封面故事／京崑合鳴 文武老生李寶春再演「知己」

知名文武老生李寶春大型新編京劇「知己」是李寶春集編、導、演於一身挑戰深度人物的代表作。由李寶春(左)與溫宇航(右)主演。(中央社)

知名文武老生李寶春大型新編京劇 「知己」2024年12月14日在台北、台中演出，全劇融合京劇、崑曲與西樂創新實驗，也是李寶春集編、導、演於一身挑戰深度人物的代表作。

「知己」這齣描述友情考驗的「京崑雙奏」作品，改編自北京人藝一級編劇家郭啟宏同名話劇原著，是李寶春首度嘗試以「京崑合鳴」形式編創，2013年首演於台北新舞台，特邀崑曲演員溫宇航雙主演，引發話題。

「知己」描述清初三名著名詞人吳兆騫、顧貞觀和納蘭性德，友情受到嚴厲考驗的故事。李寶春感慨分享，如果這對兄弟能相互多點體諒和包容，結局將改觀。

知名文武老生李寶春在新編京劇「知己」裡扮演江南才子吳兆騫，無端含冤流放關外寧古塔，這齣描述友情考驗的京崑雙奏作品，是他挑戰深度人物的代表作。(辜公亮文教基金會提供、攝影李銘訓)

傳統手法融入現代劇場

全劇描述清順治年間發生科舉主考官收賄弊案，江南才子吳兆騫無端被掃中，含冤流放關外寧古塔。摯友顧貞觀為營救吳兆騫奮鬥十餘年，在納蘭性德的幫助下救出好友。無奈寧古塔的經歷把吳兆騫折騰得面目全非，知己重逢，情志卻已兩樣。

李寶春在台中歌劇 院節目分享會上闡釋，「知己」和他所有的新編作品一樣，內容上一定都出自對人性的體悟；形式上則在傳統裡融入現代劇場手法。

他指出，「知己」透過文人交誼看到「人之初，性本變」拿捏上的困難，以致吳兆騫、顧貞觀兩人歷經千辛萬苦再見面時，以分道揚鑣收場，但仍留給後人「君子交絕，不出惡聲」的示範。

本劇的動作設計更源自個人親身經歷，比如寧古塔再改造場景中洗腦式的群體動作，正是參照文革時期的勞動環節。

為凸顯戲曲演出效果，李寶春指出，特別設計以崑曲水磨調描摹「顧貞觀」儒雅耿介的文人特質；以皮黃腔的渲染力表現「吳兆騫」孤傲與卑懦的反差，藉不同劇種的表演技法來區隔人物性格及其轉變。

溫宇航則分享，身為崑曲演員，在「知己」中是生平第一次扮演梳著辮子的清朝人，感覺新奇有意思，因為明代崑曲不可能有清代人物。因此為這齣戲投入非常大的精力，尤其在音樂融合上，盡量維持崑曲唱腔的原汁原味。

知名文武老生李寶春(左)在新編京劇「知己」扮演江南才子吳兆騫，含冤流放關外寧古塔，解脫後再與溫宇航(右)飾演的顧貞觀相遇，知己卻不復以往。（辜公亮文教基金會提供、攝影李銘訓)

京崑唱腔 劇中靈活銜接

溫宇航也提到，2013年首演至今雖已超過十年，但每次再演都對人物有新的認識感受，「能更認識人生知己的心境，帶到戲裡味道就會更加醇厚」。

台灣辜公亮文教基金會執行長辜懷群認為，基金會30多年來的實驗和創作歷程裡，以「京、崑、西樂合璧的劇樂創新」做得很值得，期待能為菊壇留下點什麼的。

辜懷群以「知己」為例，借重多名藝術家，包含李寶春、作曲家鍾耀光、中國編腔家朱紹玉及天津京劇院一級京胡呂玉勇聯手，採用改良音場環境、納入音色柔和樂器聲響等手法，「我們已經能夠讓京崑唱腔在劇中靈活對話，銜接時也不需刻意地設計過門。」

「知己」由李寶春、溫宇航主演，全劇其他主演包括裘派名淨楊燕毅、台北新劇團青衣演員孔玥慈。

京崑對唱，李寶春在2022年，擷取各本所長巧妙串織，寫出「京崑戲說長生殿」。唐明皇與楊貴妃的愛情故事代代傳唱，無論京劇或崑曲都留下不少經典劇目，京劇名家，京崑即使對唱，依舊保有個別劇種優勢，格外難得。

「京崑戲說長生殿」曾在2016年首演，集結台灣京、崑名角，由李寶春、溫宇航領銜，飾演京、崑唐明皇；台北新劇團旦角演員孔玥慈、陳雨萱分別詮釋京與崑的楊貴妃，京崑特長交融，展現新世代有本有守的戲曲創意。

李寶春那回也是集編、導、演於一身，將京劇中的「醉酒」、「埋玉」；崑曲裡的「賜盒定情」、「密誓」、「驚變」和「哭像」修編新寫，發揮劇種唱腔優勢，即使安排京崑重唱或對唱，京依然是純京、崑是純崑，讓整齣劇既有崑曲的典雅內斂，也有京劇的富麗大氣。