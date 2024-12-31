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周日動動腦／開國元勛華盛頓為何就職演說只有草草2分鐘？

吳菲

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.南北朝詩人謝燮:「迎春故早發，獨自不疑寒，畏落眾花後，無人別意看。」是寫什麼花？

2.美國開國元勛華盛頓有哪種嚴重的健康問題，以致就職演說只有草草2分鐘？

3.1502年元旦哪一國的探險家在巴西發現一個河口，並將它命名為「一月之河」(Rio de Janeiro，音譯里約熱內盧)?

4.中國古代醫書裡所謂的「巨勝」就是當今何物？

5.六角恐龍(Axolotl，又名美西螈)擁有驚人的自體再生能力，其原生地在哪個國家？

6.佛教在漢代傳入中國後所興建的第一座官辦寺院是何寺？

7.阿拉斯加州是美國領土的最西及最東點，因境內哪個群島橫跨東經／西經180°？

8.1829年埃及為感謝法國的埃及學家商博良成功破譯古埃及象形文字，贈送什麼給法國？

9.美國《時代》雜誌創辦人亨利·盧斯(Henry Luce)出生在中國哪一省，直到10歲才離華？

10.達文西的「最後的晚餐」畫作中，哪兩人坐在耶穌左右兩旁？

答案：1.梅花 2.牙疾 3.葡萄牙 4.黑芝麻 5.墨西哥 6.白馬寺 7.阿留申 8.方尖碑 9.山東 10.約翰、老雅各

埃及 阿拉斯加州 墨西哥

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