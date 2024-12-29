周日動動腦／古希臘人用哪一種幾合形狀象徵婚姻幸福？

下列十個題目讓您動動腦，先別看答案，考考自己能答對幾題?

1.《小鬼當家》(Home Alone)電影中，全家人要到哪裡過聖誕節 ？

2.古希臘人用哪一種幾合形狀象徵婚姻幸福？

3.安德生的《小美人魚》作品中寫道:人魚沒有＿＿，因此更加痛苦？

4.西方歷史上哪一位著名的政治人物曾使用多個替身？

5.1950年代北美哪一個城市號稱「霓虹燈之城」，有多達一萬九千個霓虹燈,僅次於拉斯維加斯？

6.《南齊書》記載，武陵昭王蕭曄招待尚書令王儉時有一道「菘菜鮑魚」。菘菜即現今的什麼菜？

7.「掌故」一詞的原意在漢代是指什麼？

8.英國前首相邱吉爾一生最愛的休閒嗜好是什麼，即使在戰場上也沒中斷？

9.杜斯妥也夫斯基在他的哪一本著作中寫道:一百個疑點絕不能構成一件證據？

10.侏羅紀的「侏羅」一詞來自一座叫Jura的山，它位於哪三個國家之間？

答案：1.巴黎 2.三角形 3.眼淚 4.史達林 5.溫哥華 6.白菜 7.官職 8.繪畫 9.罪與罰 10.法國、瑞士、德國