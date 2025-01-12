我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

理財百科／退休儲蓄 定存或共同基金較好？

舊金山都會區駕駛 每年平均浪費81小時在車陣中

養生／自製桃膠杏仁露 潤膚又潤肺

蘇湘雲
「桃膠杏仁露」可以美顏護膚，還能滋潤呼吸系統。(記者侯永全／攝影)
「桃膠杏仁露」可以美顏護膚，還能滋潤呼吸系統。(記者侯永全／攝影)

隨著氣溫降低，不少人的肌膚、身體較為乾澀，或肺部滋潤不夠、比較敏感。台灣癌症關懷基金會董事長陳月卿指出，在這樣的時節，不妨簡單做一碗「桃膠杏仁露」當作下午茶，可以幫助美顏護膚，還能滋潤呼吸系統，讓潤膚、潤肺一次到位。

桃膠和雪蓮片 護膚養生好物

桃膠杏仁露的材料，包括桃膠、雪蓮片、杏仁、百合與桂圓等。陳月卿說，中藥材桃膠是此道飲品的主角。桃膠是一種桃樹樹脂，富含膠質，有助滋潤肌膚，用水清洗乾淨、泡水兩小時軟化後，外觀晶瑩透亮，很像琥珀。

雪蓮片別名為皂角米、皂角仁，也是中藥材，來自皂角樹（也稱皂莢）的果實，含有不少膳食纖維、植物性膠質，坊間稱雪蓮片為「植物燕窩」，有助潤腸通便、滋養肌膚及身體。

杏仁百合配桂圓 潤肺補氣血

中醫理論「白色入肺」、「肺主皮毛」。陳月卿指出，杏仁是白色食物，可幫助補氣、潤肺，也有潤膚效用，而當肺部受到滋潤，皮膚會比較有潤澤感。

「杏仁的好搭檔，就是百合。」陳月卿表示，百合具抗氧化功能，有助安眠、保養呼吸道，如果晚上八點左右吃百合，有助一夜好眠。

桂圓本身就非常香甜，此道飲品加了桂圓，就不需要加冰糖或添加其他糖分，桂圓可補氣血，滋潤肌膚，當氣血暢通，外貌自然容光煥發、神采奕奕。

善用食物調理機 營養價值高

陳月卿強調，在製作桃膠杏仁露的過程中，如果使用食物調理機，可以把食材打得更綿密均勻，食材中的營養素可充分釋放，整道料理升級成「露」，無論是口感、營養價值都大幅提升。

對於桃膠杏仁露的食用時機，陳月卿建議，可以當成下午茶，如果晚上不想吃太多，也可以吃一碗，再配上一些雞蛋、豆腐等蛋白質食物，營養就會非常均衡，兼顧潤肺、暖胃、安眠、補氣血等效用，可能一覺醒來，就發現自己變得更有精神、更有元氣。

桃膠杏仁露食譜
桃膠杏仁露食譜

癌症 雞蛋

上一則

養生／對抗壞情緒 多吃蔬菜、堅果和魚

下一則

養生／大腦40歲開始老化 按摩穴位防失智

延伸閱讀

26日是今年最後「天赦日」化解冤親債主開運攻略1次看

26日是今年最後「天赦日」化解冤親債主開運攻略1次看
冬季皮膚乾癢、龜裂、脫屑… 中醫傳授5招調養

冬季皮膚乾癢、龜裂、脫屑… 中醫傳授5招調養
能幫身體保暖 營養師分享10種驅寒食物：手腳不再冰冷

能幫身體保暖 營養師分享10種驅寒食物：手腳不再冰冷
預防肺癌多吃七彩蔬果、冰糖燉雪梨 少吃燒烤

預防肺癌多吃七彩蔬果、冰糖燉雪梨 少吃燒烤

熱門新聞

理財百科／理財專家：存1萬元長期CD 有3好處

2025-01-05 01:16
訂閱Netflix、Hulu、Amazon Prime，有時已忘，但仍自動續費。(美聯社)

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

2025-01-05 01:16
面臨死亡的人最常感到懊悔的，是有關他們的職業與工作生涯；示意圖。（圖／123RF）

養生／安寧看護：臨終病人 常見這5大遺憾

2025-01-05 12:00
「魔法壞女巫」改編自百老匯經典音樂劇，美國本土票房占近69%。（取材自IMDb）

娛樂／美國賣座大片 漂洋過海就失靈？

2025-01-05 09:32
示意圖。（取自123RF）

「她們不配當淑女」？獄警性侵女受刑人 每每逃過制裁

2025-01-07 18:05
下背痛屬於常見的背部肌肉骨骼傷害；最主要原因是長時間坐著、搬運重物，姿勢不正確以及過度出力造成肌肉疲勞，導致腰痛。(圖／123RF)

醫師的話／全身哪都痛是啥毛病？怎麼辦？

2025-01-05 01:09

超人氣

更多 >
微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家

微博之夜變大型結婚現場 他十指緊扣肖戰被封最大贏家
洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離

洛杉磯野火疏散令擴及UCLA附近 校方籲師生準備隨時撤離
手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合

手腳冰冷靠食補 名醫推龍眼粥和2茶飲、長輩也適合
泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走

泰緬邊境危險？中記者親赴現場：穿名牌年輕人 一到機場就被接走
慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作

慈濟盜圖風波 彰化縣前縣長建議由原創者重新完成畫作