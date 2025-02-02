消費／無酒月解饞 冰淇淋添酒香

冰淇淋業者Halo Top提供限量版套件Halo Top Swap Kits，盡可能讓冰淇淋口味接近某些酒類風味。(路透)

「1月無酒月」(Dry January) 愈來愈受歡迎，許多人希望在新的一年開始時少碰酒精，養成更健康的習慣，但說來容易做來難，冰淇淋業者Halo Top提供限量版套件Halo Top Swap Kits，盡可能讓冰淇淋口味接近某些酒類風味，為努力少喝酒的人加油打氣，以便在比較愉快的情況下遠離壞習慣。1月10日開始銷售。

Halo Top Swap Kits針對四種標誌性口味進行品牌重塑，成為特定酒味的完美替代品； Halo Top公司品牌總監諾夫斯基(Ryan Roznowski)表示，「1月無酒月」，該公司希望為在這段時間為打算與飲酒欲望奮戰的人提供感覺良好的替代方案，讓人們堅持決心之餘依舊享受美食。

每一款冰淇淋口味有對應的酒類風味。

草莓口味冰淇淋為想喝黑皮諾葡萄酒(Pinot Noir)的人解饞，草莓香氣讓人想起與葡萄酒相似的紅玫瑰和木槿花等芳香花朵；巧克力焦糖布朗尼帶有紅糖和巧克力焦糖味，讓人聯想威士忌雞尾酒；海鹽焦糖(Sea Salt Caramel)口味冰淇淋讓人想起瑪格麗特的鹽邊，其焦糖則酷似雷波薩多龍舌蘭酒味；餅乾和奶油口味冰淇淋(Cookies & Cream)呈奶油狀，帶有黑巧克力味道，可取代深色夢幻的濃縮咖啡 馬丁尼(Espresso Martini)。

Halo Top與經過認證的侍酒師和酒精風味專家合作，為人們在1月無酒月期間為錯過的各種酒香找到最令人滿意的替代品。

Halo Top Swap Kits套件有一品脫(1 pint)冰淇淋、兩個碗和兩個勺子，四種獨特組合售價僅3.6元；每品脫熱量最多360卡路里。

諾夫斯基說，這些套件的實際價值超過100元。單一套件包括的兩個客製化玻璃碗靈感來自各口味所要替代的酒杯，類似葡萄酒杯、威士忌杯、瑪格麗特杯和馬丁尼杯。

Halo Top 調查發現，1月無酒月40%參與者在該月第一周喝了第一口酒，全國戒菸日(National Quitters Day)則有許多人在1月第二個星期五放棄堅持，該公司依此在這兩個日子間選擇上市，那是決心最難堅持的時候。

調查也顯示，40%參加一月無酒月的人不喝酒時更想吃冰淇淋，83%的人會想吃甜食；參與者當月夢想冰淇淋及甜食大約八次。