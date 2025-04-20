育才心得／傳統課欠靈活 改革呼聲高

如何激發學生的學習興趣和動力？許多教育工作者正重新審視傳統的校園安排。（美聯社）

美國教育改革中，最近有一項逐漸引起廣泛關注的運動，雖然沒有像解散教育部 這樣的政治事件成為新聞頭條，但對兒童教育方式的影響，可能會更加深遠。少數族裔媒體（EMS）日前會議聚焦這一教育改革運動，重新思考校園安排。

許多教育工作者正重新審視傳統的校園安排—每天六到七個時間段、每周五天上學日，每節課時長40到60分鐘。這一安排已存在一個多世紀，幾乎成為共同校園記憶，許多人將其視為理所當然。

但隨著考試成績逐漸下滑，學生的學習興趣日益減少，傳統的時間安排是否還能適應今天的教育需求？尤其是那些與傳統課安排不匹配的學生，如何透過新方法激發他們的學習興趣和動力？這個問題在當前的教育改革中，已得到廣泛關注，並且在政治兩極化的背景下，獲得了兩黨共同的支持。

長期從事教育政策分析的記者佛利德柏格（Louis Freedberg）提到，教育的最大挑戰之一，就是如何讓學生重新找到回到學校的動力，尤其是在新冠疫情 期間，許多學生長期缺席，缺乏參與感，甚至連傳統的上學形式都不再吸引他們。長期的缺席資料屢創新高，尤其是在學生的參與度和課堂學習的動力方面，亟需創新。

這一點，與傳統的學分系統密切相關。佛利德柏格指出，過去學分制度作為衡量學生學習進度的標準，已經塑造了今天學校安排的常態。一個學分等同於120小時的學習時間，而這一標準一直影響著學生的課程安排和高校的入學要求。

然而隨著認知學習理論的發展，專家認識到每個學生的學習速度和吸收能力各不相同，單一的時間框架顯然無法適應所有學生的需求。如何為學生提供更大的靈活性，打破傳統的5到6小時固定課時安排，成為教育改革的關鍵。

教育改革並非一蹴而就，它需要各方力量的支援與努力。尤其是在當前全球化和技術迅速發展的背景下，傳統的教育方式顯然已難以滿足所有學生的需求。未來的教育模式需要更多靈活性和個性化的支持，以適應不同學習方式的學生需求。教育領域的這些探索和創新，已經成為社會各界關注的焦點，也為未來的教育體制和政策方向提供了寶貴的參考。