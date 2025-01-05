我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜新年放閃 愛妻許惠瑜美貌獲讚「像舒淇」

理財百科／退休後減去這6項花費 每月省下數百元

封面故事／在中國當交換生迷上「牡丹亭」洋武松的崑曲情緣

馬思友
我學習崑曲三年後，第一個飾演的角色，是「潘金蓮-戲叔」中的武松。(作者提供)
我學習崑曲三年後，第一個飾演的角色，是「潘金蓮-戲叔」中的武松。(作者提供)

2018年8月25日，我在紐約法拉盛圖書館，演出了我生平第一次正式的崑曲演出，扮演的角色是「武松」。兩個半月後，11月4日，又在紐約亨特學院的丹尼凱劇院，與來自中國蘇州崑劇團共同慶祝「海外崑曲社30周年」社慶的表演裡，演出了同樣的劇目。有朋友問我，怎麼一個老外會想到要學崑曲呢？

我第一次看崑曲演出是在1995年，當時我在中國做交換學生。在南京旅行時，我看了一場江蘇崑劇團的綵排，演出的是最有名的崑曲「牡丹亭」。雖然我當時還不能理解每句台詞， 但是音樂十分優美。笛子的音樂和演員的演唱交融在一起，十分動人。演員的動作十分優雅，我立刻被吸引住了。

許多年後，生活在紐約的我，知道「海外崑曲社」有一個周末崑曲傳習班，我決定開始上課。海外崑曲社的老師們都是從小學習崑曲，成就很高的演員。他們面對不同程度的學生，都一視同仁，甚至願意教我這個初級的學生。能有幸與這些大師們學習是非常難得的。

大挑戰 記文言文台詞

學習崑曲需要很多時間和付出。對我來說， 學會並記住台詞、念白是最大的挑戰；一部分原因是我的母語不是中文，此外崑曲的語言本身也並非是現代漢語，唱詞和念白都是比較古老的文言和詩組成的。此外發音也與現代普通話不同。

學習崑曲的身段也是非常大的挑戰。一個簡單的動作，比如在台上走路或者轉頭去看一樣東西，都有程式化的表演方法。學會基本身段後，更難的是要熟練掌握這些動作，讓他們顯得自然，更進一步可以表達人物的感情和心理。一個優秀的演員可以讓一個角色顯得靈活，但是仍然符合崑曲的特色和規律。

學習了三年之後，我終於到了可以公開演出的程度。我飾演的第一個角色，是「潘金蓮」中「戲叔」一折中的武松。這個摺子戲中，潘金蓮一直試圖勾引武松，但是都被武松拒絶了，這齣戲從觀眾的角度看很有娛樂性。

學身段 拿捏表情眼神

在準備這次演出期間，我和演出潘金蓮的周怡，每周日都去我們的老師，史潔華和蔡青霖老師家去學戲。

我們一開始主要是學習念白和唱曲，學習正確的發音和人物的情緒；之後我們開始學習基本身段。每次學會了基本動作之後，老師都會在我們的表演中增加更多的細節讓我們學習，比如手的姿態，臉上的表情和眼神的使用，還有兩個角色之間的互動。雖然我不能每次都掌握到老師要求的細節，但是兩位老師都不厭其煩的教導並為我們分析角色。

「戲叔」這折戲第一次演出之前，我們在後台候場，我想遍了所有可能出錯的事情，比如忘了台詞，被服裝絆倒，或者看起來很傻。但一旦上台，聽到了觀眾的掌聲，就沒有時間考慮太多問題，只能專心於表演。當時我需要同時記住我的台詞和動作，還要注意要跟周怡的表演配合，和樂隊的演奏要同步、合拍，此外我還需要注意管好我的服裝，尤其是那又長又滑的水袖；還有上台前其他人給我的好意的提醒，比如演出的時候要使用整個的舞台空間，走路要自然一點，扇子的角度要如何如何；還有一點是我最喜歡的、但又是最難達到的要求：盡可能的想像自己是武松。

雖然我的第一次演出遠遠說不上完美，觀眾還是給了我們許多鼓勵的掌聲。我從這一次演出中學到的比十次排練都多，蔡老師也經常說「練習一百遍，不如上台演一遍」，我深有體會。 我現在正在學習一折新戲，希望觀眾會喜歡，更希望可以讓我的老師以我為傲。

馬思友(右)和周怡分別飾演武松和潘金蓮。(作者提供)
馬思友(右)和周怡分別飾演武松和潘金蓮。(作者提供)

法拉盛 圖書館

上一則

封面故事／崑曲與我 從小尼姑思凡演到潘金蓮

下一則

封面故事／貴妃 悟空 崑曲唱響紐約後花園

延伸閱讀

紀念前總統卡特逝世 美國股市1月9日休市一日

紀念前總統卡特逝世 美國股市1月9日休市一日
紐約餐廳藏小費陷阱？ 他結帳一看竟30％起跳嚇壞

紐約餐廳藏小費陷阱？ 他結帳一看竟30％起跳嚇壞
紐約中央公園跨年 取消無人機表演 或與佛州事故有關

紐約中央公園跨年 取消無人機表演 或與佛州事故有關
2024年紐約接待遊客數量 創歷史第二高

2024年紐約接待遊客數量 創歷史第二高

熱門新聞

醫療費用是退休族的一大筆開銷，對聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)A、B、D三大部分的瞭解是非常重要的；示意圖。（圖／123RF）

封面故事／紅藍卡費用與規定 在2025年有哪些變動？

2024-12-29 16:56
「大都會」電影海報。（取材自IMDb）

娛樂／2024年度最賠錢10電影 獅門影業占了近半

2024-12-29 01:03
401(k)和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。(圖／123RF)

封面故事／新的一年改善財務窘境 5行動聰明理財

2024-12-29 11:02
年底前進行個人財務年度「健檢」，以迎接2025年的消費挑戰。(圖／123RF)

封面故事／年終財務健檢 8件事為錢把關

2024-12-29 15:17
紐約市議會經過激烈辯論後表決通過「同意之城」(City of Yes)計畫，為全市增添8萬多住房。圖為紐約民宅利用聖誕布置時表態不贊成 「同意之城」。(記者康錦卿/攝影)

地產投資／「同意之城」 解鎖紐約市房源

2024-12-29 15:41
「大布列顛探索者號」從倫敦出發，有三條不同路線前往康瓦爾、威爾斯與湖區。(取自大布列顛探索者號FB粉絲頁)

封面故事／鐵路旅遊 2025夢幻4路線

2024-12-29 01:26

超人氣

更多 >
劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」

劉詩詩拿掉婚戒了 並官宣有了「新身分」
無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德

無限回購的台灣伴手禮 他推「在地人首選」鳳梨酥不是佳德
一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了

一大袋「美珍香」落機艙找不回 男星：國航機組瓜分了
中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿

中再傳神祕病毒疫情 醫院擠爆 火葬場、殯儀館也傳爆滿
冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月

冰風暴急凍美東恐達1周 將創14年來最冷1月