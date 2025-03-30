我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財女性篇／女性存錢為何比男性少？理財更需策略

理財夫妻篇／另一半薪水有多少? 你們竟不知道

移民專頁／I-485是否獲准 聯絡移民局了解

李亞倫律師主答

讀者問：

我在半年前提交了I-765、I-131、I-485的申請，到現在什麼都沒批准。在7月初的時候，來了一封信RFE，要求體檢。我也照要求做了，過去一個多月了，至今無消息。等得這麼難受，該怎麼辦？

答：

關於 I-485、I-131回美紙和 I-765工作許可證申請，你可以查詢相關辦公室的處理時間。請造訪USCIS網站的處理時間頁面：https://egov.uscis.gov/processing-times，輸入你的案件類型和USCIS辦公室，網站會告知你該類別申請的正常處理時間。你也可以在頁面底部輸入申請提交的日期，網頁將顯示你的案件是否在正常處理時間內或已超出正常處理時間。如果超出正常處理時間，可以提交eRequest：https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do或與EMMA虛擬助手：https://www.uscis.gov/tools/meet-emma-our-virtual-assistant聊天，以提交服務請求查詢案件狀態。你也可以撥打USCIS聯絡中心電話1-800-375-5283，與聯絡代表通話，了解進度。

上一則

移民專頁／以OPT申請I-140 仍需證明非移民意圖

下一則

移民專頁／效期剩30天 H-1B需申請加急

延伸閱讀

吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛烈抨擊

吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛烈抨擊
婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為

婚姻綠卡面談時間增10倍 移民局籲舉報詐欺行為
吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛批

吳弭強力捍衛庇護政策 遭保守派猛批
新州華男刑案未決遭註銷綠卡 爭訟10餘年…政府被判違憲

新州華男刑案未決遭註銷綠卡 爭訟10餘年…政府被判違憲

熱門新聞

市面上販賣的巧克力種類眾多，黑巧克力、牛奶巧克力…各式口味總是令人難以選擇。（圖／123RF）

養生／別吃錯了 「白巧克力」根本不含巧克力

2025-03-23 02:06
王鼎鈞提起自己寫過一篇文章〈我後悔說了那些話〉，提及形容台灣社會早年「賣笑、賣嘴……」、「文學掮客、文學老鴇…」等現象；他說，自己對文學特別關心，在這方面造了許多口業，深感懺悔。(本報資料照／記者許振輝攝影)

封面故事／「我後悔說了那些話」王鼎鈞說了哪些話？ (專訪上篇)

2025-03-23 11:00
省錢方式之一，是省下健身房會員費每月75元的費用。(美聯社)

理財百科／退休減6花費 月省575元

2025-03-23 02:18
王鼎鈞說，「我以前只知道憫人。同情所有的人，我不知道為什麼要悲天？後來才曉得，這個悲是同情，不是悲哀。有很多事情，老天爺也不願意它發生，但是老天爺也沒辦法啊。這個境界叫做悲天。」(記者李芊芊／攝影)

封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

2025-03-23 13:30
42--醫師指出，三高患者要依醫囑規律服藥，千萬不可擅自停藥。(本報資料照片)

醫藥／三高婦擅自停藥1年就癱 醫：全身器官壞光

2025-03-16 02:08
2005年，世界書局成立20周年，邀請王鼎鈞(左起)、哈金、夏志清與讀者茶話，右為世界日報副董事長馬克任。(本報資料照／記者謝朝宗攝影)

封面故事／「我看見世報轉型」王鼎鈞：包容促進族群和諧 (專訪下篇)

2025-03-23 17:00

超人氣

更多 >
FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅

FBI突襲搜索印大華裔教授住宅 恐引發新一波學術威脅
紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂

紐約新世界美食廣場2級大火 警方封路交通大亂
緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它

緬甸強震為何1000公里遠的曼谷高樓倒？學者指關鍵是它
近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日

近4萬人背負遞解令 39萬華裔無證客恐懼度日
搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部

搭機占用廁所太久 新州男遭破門逮捕 怒告聯航、國土安全部