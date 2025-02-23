美國現象／白人小夥泰瑞陽 當粵語文化守護者

守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽（右二）說，不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故事和連接。（泰瑞陽供圖）

幫助推廣粵語、台語等課程的守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽(Ryan Talvola)經歷頗為有趣。他是個白人，生在灣區，學習了粵語和普通話，在洛杉磯加大就讀，卻參與請願，拯救史丹福大學 粵語課程，避免其被削減。他說，「不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故事和連接。」

泰瑞陽的母親是前蘇聯人，父母均為柏克萊加大 校友，接受標準的精英教育。雖然並非華裔，卻與粵語頗有淵源，他學過普通話。由於周邊的粵語社區很大，他希望能夠與同學和居民有更多聯繫，就學了基本的粵語。

曾在南華早報發表專欄

泰瑞陽2021年加入守護粵語組織。疫情中，他得知史丹福大學因預算問題，取消粵語課程的唯一講師職位。這讓他大為同情，並參與耶魯大學 公共衛生學助理教授Jamie Tam等人發起的請願，希望學校續簽唯一粵語講師的合同。他還在南華早報等刊物發表專欄文章，「我深知粵語對加州的歷史意義以及對人們的重要性。」

很多人不知道幕後的一個細節：史丹福大學是美國最富有的大學之一，拿到的捐贈金額高達數百億。學校與粵語使用者有深厚的歷史淵源。該校創始人史丹福(Leland Stanford)的財富來自講粵語的中國鐵路移民工人，而華工也參與校園的建設。