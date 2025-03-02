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方大同猝逝 不菸不酒超養生 卻戒不掉一壞習慣

傳川普政府開1條件 要求澤倫斯基照做修復美烏關係

隨筆／川普的簽字筆

張至璋
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川普總統上任第一天簽署行政令。(路透)
川普總統上任第一天簽署行政令。(路透)

咱們的川普總統，看似霸道坦率，實則很有心機。他上任翻轉前朝，簽署許多行政命令。他知道不少人反對他的作為，第一天設計在大庭廣眾下簽署，手中一把筆，站起身一一扔給歡呼群眾，鏡頭重播，還有什麼比這更好的免費宣傳，記者就愛反常行為。

簽字筆本身價廉，但是筆象徵著的法令重要，川普把筆扔給民眾，是在表演。民眾熱情歡呼，不往深處想，人們說，這樣的總統好可愛，但是許多人看透，川普傳播錯誤觀念。

台灣搶走了美國的科技產業？

不對。搶或偷，都是指把別人擁有所有權的物品，非法據為己有。川普說台灣搶走美國科技，指張忠謀的台積電。張從香港到美國求學，受邀來台灣創建台積電，人們感謝美國教育，感恩台灣給了張發展環境，創造世界最大的積體電路產業，不能說台灣搶或偷了美國成果，不合邏輯。美國逼台積電赴美設廠，川普要他救Intel，怎麼說，把竊賊偷走的東西搶回來，還附帶外快？

甚至有粗暴的黑話，如果中共武力侵台，美軍就先炸毀台積電。美國不是要保衛台海安全嗎，「你搶我的漂亮女友，我就先殺死她。」是誰想摧毀台灣？

台灣位居美國對抗中共第一條防線中央，離大陸最近，承受機艦威脅，世人皆知。台灣失守，美國有事，川普大叫，台灣該向美國繳保護費。沒有道理，應該是美國向台灣繳保護費，你要衛兵付錢給你嗎？川普出賣烏克蘭，法國總統警告世界，下一個，別是台灣。

台灣的政府不敢說，怕得罪川普，自由世界總該不怕。但自由世界又在哪兒，現在只有川普世界，大家都跑海湖山莊。他說台灣是筆尖，不值錢，沒有了筆尖，看他怎麼簽字。烏克蘭、歐盟、加薩，也沒看在他眼裡。

川普要佔據格陵蘭，覬覦烏克蘭，動腦加薩。

格陵蘭是丹麥的自治領地，美俄都訂約使用軍事基地，但是沒有所有權。川普想據為己有理由是，格陵蘭有經濟利益和軍事價值，對美國重要，而美國對世界重要，所以美國佔領格陵蘭符合世界利益。這是強詞奪理，你不能因為喜歡另一個教室同學的簽字筆，就以若得到那支筆，會使本班光榮為由，強行取得那根筆。反對川普的有格陵蘭、丹麥、歐盟。俄國和中國觀望不語，因為他們另有所圖，等著美國開創先例。

川普並非單純力促烏俄停火，他指責烏克蘭挑起戰爭，領袖談判排除主角烏克蘭，好像在與俄國瓜分烏克蘭。烏俄戰爭不妨與佔據格陵蘭放在一起看，因為雙蘭地下富藏稀土，是製造高級戰機和武器的昂貴原料，美國沒有，所以覬覦雙蘭。至於川普要趕走加薩巴勒斯坦人，重建戰後加薩，是看中這小片地中海東岸的經濟價值，說白了就是炒地皮本性。

有個花邊新聞，丹麥人在號召政府買下美國加州，據說幾十萬人簽名，目標百萬，集資一兆。川普最恨加州，加州現在有人鬧獨立，丹麥顯然趁機起鬨，川普哪肯放手世界第六大經濟體？

有朋友反美，說國際戰爭美國都參一腳。我曾解釋，美國加入二戰、韓戰、越戰、伊拉克及阿富汗戰爭，不論勝敗，美軍都不佔領別人土地，但這些戰爭的對方都想佔領土地。不過這解釋是在一個月以前，現在川普覬覦加拿大、格陵蘭、加薩、烏克蘭，看中他們的「國土」稀土。因此美國的百年價值，被川普一舉顛覆了。

川普想改名墨西哥灣，想取回巴拿馬運河。

都不可憑個人念頭達成。墨西哥灣改名原本無聊，但是川普心中大概另有企圖。環繞墨西哥灣有墨西哥，美國，古巴，是片公海。墨西哥灣名字溯自歷史，川普想要更名是隨意心證，但與其改為美國灣，不如以地域為名，改叫北美灣，或沒有地域屬性的名稱，如蔚藍灣，或紀念性的卡崔娜灣。同樣白令海峽也不可以改名為美國海峽，阿拉斯加海峽，或俄羅斯海峽，西伯利亞海峽。而環繞更多國家的公海，如「南中國海」應該叫「南海」，不冠國名，以杜絕各國糾紛。公海正名應按照國際法，由國際法庭，聯合國等國際機構為之。

巴拿馬運河在沒有建造前，阻礙大西洋和太平洋通路。19世紀末法國提議開闢運河，因為工程技術、瘟疫、經費和政治阻礙，半途而廢。20世紀初老羅斯福總統批准，花費大筆錢和人力，運用進步技術，10年後完成壯舉，並得到經營權，各國雨露均霑。但隨後美與巴拿馬關係緊張，1979年，卡特總統將運河交給巴拿馬。

川普現在想取回巴拿馬運河，和當年卡特交出權利一樣莽撞。川普說「中國正在控制巴拿馬運河」，指的是中國擁有運河兩個港口經營權，這件事跟2017年巴拿馬與台灣斷交，和中國建交有關連。總之，巴拿馬運河還是該由周邊國家共商營運，歐、亞、非不要置喙，巴拿馬運河形同公海。

川普把關稅當武器

報復主義。關稅主要指進口稅，保護國內產業，增加國庫稅收。稅率訂定雖然難找法據，卻有法理。川普要向「過去偷自美國，壯大後軍事威脅美國」的國家，大幅增加關稅，討回公道，指的是中國。50年前，中國貧窮，社會動盪，不利國際局勢穩定，美國主張在經貿上協助這貧困的共產黨大國，使其富足，政治民主，融入西方。執行方式，認定中國是發展中國家(第三世界)，關稅給予「最惠國優待」。

中國後來變成外匯頂尖大國，建設快速，人民富足，經濟力足以幫助貧窮國家，不是接受別人幫助，但中國反對取消最惠國待遇。川普用提高高關稅報復，用意頗同情，法理需商榷，作法應該是取消中國的優惠關稅。你不能因為以前給錯了筆，現在強行取回，應該報告老師裁定。美國終將因為對中，加，墨，乃至世界強加關稅，忍受國內物價飛漲。筆還沒要回來，先毀了自己。

至於川普指責中國，運用最惠國待遇累積的資金發展武器，威脅美國，是另一話題。你送給某人筆，他寫文章罵你，關鍵不在那隻筆。如果你當初不給他筆，難道他現在就是你的好朋友嗎？因此「中國利用最惠國待遇累積資金，發展武器對抗美國」的說法，因果難以相連。川普在第一任期最後，2020年7月突然關閉中國駐休士頓總領事館，國務院宣佈，休士頓是中國在美國的間諜活動中心。中國立即關閉美國駐重慶總領事館，中國也無法證明，重慶總領事館是美國間諜活動中心。現在川普第二任大概想扶俄制中，把世界變成為三國鼎立，美，俄，中。而烏克蘭、歐盟、台灣都是筆尖，英國變成不是親戚，加拿大不是鄰居。

這些觀念發生在川普的對國際行為，但他對國內事務，有三件事方向正確，一件是嚴格對待非法移民。因為非法，在法外，政府很難個別尋找，禍害到處展現。另一件是平衡預算，裁減多年來浪費成風，不惜關閉政府部門。第三件是，川普想在關稅擺平後，推動美俄中三國削減軍費。這件事很困難，卻影響深遠，削減三國龐大軍費有助世界和平。川普不管世界，但美國不能單方面削減軍費，會坐大俄國和中國。減少浪費和三國裁軍目標還遠，川普有三年時間進行，是否如願達成，現在言之過早。

川普還做對一件小事，政府效率部長馬斯克，要把辦公室設在白宮裡面，奢想能夠和川普並肩執政，被川普否定。其實川普的本性很像幾百年前，美國立國時代的巧取豪奪。那麼MAGA(Make America Great Again）不妨改為MAPA（Make America Prehistoric Again)。

我不自備簽字筆，對方要你簽字，總會交給你筆。川普並不愛簽字筆，他只愛簽字。

川普 墨西哥灣 烏克蘭

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