娛樂／NFL擴版圖進軍娛樂圈 展現球星真實面

費城老鷹隊前球星傑森凱爾西（中）在紀錄片「凱爾西」中，展現有別於場上「硬漢」的暖爸形象。（取材自IMDb）

美式足球 聯盟（NFL ）不僅是美國最受歡迎的運動聯盟之一，如今更將其觸角延伸至娛樂圈，成為電視與串流媒體時代的新興創意力量。位於新澤西的「NFL電影」 （NFL Films）是NFL背後的一座製片工廠，自1962年創立以來，不斷推動體育紀錄片的創新。近期的一系列計畫和作品顯示，NFL正以前所未有的形式走進人們的生活，超越運動本身的界限。

突破賽事傳統 紀錄片「去英雄化」

「好萊塢報導」（The Hollywood Reporter）近期走訪「NFL電影」位於新澤西州的總部，牆上掛滿經典的美式足球雜誌封面和報紙頭版，展示這項運動的悠久歷史，此外還保存了超過60年的比賽畫面和訪談資料，這些寶貴存檔成為多部紀錄片的基石。

NFL電影公司於1962年由艾德薩博（Ed Sabol）和他的兒子史蒂夫薩博（Steve Sabol）創立，可說是現代體育紀錄片形式的奠基者，如今習以為常的體育賽事即時重播功能也是他們的創舉。然而，這間作為NFL旗下、具備好萊塢製作水準的製作公司，對於打破自身傳統毫不猶豫。

報導指出，正如該公司執行製片人肯羅傑斯（Ken Rodgers）所言，該公司的傳統精神就是「打破傳統」，這樣的理念推動了新一代紀錄片形式的誕生，將以往傳統的「英雄化球員」模式，轉變為展現球員真實個性的深入敘事。

以2001年在HBO首播的「硬漢訓練營」（Hard Knocks）為例，這部紀錄片系列突破性地將鏡頭帶入球隊訓練營，拍下球員競爭上場名額的緊張時刻。隨著該系列的成功，NFL電影公司探索更多不同類型的故事，包括聚焦球隊管理層的「硬漢訓練營季外版」，另又推出全新的「季中版」，記錄四支AFC北區球隊的賽季競逐，進一步加強情節中的緊繃張力。

跨界合作推電影 進軍深夜脫口秀

據報導，「NFL電影」與多元媒體工作室Skydance Sports合作，將比賽畫面與劇情片結合，創造更具真實感的敘事內容，推出包括專注美式足球選秀的節目「NFL Draft: The Pick Is In」、記錄費城老鷹隊傳奇球星傑森凱爾西（Jason Kelce）2022-23賽季的紀實片「凱爾西」（Kelce）等。

紀錄片「凱爾西」電影海報。（取材自IMDb）

「凱爾西」去年登上亞馬遜串流（Prime Video），記錄這位傳奇運動員面臨退休決定的旅程，片中曝光許多他私下溫馨的家庭片段，在電影資訊網IMDb拿到8.1不錯的評分。這樣的跨界合作，不僅滿足了現有球迷的需求，也因為著重人物紀實與選秀的緊張氛圍，吸引不少對運動本身不感興趣的觀眾。

這類以人物為核心的節目模式，成為NFL製片公司未來的重要方向，例如前愛國者隊教練比利 契克（Bill Belichick）在「NFL電影」推出的內容中不僅有記者會精華，還有紀錄片「足球人生：比利契克」等，聚焦他場內外的生活，突顯比利契克如何以既神祕又有趣的方式與球隊和媒體溝通，展現他幽默與嚴肅並存的人格特色。

「足球人生：比利契克」聚焦比利契克（右）場內外生活。（取材自IMDb）

另外，這些運動員和教練不僅是影視內容主角，更是創作者與製作人，比利契克在「NFL電影」有自己的辦公室，並以分析師身分加入由NFL Films製作的節目「Inside the NFL」，與其他NFL退役球員一起分析最新賽季中的重要表現和趨勢。NFL製片公司高層Jessica Boddy提到，在與32支球隊和數百名球員的合作中，確保參與者的聲音與利益被尊重至關重要，這樣的協作方式，不僅保證內容的真實性，也建立了觀眾與球隊之間的情感聯繫。

NFL製片公司如今大膽進軍深夜節目與個人品牌內容領域。傑森凱爾西主持的「They Call It Late Night」在1月4日首播，是NFL電影公司首檔深夜節目，節目將結合運動與喜劇並配有現場樂隊，呈現與傳統體育內容截然不同的風貌，這樣的創新靈感來自於傑森凱爾西對深夜脫口秀節目的熱愛。

這不是傑森凱爾西第一次擔任主持人，他與同樣是NFL球星的弟弟崔維斯凱爾西（Travis Kelce）共同主持播客（Podcast）節目「New Heights」，早前還因為回答聽眾男女房事問題，被認為影射崔維斯凱爾西女友、流行天后泰勒斯（Taylor Swift）而引發軒然大波。

搭檔串流龍頭 拓展女性、海外市場

NFL的娛樂擴張戰略並非僅針對美國市場，透過Netflix推出的紀錄片「四分衛：達陣得分」Quarterback）和「外接手：風馳電掣」（Receiver），積極透過串流平台向全球擴展，吸引女性與其他新興族群，有助於開拓非傳統球迷市場，也讓世界各地的觀眾接觸到美式足球的魅力。

儘管NFL製片公司在娛樂圈的擴張雄心勃勃，但創新過程中的挑戰不可忽視，從打造全新型態的「硬漢訓練營」到製作深夜脫口秀，這些嘗試無疑存在風險。對此，「NFL電影」執行製作人羅傑斯在受訪時說：「我們的文化鼓勵冒險。」並提到創辦人史蒂夫薩博生前曾以現金獎勵「最輝煌的失敗」，鼓勵團隊在創意上大膽突破，這種精神延續至今，使NFL製片公司成為一個不斷嘗試新事物的創意工廠。

「好萊塢報導」指，史蒂夫薩博的辦公室如今已被改成會議室，但他的書桌依然保留原樣，就像他在2012年因腦癌去世前的模樣。書桌裡放著薩博留下的一張便條，羅傑斯偶爾還會來偷看一眼，他說，便條上寫著：「希望NFL Films的員工能透過打破傳統來延續傳統」。

父子檔艾德薩博（右）、史蒂夫薩博（左）創立NFL電影公司，圖為兩人出席2004年在紐約市舉行的第25屆體育節目艾美獎頒獎典禮。（取材自IMDb）

在每周的內部會議中，「NFL電影」的員工共同檢視作品，從資深製作人到新進員工都能提出不同的觀點，形成多元的創作環境，不僅促進了內容品質的提升，也反映出NFL製片公司對創意自由的重視。

（娛樂新聞組整理）