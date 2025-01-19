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人物／熟齡婚戀…一對一碰面 律師監督 防交友騙局

記者啟鉻
南加華人資深紅娘暢小平，從事搭鵲橋超過40年。(受訪者提供)
南加華人資深紅娘暢小平，從事搭鵲橋超過40年。(受訪者提供)

加州的華人紅娘暢小平從事介紹單身男女交友40多年，她說，從最初經營的咖啡廳舉辦小型交友卡拉OK，到組織上百人大型交友派對，被主流媒體多次報導。為避免出現交友騙局，尤其在男女「一對一」見面前，要滿足律師列出的一些報名規範條件，從而保護成員的權益。

暢小平年逾七旬，但仍在為獨身男女交友牽線搭橋忙碌。她說，40年前她移民美國後，最初在南加州布班克市經營一家咖啡廳。由於她在台灣時也喜歡為獨身男女搭鵲橋，所以在經營咖啡廳時，看到一些單身男女顧客，為他們交友做起紅娘。她說，從成功介紹一對男女交友開始愈來愈多。由於咖啡廳所在位置靠近好萊塢的一些著名電影公司，有不少單身男女到咖啡廳就餐、喝咖啡聊天。隨著介紹交友成功率高起來，她也在為亞裔及其他族裔男女交友方面被大家熟知。

暢小平表示，參與單身男女派對人數逐漸增多，與參與者互相告知以及多家主流電視台報導有很大關係。後來，她就賣掉了經營十餘年的咖啡廳，專門從事紅娘搭鵲橋業務，並將活動地點轉移到華人眾多的城市舉辦。她目前還在拉斯維加斯定期舉辦單身男女交友派對。

暢小平說，多年舉辦單身男女交友活動，還沒有發生過在活動中騙財騙色的事情。一方面成員都是比較傳統、守規矩的男女，而且大家都是熟齡，有經歷有辨別能力。不過，在安排「一對一」見面時，要特別注意了。如果感覺其中一些人不靠譜，就首先被排除了。同時還要參與者在報名表上簽字，這個表格由律師過目，其中要參與者滿足一些條件，違者要負法律責任的。參與者若認為自己符合條件就會簽名，但有個別因為有顧慮或其他想法，就不敢簽名，這也盡量避免了意外事件發生。

咖啡 加州 南加

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