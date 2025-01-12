星座／雙子座幸福不遠 天蠍座勇敢追愛

2025年星座每周運勢01/12-01/18

牡羊座 3月21日~4月19日

總運指數：★☆☆☆☆

本周有衰運擾亂你的生活秩序，但你不能因此得過且過。計畫被打亂可以重新再安排，但如果對生活的積極被打消，就很容易走上墮落的道路。

幸運色彩：葡萄紫

速配星座：天秤座

貴人星座：摩羯座

金牛座 4月20日~5月20日

總運指數：★★★☆☆

這是展開新篇章的一周。只有將那些舊情人、陳舊回憶拋諸腦後，你才能做到真正的重新開始，並在新的領域、新環境中結識好運。

幸運色彩：玫瑰紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：雙魚座

雙子座 5月21日~6月21日

總運指數：★★★★☆

本周運勢告訴你，幸福離你不遠，愛情需要主動去爭取；工作業績還可以多花些心力，成效絕對不會差；投資 再搏一把，資產總額可望上升。

幸運色彩：古銅青

速配星座：天秤座

貴人星座：天蠍座

巨蟹座 6月22日~7月22日

總運指數：★★★★★

壓力漸漸消散，身心在這周會得到很好的釋放。你將會有更多的時間和精力去做自己感興趣的事情，歡喜連連。

幸運色彩：石板灰

速配星座：巨蟹座

貴人星座：射手座

獅子座 7月23日~8月22日

總運指數：★★★☆☆

本周你的運勢有如鹹魚翻身，後勢看漲。凡事切勿被自己最初的主觀意識影響，一些看似辦不到的事，著手去做後，你會發現一點也難不倒你。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：牡羊座

貴人星座：巨蟹座

處女座 8月23日~9月22日

總運指數：★★☆☆☆

脫單、升職、跳槽等目標對你而言還有些遙遠，但無論這些目標看上去多宏大，本周還是有足夠的能量去實踐。若急於看到成果，更會遙不可及。

幸運色彩：秋葵綠

速配星座：處女座

貴人星座：射手座

天秤座 9月23日~10月23日

總運指數：★★★☆☆

感情雖未到開花結果的地步，卻也發展穩定；工作事務有點多，務必要安排好優先順序；收入雖不特別豐厚，但也讓人歡喜。

幸運色彩：水晶紫

速配星座：金牛座

貴人星座：摩羯座

天蠍座 10月24日~11月21日

總運指數：★★★★☆

本周你會擁有可喜的運勢，勇敢向前愛情就能看到希望；工作可望又向前邁出一大步，給公司帶來成績，你的價值也會更上一層樓。

幸運色彩：梅子青

速配星座：牡羊座

貴人星座：獅子座

射手座 11月22日~12月20日

總運指數：★★☆☆☆

每當你打算全心投入到某一件事情時，總會遇到潑你冷水的人或者事，使你失去前行的信心。其實主因還是你準備不足，空有一腔熱情是不夠的。

幸運色彩：瑪瑙紅

速配星座：雙子座

貴人星座：雙魚座

摩羯座 12月21日~1月20日

總運指數：★★★★☆

愛情走上穩紮穩打的路線，真誠相待便能溫馨相處；工作一如既往，不過你能找到讓自己變得更輕鬆的方法；財運可以期待一下，會有驚喜降臨。

幸運色彩：鮭魚紅

速配星座：巨蟹座

貴人星座：水瓶座

水瓶座 1月21日~2月19日

總運指數：★★★☆☆

這一周你會獲得幸運之神的一些力量，讓你在難關面前也能勇往直前，哪怕單憑你一人之力無法應對，也會出現實力雄厚的伙伴替你擋槍。

幸運色彩：玉米黃

速配星座：獅子座

貴人星座：處女座

雙魚座 2月20日~3月20日

總運指數：★★☆☆☆

本周你很容易有意無意地把家人當出氣筒。原本最適合的情緒宣洩對象，最後也會因此成為對手。切勿因為家人對你無私，就肆無忌憚。

幸運色彩：火焰紅

速配星座：摩羯座

貴人星座：水瓶座

【延伸閱讀】

●上升星座看未來？星座命盤免費算

●塔羅神占，你的戀情開花結果？