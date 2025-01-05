新聞眼／阿拉巴馬州囚犯外包工 現代版奴隸？

阿拉巴馬州伯明罕的斯洛斯煉鐵廠是國家歷史地標，該煉鐵廠近100年前曾引入囚犯當勞工。 (美聯社)

阿拉巴馬州 基於獲利考量，將囚犯「外包」給私人企業當工人，在全美各州名聲「顯赫」；「出租囚犯取代奴隸制」的歷史可追溯到150多年前，如今已是「大型監獄 商業化」的樣板。

參與集體訴訟的囚犯普托米因抱怨工資過低而失業，2022年還被拒絕假釋。他說：「我很高興能出來工作，但我不是來當奴隸的。」(美聯社)

美聯社深入調查發現，光是過去五年，就有500多家企業從阿州堪稱全美最暴力、最擁擠、最不聽命的監獄系統，租用「囚犯工人」。自2000年以來，阿拉巴馬州透過出租囚犯再對囚工發放廉價工資，創造了逾2.5億元收入。2018年以來，已有超過1萬名阿州囚犯在監獄外工作了1700萬小時。

租用囚工的企業包括「最佳西方連鎖飯店」(Best Western)、啤酒商巴馬百威(Bama Budweiser)、溫蒂漢堡、麥當勞 、漢堡王和Applebee's等連鎖餐廳，不一而足。囚工們打掃酒店、為Lowe's等大型居家修繕商店製造廚櫃門窗，在肉類加工廠、沃爾瑪等大型零售商配送中心工作，甚至在縣市政府和最高法院，協助維持全州城市運轉。

雖然去私人企業工作的囚犯多少可以賺點錢，但如果他們拒絕服從，可能會面臨懲罰；例如不准家人探視、被送往安全級別更高的監獄，還可能危及提前假釋的機會；阿州去年僅向8%符合條件囚犯提供假釋，是該州歷來比率最低、也是全國比率最差者。

時薪7.25元 還被政府剝削

囚工時薪至少7.25元，但政府會抽40%工資，還向他們收取每天5元乘車費和每月15元洗衣費等。囚工常抱怨州政府收取高額稅前扣除額；許多人表示，他們一周工作40小時，最終只賺到100至200元。

推動刑事司法改革的阿拉巴馬州議員英格蘭(Chris England)說：「這是體制徹底崩潰的徵兆。」

許多囚犯每周在監獄外工作40小時，然後獲得周末通行證，可以在沒有任何監督或電子監控情況下回家。但英格蘭指出，這種方式也「很容易創造出受到剝削虐待的廉價勞動力」。

去年有10名昔日囚犯和在押囚犯對阿拉巴馬州官員、地方政府、麥當勞和溫蒂漢堡等連鎖企業提出集體訴訟，他們聲稱這是「現代版奴隸制度」，還可能導致「最優秀的工人無法獲釋」。

阿拉巴馬州的資料顯示，州政府在2024財年因出租囚工收獲1300多萬元。但在「美國勞工聯合會產業工會聯合會」(AFL-CIO)支持下，去年年底向聯邦法院提起的囚犯訴訟估計，阿州懲教部門每年從監獄勞動中獲得實際利益大約4.5億元；因為，典獄系統和政府機構因為囚工而不必雇用平民來維持運作，同時也省下了大筆經費。

這張1909年8月的照片顯示，阿拉巴馬州伯明罕的囚犯在警衛的看守下維修街道。(美聯社)

參與囚工 假釋率直線降

這項訴訟還稱，參與囚工計畫並有良好紀律紀錄的囚犯受到假釋率直線下降，其中尤以非裔囚工受到的打擊最嚴重。

參與集體訴訟的囚犯普托米(Arthur Ptomey)過去六年持續為多家私人企業工作。他在肯德基擔任全職廚師，因為抱怨工資過低，於是失了業，2022年還被拒絕假釋。普托米沮喪地表示，他在肯德基工作了一年多，即使是在收銀台工作的青少年收入也比他高。他說：「我很高興能出來工作，但我不是來當奴隸的。」

普托米目前在Progressive Finishes工作，這家公司是阿州最大的監獄勞工承包商之一。該公司官網顯示，它是本田、通用、福特、豐田、日產、起亞、富豪、克萊斯勒、現代等汽車公司的第三方供應商。普托米在周末持48小時許可證返回母親家時，告訴美聯社，「許多公司對工人的態度都是一樣的；如果工人達不到期望，公司就會找別人做。」

懲戒部門的貝茨(Kelly Betts)則為這些囚工計畫辯護，稱它們對那些準備出獄的囚犯未來獲致成功，至關重要。

這張1907年7月的照片顯示，阿拉巴馬州伯明罕城市囚犯的寢室。(美聯社)

獄外工作 常未見監督

但貝茨承認，由於阿拉巴馬州懲戒部門主要是根據囚犯在監獄中的表現，來決定哪些囚犯可以受雇獄外工作，被判無期徒刑且不得假釋的囚犯、有謀殺和攻擊等暴力犯罪紀錄的男囚或女囚，確實有資格出去工作；他們許多人都已在獄中服刑15年以上。

值得留意的是，阿州看守所長期人手不足，囚犯在沒有任何懲教監督的情況下在獄外工作，並非罕見。囚犯當然也可能在外出工作無人監督之際逃跑。

在被問及如何選擇囚犯在不受監控的情況下工作時，貝茨表示，「每個囚犯的情況都獨一無二，我們會根據個別囚犯的紀錄進行評估。」

很少有囚犯權益倡議者主張廢除獄外工作；阿拉巴馬州的囚工計畫有助緩解阿州監獄內部過度暴力的行為；但倡議者表示，囚工理應獲得公平工資，也應有權在不受懲罰威脅的前提下選擇工作，並且應該獲得與一般人同樣的工作場所權利和保護。

全國各地囚犯因為不能有組織，無法透過抗議或罷工來爭取更好工作條件；囚工也通常不被歸類為雇員，不管他們是在懲教設施內工作，抑或是透過監獄合約或參加外出工作計畫為獄外企業工作。除非能夠證明發生「故意過失」，否則囚工工作受傷或遇害死亡，幾乎不可能成功起訴。

這張未註明日期的照片顯示了阿拉巴馬州伯明翰一輛馬車上的囚犯。(美聯社)

私企雇囚 低薪又免責

對雇用囚工的數百家私人企業來說，雇囚工好處多多，企業雖然還是要支付最低工資，但可以因為雇用囚犯而賺到高達2400元的稅收抵免。倘若囚工在工作中受傷甚至死亡，公司可以不承擔責任。

除了雇用囚犯企業數量眾多的阿拉巴馬州，美聯社同時也在全國採訪了120多名現囚和昔日囚犯、以及在工作時死亡的囚工死者家屬，結果發現，全國各地使用囚工情況其實非常普遍；囚工甚至已滲透到全美部分最大型企業和零售商供應鏈及出口商品中。