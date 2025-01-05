醫藥／男性也會得乳癌 5族群高風險要當心

乳癌非女性專利，男性也會罹患；示意圖。（本報資料照片）

醫師表示，男性乳房多不發育，病變機率比女生低很多，但男性也可罹患乳癌，尤其60歲以上、過度肥胖、母親或姊妹有乳癌病史、有不良飲食及生活習慣等，都是危險因子。

台灣北投健康管理醫院副院長錢政平說，曾經遇過一名40多歲男子，每天喝酒，BMI高達32，屬於肥胖體型，患有男性女乳症，後來發現右胸乳頭有小腫塊，檢查才發現罹患男性乳癌。

錢政平指出，男性的乳房通常呈不發育狀態，因此發生病變機率相對女性低許多，但男性若具有五項危險因子，罹患乳癌的機率就會提高，例如：60歲以上、過度肥胖、母親或姊妹有乳癌病史、內分泌（雌激素相對睪固酮的比率較高或是男性女乳症、肝臟與睪丸疾病、糖尿病、外源性雄激素等）和不良的飲食及生活習慣（抽菸、喝酒、偏愛吃高脂食物、常吃雌激素含量高的食物等）。

錢政平表示，男性乳房脂肪組織較少，若發生乳癌，癌細胞 較容易轉移至淋巴結，若是忽視症狀將錯過黃金治療時間，增加治療難度。

他提醒，屬乳癌危險族群的男性不需害羞而忽略檢查，男性也會得乳癌，早發現、及早治療，才能降癌症 對性命的威脅。

此外，肥胖會提高罹患乳癌風險，避免乳癌，除了改善日常生活及飲食型態、培養運動習慣，有危險因子的族群，千萬務必定期安排健康檢查，乳癌危險族群男性也不需害羞，不要因此忽略檢查。