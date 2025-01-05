封面故事／在中國當交換生迷上「牡丹亭」洋武松的崑曲情緣

我學習崑曲三年後，第一個飾演的角色，是「潘金蓮-戲叔」中的武松。(作者提供)

2018年8月25日，我在紐約法拉盛圖書館 ，演出了我生平第一次正式的崑曲演出，扮演的角色是「武松」。兩個半月後，11月4日，又在紐約亨特學院的丹尼凱劇院，與來自中國蘇州崑劇團共同慶祝「海外崑曲社30周年」社慶的表演裡，演出了同樣的劇目。有朋友問我，怎麼一個老外會想到要學崑曲呢？

我第一次看崑曲演出是在1995年，當時我在中國做交換學生。在南京旅行時，我看了一場江蘇崑劇團的綵排，演出的是最有名的崑曲「牡丹亭」。雖然我當時還不能理解每句台詞， 但是音樂十分優美。笛子的音樂和演員的演唱交融在一起，十分動人。演員的動作十分優雅，我立刻被吸引住了。

許多年後，生活在紐約的我，知道「海外崑曲社」有一個周末崑曲傳習班，我決定開始上課。海外崑曲社的老師們都是從小學習崑曲，成就很高的演員。他們面對不同程度的學生，都一視同仁，甚至願意教我這個初級的學生。能有幸與這些大師們學習是非常難得的。

大挑戰 記文言文台詞

學習崑曲需要很多時間和付出。對我來說， 學會並記住台詞、念白是最大的挑戰；一部分原因是我的母語不是中文，此外崑曲的語言本身也並非是現代漢語，唱詞和念白都是比較古老的文言和詩組成的。此外發音也與現代普通話不同。

學習崑曲的身段也是非常大的挑戰。一個簡單的動作，比如在台上走路或者轉頭去看一樣東西，都有程式化的表演方法。學會基本身段後，更難的是要熟練掌握這些動作，讓他們顯得自然，更進一步可以表達人物的感情和心理。一個優秀的演員可以讓一個角色顯得靈活，但是仍然符合崑曲的特色和規律。

學習了三年之後，我終於到了可以公開演出的程度。我飾演的第一個角色，是「潘金蓮」中「戲叔」一折中的武松。這個摺子戲中，潘金蓮一直試圖勾引武松，但是都被武松拒絶了，這齣戲從觀眾的角度看很有娛樂性。

學身段 拿捏表情眼神

在準備這次演出期間，我和演出潘金蓮的周怡，每周日都去我們的老師，史潔華和蔡青霖老師家去學戲。

我們一開始主要是學習念白和唱曲，學習正確的發音和人物的情緒；之後我們開始學習基本身段。每次學會了基本動作之後，老師都會在我們的表演中增加更多的細節讓我們學習，比如手的姿態，臉上的表情和眼神的使用，還有兩個角色之間的互動。雖然我不能每次都掌握到老師要求的細節，但是兩位老師都不厭其煩的教導並為我們分析角色。

「戲叔」這折戲第一次演出之前，我們在後台候場，我想遍了所有可能出錯的事情，比如忘了台詞，被服裝絆倒，或者看起來很傻。但一旦上台，聽到了觀眾的掌聲，就沒有時間考慮太多問題，只能專心於表演。當時我需要同時記住我的台詞和動作，還要注意要跟周怡的表演配合，和樂隊的演奏要同步、合拍，此外我還需要注意管好我的服裝，尤其是那又長又滑的水袖；還有上台前其他人給我的好意的提醒，比如演出的時候要使用整個的舞台空間，走路要自然一點，扇子的角度要如何如何；還有一點是我最喜歡的、但又是最難達到的要求：盡可能的想像自己是武松。