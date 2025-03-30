移民專頁／I-485是否獲准 聯絡移民局了解

讀者問：

我在半年前提交了I-765、I-131、I-485的申請，到現在什麼都沒批准。在7月初的時候，來了一封信RFE，要求體檢。我也照要求做了，過去一個多月了，至今無消息。等得這麼難受，該怎麼辦？

答：

關於 I-485、I-131回美紙和 I-765工作許可證申請，你可以查詢相關辦公室的處理時間。請造訪USCIS網站的處理時間頁面：https://egov.uscis.gov/processing-times，輸入你的案件類型和USCIS辦公室，網站會告知你該類別申請的正常處理時間。你也可以在頁面底部輸入申請提交的日期，網頁將顯示你的案件是否在正常處理時間內或已超出正常處理時間。如果超出正常處理時間，可以提交eRequest：https://egov.uscis.gov/e-request/Intro.do或與EMMA虛擬助手：https://www.uscis.gov/tools/meet-emma-our-virtual-assistant聊天，以提交服務請求查詢案件狀態。你也可以撥打USCIS聯絡中心電話1-800-375-5283，與聯絡代表通話，了解進度。