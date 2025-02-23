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美國現象／白人小夥泰瑞陽 當粵語文化守護者

記者劉先進
守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽（右二）說，不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故事和連接。（泰瑞陽供圖）
守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽（右二）說，不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故事和連接。（泰瑞陽供圖）

幫助推廣粵語、台語等課程的守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽(Ryan Talvola)經歷頗為有趣。他是個白人，生在灣區，學習了粵語和普通話，在洛杉磯加大就讀，卻參與請願，拯救史丹福大學粵語課程，避免其被削減。他說，「不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故事和連接。」

泰瑞陽的母親是前蘇聯人，父母均為柏克萊加大校友，接受標準的精英教育。雖然並非華裔，卻與粵語頗有淵源，他學過普通話。由於周邊的粵語社區很大，他希望能夠與同學和居民有更多聯繫，就學了基本的粵語。

曾在南華早報發表專欄

泰瑞陽2021年加入守護粵語組織。疫情中，他得知史丹福大學因預算問題，取消粵語課程的唯一講師職位。這讓他大為同情，並參與耶魯大學公共衛生學助理教授Jamie Tam等人發起的請願，希望學校續簽唯一粵語講師的合同。他還在南華早報等刊物發表專欄文章，「我深知粵語對加州的歷史意義以及對人們的重要性。」

很多人不知道幕後的一個細節：史丹福大學是美國最富有的大學之一，拿到的捐贈金額高達數百億。學校與粵語使用者有深厚的歷史淵源。該校創始人史丹福(Leland Stanford)的財富來自講粵語的中國鐵路移民工人，而華工也參與校園的建設。

泰瑞陽所在的拯救粵語官網（https://www.savecantonese.org/），有專門的粵語介紹，迥異於中文官方書寫語言，帶了明顯的粵語口氣，比如使用「哋」「咗」等詞語。介紹說，正積極同柏克萊加大合作，致力將其打造成粵語學術同文化研究的中心。學校擁有北美頂尖的東亞語言研究中心。粵語是一個新興項目，需要大力支持，才可以達到其他語言的地位；「我們的最終願景，不只是支持粵語，還有台語等其他不斷增長的語言項目。您願意成為幫助粵語展翅飛翔的支持者嗎？」

守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽說，不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故...
守護粵語組織新聞秘書泰瑞陽說，不僅是守護粵語這個課程，而是守護粵語背後的文化、故事和連接。(泰瑞陽提供)

柏克萊加大 史丹福大學 耶魯大學

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