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新聞眼／卡特：我坦然面對死亡，我會再活一次

編譯陳韻涵
1979年5月，前總統卡特在白宮準備登機飛往大衛營時，他親吻妻子、第一夫人羅莎琳。(美聯社)
1979年5月，前總統卡特在白宮準備登機飛往大衛營時，他親吻妻子、第一夫人羅莎琳。(美聯社)

「我坦然面對死亡，我會再活一次。」

前總統卡特(Jimmy Carter)從不諱言提及死亡。

卡特2024年12月29日去世，享嵩壽100歲。在眾人回顧他的政治遺緒和人道善舉之際，他也留下許多值得人們深思卻避諱談論的議題：死亡。

2019年11月，卡特在喬治亞州平原鎮(Plains)馬拉納沙浸信會教堂(Maranatha Baptist Church)的主日學中提及死亡。

紐約時報報導，卡特當年跌跤，骨盆挫傷，而他先前已飽受病痛折磨，這讓他和其他人意識到，高齡95歲已讓他的精神與體力大不如前，且終將迎接死亡。

多年來，卡特透過寫作、演講、公開評論和主日學講課，分享他對坦然面對死亡的探索和見解，並在多本書中談論死亡。

卡特是虔誠的基督徒，他對死亡的看法源自宗教和自身經驗；他對死亡並不陌生，他的許多至親先後離世。

1976年，前總統卡特贏得大選後後，和妻子羅莎琳抵喬治亞州平原市的浸信會教堂參加...
1976年，前總統卡特贏得大選後後，和妻子羅莎琳抵喬治亞州平原市的浸信會教堂參加儀式時，向人群揮手致意。(美聯社)

這是前總統卡特童年時位於喬治亞州農場的臥房。(美聯社)
這是前總統卡特童年時位於喬治亞州農場的臥房。(美聯社)

「當我12歲、13歲時，我對死亡非常焦慮，以至於每次祈禱結束時，在我說出『阿們』之前，我都會多加一句：『上帝，請協助我相信復活』，這種習慣一直持續到成年之後。」(出自卡特「Living Faith」一書，1996年)

卡特年輕時，在教堂裡瞭解耶穌基督受難和復活的故事，牧師佈道時說，「所有信徒終將經歷類似的復活」。

卡特寫道，「隨著年事增長，我開始懷疑那是否是真的。」

時值青少年的卡特擔心，任何一絲懷疑，便會讓他走上不同的命運，讓他與家人永別，尤其是雙親。

他寫道，「父母是我存在的核心，我無法承受不能永遠和他們在一起的想法。」

他在書中描寫了死亡——他寫的書比其他現代美國總統都多。他在演講時及和朋友的通信中，常討論「死亡」的話題。

1932年。前總統卡特當時七歲。(美聯社)
1932年。前總統卡特當時七歲。(美聯社)

「我意識到我的體力和精神不濟，我必須學習如何保存它們，但我欣慰的發現，即使面臨肝臟和大腦內有癌細胞而可能早逝的現狀；身為基督徒，我的信念依然堅定不移。」(出自卡特「Faith: A Journey for All」一書，2018年)

「假如我是截肢的人，我不會祈禱腿長回來，而是讓我充分利用自身現狀，感恩生命和造福他人的機會」；卡特寫道，「我們正在監測我的癌症病況，我對自己的健康祈禱也類似如此。」(出自卡特「Faith: A Journey for All」一書，2018年)

年事漸高加上癌細胞擴散至腦部等健康挑戰，讓卡特不得不坦然面對生命終結的可能。

2019年某日上午，他在主日學時說道，2015年確診罹癌後，他認為自己來日無多，但他又活了九年。

成熟卡特的信念更加堅定，且逐漸定義了他看待生命和死亡的態度。

卡特自視為重生的基督徒，他2012年接受著名基督福音教派學者採訪時表示，他的目標是「效法耶穌的生活，形塑我的生活和我容易犯錯的為人之道」。

他在多本書中寫道：「信仰某事不是休眠的誘因，而是行動的動機。」

2009年，前總統卡特在泰國清邁一座房屋完工時拍手讚賞。(路透)
2009年，前總統卡特在泰國清邁一座房屋完工時拍手讚賞。(路透)

「如果醫生告訴我們，我們患有絕症，預計只能再活一年或五年，我們該如何面對？事實上，就算我們健康且預期壽命還有15年、20年，依然面對一樣的問題。」(出自卡特「The Virtues of Aging」一書，1998年)

卡特1998年出版「衰老的真諦」(The Virtues of Aging，暫譯)，論述他對死亡的見解。

卡特的父親、兩個妹妹和一個弟弟都死於胰臟癌，母親則因乳癌逝世；卡特曾經白髮人送黑髮人，他的孫子傑瑞米(Jeremy)2015年心臟病發過世，享年28歲。　

卡特回憶道，如何在至親承受病痛煎熬的情況下保持幽默，另敬佩露絲(Ruth)的堅定信念，她是一位基督福音教派傳道士和精神治療師。

2023年11月，卡特夫人羅莎琳96時歲去世，卡特參加了她的葬禮；一年後，卡特離世，許多認識他的人相信他的死不是結束，而是永生。

卡特在其著作「Living Faith」一書中說，「當我12歲、13歲時，我對死...
卡特在其著作「Living Faith」一書中說，「當我12歲、13歲時，我對死亡非常焦慮，以至於每次祈禱結束時，在我說出『阿們』之前，我都會多加一句：『上帝，請協助我相信復活』」。(取自亞馬遜網站)

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