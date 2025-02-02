我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／超重磅交易 傳獨行俠送走唐西奇 交易湖人戴維斯

「潤」到海外一定更好？前上海白領：有落差但不後悔

消費／無酒月解饞 冰淇淋添酒香

編譯周芳苑
冰淇淋業者Halo Top提供限量版套件Halo Top Swap Kits，盡可能讓冰淇淋口味接近某些酒類風味。(路透)
冰淇淋業者Halo Top提供限量版套件Halo Top Swap Kits，盡可能讓冰淇淋口味接近某些酒類風味。(路透)

「1月無酒月」(Dry January) 愈來愈受歡迎，許多人希望在新的一年開始時少碰酒精，養成更健康的習慣，但說來容易做來難，冰淇淋業者Halo Top提供限量版套件Halo Top Swap Kits，盡可能讓冰淇淋口味接近某些酒類風味，為努力少喝酒的人加油打氣，以便在比較愉快的情況下遠離壞習慣。1月10日開始銷售。

Halo Top Swap Kits針對四種標誌性口味進行品牌重塑，成為特定酒味的完美替代品； Halo Top公司品牌總監諾夫斯基(Ryan Roznowski)表示，「1月無酒月」，該公司希望為在這段時間為打算與飲酒欲望奮戰的人提供感覺良好的替代方案，讓人們堅持決心之餘依舊享受美食。

每一款冰淇淋口味有對應的酒類風味。

草莓口味冰淇淋為想喝黑皮諾葡萄酒(Pinot Noir)的人解饞，草莓香氣讓人想起與葡萄酒相似的紅玫瑰和木槿花等芳香花朵；巧克力焦糖布朗尼帶有紅糖和巧克力焦糖味，讓人聯想威士忌雞尾酒；海鹽焦糖(Sea Salt Caramel)口味冰淇淋讓人想起瑪格麗特的鹽邊，其焦糖則酷似雷波薩多龍舌蘭酒味；餅乾和奶油口味冰淇淋(Cookies & Cream)呈奶油狀，帶有黑巧克力味道，可取代深色夢幻的濃縮咖啡馬丁尼(Espresso Martini)。

Halo Top與經過認證的侍酒師和酒精風味專家合作，為人們在1月無酒月期間為錯過的各種酒香找到最令人滿意的替代品。

Halo Top Swap Kits套件有一品脫(1 pint)冰淇淋、兩個碗和兩個勺子，四種獨特組合售價僅3.6元；每品脫熱量最多360卡路里。

諾夫斯基說，這些套件的實際價值超過100元。單一套件包括的兩個客製化玻璃碗靈感來自各口味所要替代的酒杯，類似葡萄酒杯、威士忌杯、瑪格麗特杯和馬丁尼杯。

Halo Top 調查發現，1月無酒月40%參與者在該月第一周喝了第一口酒，全國戒菸日(National Quitters Day)則有許多人在1月第二個星期五放棄堅持，該公司依此在這兩個日子間選擇上市，那是決心最難堅持的時候。

調查也顯示，40%參加一月無酒月的人不喝酒時更想吃冰淇淋，83%的人會想吃甜食；參與者當月夢想冰淇淋及甜食大約八次。

咖啡

上一則

消費／LV再攜手村上隆 重現千禧懷舊風

下一則

大仁說財經／興登堡黯然退場 空頭炒作終結？

延伸閱讀

澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃

澳網／混雙止步第二輪 謝淑薇捍衛女雙金盃
不讓對手專美 百事將推櫻桃口味可樂

不讓對手專美 百事將推櫻桃口味可樂
「一月無酒月」掀風潮 冰淇淋業者搭行銷便車

「一月無酒月」掀風潮 冰淇淋業者搭行銷便車
最時髦的珠寶在頭上 瑪格麗特庫利神似奧黛麗赫本

最時髦的珠寶在頭上 瑪格麗特庫利神似奧黛麗赫本

熱門新聞

先生做完白內障手術，回家後出現嚴重的全身肌肉無力，並摔了一跤；此為示意圖。(圖／123RF)

生活／老公生大病4個月 使用紅藍卡沒花1分錢

2025-01-26 10:18
示意圖。（Image by congerdesign from Pixabay）

詐騙ing／來電詐騙 3組號碼、4州區號最常見

2025-01-26 01:21
線上支付方便，但詐騙也多。(美聯社)

詐騙ing／線上付款陷阱多 5招自保

2025-01-26 01:21

理財百科／川普2.0時代 影響海外退休族的3件事

2025-01-26 01:16
芬太尼氾濫對美國社區影響嚴重，成為美國社會的一大危害。（圖／123RF）

封面故事／從止痛到奪命 芬太尼吞噬年輕人 成社會一大危害

2025-01-26 10:48
「中國佬大亨」劉興，約攝於1910年。(作者提供／劉興家族檔案)

人物／百年前在美開罐頭廠、銀行、郵船公司…劉興成華人實業先驅

2025-01-26 11:38

超人氣

更多 >
這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評

這版華箏沒戀愛腦 新人張文昕「射鵰」…全網零差評
CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始

CIA藏了逾50年 美禁書預言末日災難 從「加州毀滅」開始
遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講

遭王毅警告「好自為之」？魯比歐：沒聽到他這樣講
美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫

美女主播遭霸凌驟逝 得年28歲被嫌臭 導火線竟是劉在錫
川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」

川普下令空襲ISIS大本營 「我們會找到你 然後消滅你」