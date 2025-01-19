我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯大火中失散 她在收容所尋回愛貓

最新／TikTok提前關閉下架 用戶哀嚎「還我90分鐘」

封面故事／73歲的他…能見度差撞山

彭尚興
73歲的資深消防飛行員吉姆·麥斯威爾，19歲就考取飛行執照，累積將近2萬5000個飛行時數。去年7月25日在俄勒岡州馬盧爾國家森林執行任務時，意外喪生。(美聯社)
73歲的資深消防飛行員吉姆·麥斯威爾，19歲就考取飛行執照，累積將近2萬5000個飛行時數。去年7月25日在俄勒岡州馬盧爾國家森林執行任務時，意外喪生。(美聯社)

2024年7月25日上午，73歲的資深消防飛行員吉姆·麥斯威爾(Jim Maxwell)在華盛頓州克拉克斯頓(Clarkston, WA.)家中接到一通電話，話筒另一頭表示，俄勒岡州馬盧爾國家森林(Malheur National Forest)的野火已經開始失控，有勞他親自出馬一趟。

不久之後，麥斯威爾跨進了他的「空中拖拉機」Air Tractor 802A型駕駛艙，朝南方飛去。沒想到，這竟是他最後一趟飛行。當天下午，麥斯威爾連人帶機墜毀在俄勒岡一處林木茂密、地形陡峭的山區。

氣流、地形 暗藏死亡陷阱

國家運輸安全委員會(NTSB)已針對這起事故展開調查，空難原因往往要等數月之後才能查明確定。不過據其他消防飛行員研判，能見度不佳應該是造成麥斯威爾撞山的主要原因。

麥斯威爾遇難的消息震撼了關係緊密的消防飛行員圈子，他的多年好友耶迪納克(Paul Yedinak)表示，「我們都認為吉姆是最不可能遇到這種問題的人。」與麥斯威爾同齡的耶迪納克，本身也是一名消防飛行員。

麥斯威爾自從19歲考取飛行執照以來，已累積將近2萬5000個飛行時數。但是他不曾替任何航空公司工作過，也從未服役於任何軍事單位服役；超過半個世紀的飛行生涯，幾乎全部都投入農業航空和消防飛行。

所謂的農業航空，其實就是噴灑農藥，偶爾幫焦急的農場主人從空中搜尋失蹤的牲口，既沒有民航機師的光鮮亮麗，也沒有戰機飛行員的帥氣逼人，但麥斯威爾也有過驚險刺激、生死交關的經歷。

執行反毒 緊急迫降燒傷

1980年代，麥斯威爾曾受雇於緝毒局(DEA)執行「反毒戰爭」任務，利用黑夜掩護，從空中噴灑除草劑摧毀瓜地馬拉的非法罌粟田和大麻種植園。當然，販毒集團不會坐視「搖錢樹」被消滅，只要一聽到夜空中傳來引擎低鳴的聲音，就立刻舉起各式長短槍枝對空一陣胡亂掃射。而瞎貓偶爾也會碰上死耗子。

資深消防飛行員吉姆·麥斯威爾。(美聯社)
資深消防飛行員吉姆·麥斯威爾。(美聯社)

麥斯威爾的兒子傑森(Jason Maxwell)表示，他父親的飛機經常遭子彈擊中，幸好「空中拖拉機」機身夠粗壯，幾個彈孔不礙事。不過有一次飛機引擎遭擊中起火，麥斯威爾不得不緊急迫降，全身受到嚴重燒傷，歷經多次皮膚移植才康復。

傷勢復原不久，麥斯威爾又回到了天空，而且投身更危險的消防飛行領域。

灑水中的AT802A型空中消防機，也是麥斯威爾所駕駛的機種。(Daniel VA...
灑水中的AT802A型空中消防機，也是麥斯威爾所駕駛的機種。(Daniel VA via 維基百科)

蒙大拿州民間消防飛機業者「新邊疆航空」(New Frontier Aviation)的老闆泰勒(Andy Taylor)指出，他旗下的飛行員大多出身於農業航空，因為他們懂得如何在低空噴灑液體或粉末，同時保持飛行姿態平穩。但即使是資深飛行員，也還要再經過長時間訓練，才能應付救火任務。

火場飛行 高溫濃煙蔽日

農業航空和消防飛行最大的差別在於，噴灑農藥通常都選在晴朗無風的清晨執行，那時候地面溫度涼爽，氣流穩定，有助飛機維持平穩飛行，而且作業場所都是開闊平坦的田野。然而，火場的飛行條件卻恰恰相反。「空中溫度動輒升高到華氏80、甚至100度，狂風呼嘯，地形陡峭，濃煙蔽日，」泰勒表示。

所以泰勒雇用的都是經驗豐富的老手；年已花甲的泰勒本身也是名消防飛行員，但他的年紀在這個行業還算是「風華鼎盛」。

平均60歲 甚至超過80歲

73歲的耶迪納克估計，全美消防飛行員的平均年齡大約在60歲左右，70歲以上的也大有人在。甚至超過80歲，只要能通過空勤體檢，照樣升空出勤。耶迪納克平日藉由騎自行車、跑步、健行和打獵，來維持體能。

這種現象一方面是因為沒有法令限制，一方面也是因為這些人酷愛飛行。另外還有一項重要因素，則是現實的強烈需求。全美一年有數萬場山林野火，燒毀的珍貴林木難以估算，更威脅到周圍居民的身家財產和性命安全。空中噴灑阻燃劑是遏止火勢蔓延最迅速有效的方式，每個焦頭爛額的火場指揮官看著失控的野火，腦中閃過的第一個念頭就是召喚消防飛機。

泰勒估計2024年夏天，全美大約有120名單消防機(SEAT)飛行員處於待命出勤狀態。

失去好友 老同事不言退

耶迪納克和麥斯威爾屬於同一家空中消防承包商，兩人已共事七年。麥斯威爾出事當天，耶迪納克也在另一個火場拼命。「當時現場的能見度只有大約3哩，而在晴天應該至少有10哩，」耶迪納克表示，「麥斯威爾的不幸消息傳出後，大夥決定將距離拉長到5哩，沒必要冒險。」

儘管失去了老友，耶迪納克並沒有打算就此退隱。「我熱愛這份工作，只要身體還可以，我想再多飛一段時間。」

降旗致敬 列隊送別英雄

麥斯威爾發生意外後，俄勒岡州長蒂娜·科泰克(Tina Kotek)下令全州在7月31日和8月1日降半旗兩天向他致敬。

8月2日，傑森護送父親的骨灰返家安葬。當飛機降落在距離克拉克斯頓僅5哩的愛達荷州路易斯敦機場(Lewiston–Nez Perce County Airport)時，大約200名員工自動在停機坪列隊，恭送這名傑出飛行員最後一程。

麥斯威爾的骨灰由兒子傑森護送回家，當飛機降落在愛達荷州路易斯敦機場時，大約200...
麥斯威爾的骨灰由兒子傑森護送回家，當飛機降落在愛達荷州路易斯敦機場時，大約200名員工自動在停機坪列隊，向這位傑出飛行員致敬。(美聯社)

自己也是消防飛行員的傑森·麥斯威爾表示，父親是個低調的人，「但他值得這份殊榮。」

紊亂的上升氣流，和複雜的地形，是一般飛行員避之唯恐不及的死亡陷阱，卻是單引擎水箱...
紊亂的上升氣流，和複雜的地形，是一般飛行員避之唯恐不及的死亡陷阱，卻是單引擎水箱機的日常作業環境。(路透)

俄勒岡州 愛達荷州 大麻

上一則

封面故事／45歲的她…降落水庫墜毀

下一則

封面故事／風裡來火裡去 消防飛行員 英雄一身膽

延伸閱讀

15人角逐屋崙市長 採復選排名制

15人角逐屋崙市長 採復選排名制
麥當勞漢堡染大腸桿菌 FDA查出供應商違規

麥當勞漢堡染大腸桿菌 FDA查出供應商違規
屋崙市長選舉 前市議員泰勒宣布參戰

屋崙市長選舉 前市議員泰勒宣布參戰
芭芭拉李宣布角逐屋崙市長 啟動競選活動

芭芭拉李宣布角逐屋崙市長 啟動競選活動

熱門新聞

疫情後，部分餐廳已改回紙本菜單與人工點餐。(圖／123RF)

封面故事／掃碼點餐惹怨 餐廳改回紙本菜單

2025-01-12 12:07
針對費用，定存不必付服務費，基本上是零成本。(圖／123RF)

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

2025-01-12 01:16
設在日本銀座的北福是松葉蟹料理專門店，頂級套餐便要價2130美元。(取自北福官網)

封面故事／全球最貴米其林餐廳銀座北福 每餐要2130元

2025-01-12 01:26
Jersey Mike's潛艇堡餐廳，以新鮮食材及大份量聞名。(截自谷歌地圖)

封面故事／從14歲到67歲…他的潛艇堡店變身80億

2025-01-12 01:29
「紅龍蝦」2024年關閉了在南加州的三家分店和北加州的五家分店，在全美數十家的餐廳也宣布關門。(截自谷歌地圖)

封面故事／加州知名餐館 這家倒那家關

2025-01-12 01:27
1977年，卡特總統(右二)和女兒艾美(右三)，與女兒的保母、非裔女囚犯瑪麗(左三)抵達大衛營。(美聯社)

新聞眼／非裔殺人犯變白宮保母 卡特一家與瑪麗的故事

2025-01-12 12:24

超人氣

更多 >
第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會

第一YouTuber要買TikTok：我來拯救 剛跟億萬富翁開完會
紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全

紐約市發警報：明天中午開始下雪恐達5吋 出行注意安全
暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

暴風雪明晚襲紐約 冷到星期三…體感低至-25℉

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？

高考太「卷」、不滿體制…東京大學逐漸「中國化」？
黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光

黃仁勳TEAM TAIWAN午宴 大老吃什麼？滿桌功夫菜曝光