全球藝術界為之轟動外，更引發法律爭奪戰。

這幅油畫「聖母與聖子」（Madonna and Child）是16世紀義大利畫家索拉里奧（Antonio Solario）創作，屬於歐洲文藝復興時期常見的宗教題材，1872年由義大利北部多洛米蒂山區（Dolomite）小城市貝盧諾（Belluno）市立博物館購入。

本來一直相安無事，直到1973年被盜後就不知所終，自始列入國際刑警及義大利警方的被盜藝術品資料名單內。

根據專門追回被盜和掠奪藝術品的律師馬里內洛（Christopher Marinello）介紹，原來該畫被盜後，輾轉售予英國多薩男爵（Baron de Dozsa），並存放在他位於英格蘭東部的莊園內。男爵身故後，該畫由前妻芭芭拉·德·多薩（Barbara de Dozsa）承受及保管。

2017年，芭芭拉試圖透過英國一家拍賣行出售，但給貝盧諾博物館一名人員發現，並證實該畫一直在國際刑警組織及義大利警方的追尋名單上。英國諾福克警方曾一度調查，但義大利方面一直沒提交任何文件，最終不了了之。

盡管它被列入被盜藝術品資料庫內，馬里內洛也曾多次勸說芭芭拉將畫作歸還給合法所有者，但芭芭拉拒絕之餘更援引1980年「訴訟時效法」，說自己是合作擁有。

該法例規定，若購買贓物的行為在超過六年後，證實「與盜竊無關」，則購買贓物的人可被認定為合法擁有者。

馬里內洛認為，從道德角度來說，芭芭拉應該歸還這幅畫。據悉她最初要求獲償還6000英鎊(約7984美元)的法律費用，就會歸還這幅畫，但後來改變主意，要求更多賠償否則免談。

馬里內洛表示，芭芭拉曾說過她從來沒有真正喜歡過這幅畫，也沒有掛出來，因為若掛起來會它讓她想起前夫，然而她始終不願放手。馬里內洛的家族來自貝盧諾，因此誓言要將這幅畫歸還給該地。

義大利 拍賣

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