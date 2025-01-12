料理功夫／薑黃藜麥「素素看」套餐

薑黃藜麥飯

薑黃是養生的食材，可以抗氧化、抑制膽固醇的生成，預防心血管疾病 與失智，以及促進大腦正向情緒、對抗憂鬱，提升記憶力。藜麥則富含膳食纖維，可以調節飲食、維護腸道健康，並有安神的作用。

薑黃藜麥飯

材料：藜麥、糙米、水。

調味料：薑黃。

做法：

1.藜麥與糙米洗淨，倒入電鍋內鍋，加入適量的水及薑黃，充分攪拌均勻後以電鍋蒸煮。

2.電鍋跳起來後，15分鐘後打開鍋蓋，將飯粒打鬆即可享用。

什錦咖哩

材料：大白菜、茄子、胡蘿蔔、番茄、豆乾、水。

調味料：橄欖油、咖哩粉、黑胡椒、韓式辣椒粉、鹽、醬油。

做法：

1.大白菜、茄子、胡蘿蔔、番茄、豆乾洗淨後切小塊，備用。

2.炒鍋倒入少量的水，放入大白菜、茄子、胡蘿蔔、番茄，稍做攪拌，蓋上鍋蓋。

3.待大白菜八分熟，放入調味料充分攪拌均勻，繼續燉煮。

4.菜餚煮熟且入味，即可熄火，起鍋上菜。

香菜大會串

材料：牛蒡、胡蘿蔔、香菜、凍豆腐、水。

調味料：橄欖油、麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

做法：

1.牛蒡切絲、胡蘿蔔與凍豆腐切小丁塊、香菜切小段備用。

2.炒鍋放入牛蒡、胡蘿蔔，加點水翻炒。

3.兩分鐘後，加入凍豆腐，加入調味料攪拌均勻。

4.待菜餚炒熟且入味，加入香菜，快炒一分鐘，即可熄火，起鍋。

滷味拼盤

材料：白蘿蔔、胡蘿蔔、香菇、海帶、腐皮捲、水。

調味料：麻油、黑胡椒、五香粉、紅糖、醬油。

做法：

1.白蘿蔔、胡蘿蔔洗淨去皮切塊、香菇洗淨後以冷水浸泡4小時以上，瀝乾水分後切小塊；海帶洗淨以冷水浸泡1分鐘後剪成小段，再繼續浸泡4小時，瀝乾水分；腐皮捲以冷水浸泡2小時，瀝乾水分後切小段，備用。

2.電鍋內鍋放入食材及水，加入所有調味料充分攪拌均勻，靜置15分鐘後以電鍋蒸煮。

3.電鍋跳起來後，15分鐘後掀蓋，將湯汁和菜餚上下翻動攪拌，使其充分融合入味，即可盛盤。

羽衣甘藍粉絲湯

材料：高麗菜、胡蘿蔔、番茄、素牛肉丸子、羽衣甘藍菜、粉絲、水。

調味料：橄欖油、素食東炎醬。

做法：

1.食材洗淨切小塊，其中羽衣甘藍菜梗部與菜葉分開，梗部切小段，菜葉用手掰成小塊；粉絲以冷水浸泡15分鐘，切小段備用。

2.湯鍋煮水，待水滾後，先放入羽衣甘藍菜梗汆燙，三分鐘後，再放入菜葉部分，繼續燉煮直到煮軟，瀝乾水分，撈起備用。

3.湯鍋中放入高麗菜、胡蘿蔔、番茄及水，稍做攪拌，蓋上鍋蓋煮至高麗菜八分熟。

4.加入羽衣甘藍菜及素牛肉丸子，以橄欖油、素食東炎醬調味，充分攪拌均勻，繼續烹煮。

5.菜餚煮熟且入味後，加入粉絲，使菜餚、湯汁與粉絲充分融合，即可享用。





★世界周刊廣徵天下各家廚藝祕笈

歡迎充滿創意的中西料理、點心烘焙、獨家私房菜等食譜投稿，讓你大展廚藝：

1.除了材料、作法外，請提供做菜關鍵或小叮嚀。

2.請附料理過程及成品照片檔至少4張，畫素至少要300萬以上，勿使用濾鏡。

3.投稿請至email：[email protected]

4.來函請附中英文姓名、電話、稿費寄送地址、稿費支付抬頭，請留底稿，不論來函刊出與否，恕不退件。請勿一稿兩投，編者有權刪節。

5.本報系海內外各報紙相關版面或世界日報新聞網得選用刊登，並收錄於聯合知識庫(udndata.com)。

6.嚴禁抄襲、一稿兩投，違者將永不錄用。