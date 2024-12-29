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封面故事／實現新年財務目標 6步驟開始省錢

編譯周靜芝
坐在桌前盤點支票和儲蓄帳戶，查看各種投資，達成2025年財務目標。(圖／123RF)
坐在桌前盤點支票和儲蓄帳戶，查看各種投資，達成2025年財務目標。(圖／123RF)

「千里之行，始於足下」雖是老生常談，但卻不失真理；對許多人而言，最大的目標莫過於存錢。

理財網站GO Banking Rates指出，多數人開始儲蓄時，心中會有個可觀的數字，想達到它看似令人沮喪；事實上，每天採取一小步驟，就能朝向目標邁進一大步。以下這六步驟是讓人挑戰過往習慣、達成2025年財務目標的最佳方式：

第1步：清點財務狀況

想到要坐在桌前、對著帳單和銀行對帳單搖頭嘆息，多少會讓人裹足不前，但可趁此機會像偵探般檢視過往生活。盤點支票和儲蓄帳戶，確定有多少資金；查看投資，並記下退休帳戶中有哪些資金；應急基金是否足夠，還缺多少？

一旦實行這個步驟，就會知道自己有多少錢；更重要的是，會知道需要儲蓄多少錢。

第2步：檢討不必要支出

誠實問自己：真的會看那些串流服務嗎？冰箱冷凍食品，會因再次點餐外送而被棄之不用嗎？

透過檢視銀行對帳單，可發現個人消費模式，包括生活習慣的改變，這些改變已成財務漏洞，讓你花費超過預算；減少不使用或不需要的，才能脫離困境。

第3步：檢視401(k)供款

如果想讓未來的自己永遠感激現在的你，就查看401(k)供款是否已達到最高額。為退休生活投入更多資金，可獲得稅務優惠、投資增長，並確保黃金歲月更加燦爛。

即使還沒有準備好全額投入401(k)，也可以進行較小額的供款，這些將逐年累積，並受益於複利的力量。

第4步：檢閱保單

一旦購買了保險，往往就會忘記它；畢竟在繁忙的生活中，誰會有時間想到長期照護險呢？但是，花些時間檢閱保單可確保所支付的費用符合需求，也就是替未來省錢。

你可能意外發現，健康保險承保範圍存在缺口，或許會導致將來的重大醫療帳單；或可能瞭解到，有資格獲得折扣、降低房屋保費。

第5步：為家做好過冬準備

雖然冬季迎來溫馨節日，但也會在暖氣帳單上觸動警鈴。如果不想讓銀行帳戶「拉警報」，請檢查家中的隔熱材料；有適當的隔熱層，就可在不開暖氣下讓家保持溫暖。

為房屋進行全面防凍措施，可避免因天氣造成的損失；檢查屋頂、更換空氣濾網、為管道隔熱，以及清潔壁爐等簡單工作，都能讓情況大為改善。

第6步：檢修汽車

將車送去檢修似乎與省錢背道而馳，但寧可花相對較少的費用，例如更換機油或購買冬季適用的輪胎，避免日後更昂貴的維修費用；確保愛車運轉順暢，可省去在新的一年裡不得不更換新車的更大筆花費。

定期更換機油等，可避免日後更昂貴的汽車維修費用。(圖／123RF)
定期更換機油等，可避免日後更昂貴的汽車維修費用。(圖／123RF)

儲蓄 401(k) 投資

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