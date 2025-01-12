星座／雙子座幸福不遠 天蠍座勇敢追愛
2025年星座每周運勢01/12-01/18
牡羊座 3月21日~4月19日
總運指數：★☆☆☆☆
本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能因此得過且過。計畫被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。
幸運色彩：葡萄紫
速配星座：天秤座
貴人星座：摩羯座
金牛座 4月20日~5月20日
總運指數：★★★☆☆
這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。
幸運色彩：玫瑰紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：雙魚座
雙子座 5月21日~6月21日
總運指數：★★★★☆
本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資再搏一把，資產總額可望上升。
幸運色彩：古銅青
速配星座：天秤座
貴人星座：天蠍座
巨蟹座 6月22日~7月22日
總運指數：★★★★★
壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。
幸運色彩：石板灰
速配星座：巨蟹座
貴人星座：射手座
獅子座 7月23日~8月22日
總運指數：★★★☆☆
本周你的運勢有如鹹魚翻身，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點也難不倒你。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：牡羊座
貴人星座：巨蟹座
處女座 8月23日~9月22日
總運指數：★★☆☆☆
脫單、升職、跳槽等目標對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，本周還是有足夠的能量去實踐。若急於看到成果，更會遙不可及。
幸運色彩：秋葵綠
速配星座：處女座
貴人星座：射手座
天秤座 9月23日~10月23日
總運指數：★★★☆☆
感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要安排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。
幸運色彩：水晶紫
速配星座：金牛座
貴人星座：摩羯座
天蠍座 10月24日~11月21日
總運指數：★★★★☆
本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。
幸運色彩：梅子青
速配星座：牡羊座
貴人星座：獅子座
射手座 11月22日~12月20日
總運指數：★★☆☆☆
每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。
幸運色彩：瑪瑙紅
速配星座：雙子座
貴人星座：雙魚座
摩羯座 12月21日~1月20日
總運指數：★★★★☆
愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。
幸運色彩：鮭魚紅
速配星座：巨蟹座
貴人星座：水瓶座
水瓶座 1月21日~2月19日
總運指數：★★★☆☆
這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的伙伴替你擋槍。
幸運色彩：玉米黃
速配星座：獅子座
貴人星座：處女座
雙魚座 2月20日~3月20日
總運指數：★★☆☆☆
本周你很容易有意無意地把家人當出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為對手。切勿因為家人對你無私，就肆無忌憚。
幸運色彩：火焰紅
速配星座：摩羯座
貴人星座：水瓶座
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