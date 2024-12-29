封面故事／牛津辭典2024代表字 Brain Rot腦腐蝕

許多人現在會不斷的看手機，英國牛津大學出版社選出「Brain rot」為2024年度代表字。(路透)

許多人現在會無止境的瀏覽社群媒體 上令人心智麻木的內容，英國牛津大學出版社(OUP)2日宣布，超過3萬7000名專家和公眾投票 選出「Brain rot」為2024年度代表字。

「Brain rot」意思是「大腦腐蝕」。英國獨立報指出，牛津大學出版社將這個詞定義為，「一個人精神和智力狀態惡化，特別指過度消費瑣碎且沒有挑戰性內容的結果」。

「大腦腐蝕」這個詞在1854年首度出現。英國BBC指出，當時美國作家梭羅批評社會貶低複雜思想的傾向，並認為這是大眾精神和智力程度普遍下降的部分原因。他在著作「湖濱散記」中抱怨：「為何英格蘭努力治癒馬鈴薯腐病，卻沒有人努力治癒更加普遍和致命的大腦腐蝕？」

時隔170年，大腦腐蝕「今年重新受到關注，被用於憂心消費過量低品質線上內容的影響，特別是在社群媒體」。這個詞的使用頻率在2023至2024年增加230%。

牛津大學出版社主管格拉斯沃(Casper Grathwohl)說：「『大腦腐蝕』指出人們意識到的虛擬生活危險性之一，以及我們如何使用自己的休閒時間。」

格拉斯沃表示：「『大腦腐蝕』談到虛擬生活的危險之一，及我們如何使用空閒時間。這是關於人性和科技的文化對話中，合情合理的下個章節。這麼多投票者接受這個詞語，認可它作為今年年度代表字，這並不令人驚訝。」

格拉斯沃還談到，他覺得很有趣的是，Z世代和Alpha世代也會使用「大腦腐蝕」這個字，而他們的社群正是使用及創造導致「大腦腐蝕」這類數位內容的主力。

牛津辭典年度代表字的遴選過程，是牛津大學出版社先列出含有6個詞彙的決選名單，再由3萬7000多人投票選出獲勝者。

牛津年度代表字旨在反映當年的社會情緒與趨勢，去年是形容人有型、有魅力的rizz，2019年則是「氣候緊急狀態」(climate emergency)。

韋氏2024代表字 polarization「極化」

2024美國總統大選結果震撼出爐，恐為地緣政治和全球經濟帶來重大影響，美國辭典出版商韋氏公司(Merriam-Webster)9日評選「極化」(polarization)為年度代表字。

韋氏公司特約編輯索克洛斯基(Peter Sokolowski)在公布2024年度代表字前接受美聯社獨家採訪時說：「極化意味著分裂，但這是一種非常具體的分裂。極化代表我們正在走向極端，而非選擇中庸之道。」

這場選舉分歧如此嚴重，許多選民去投票時，都帶著認為對方候選人對國家構成生存威脅的情緒。根據AP VoteCast一項針對超過12萬選民的調查，約有八成賀錦麗(Kamala Harris)支持者非常或有些擔心川普 的觀點過於極端，而約有七成川普支持者也對賀錦麗抱有相同疑慮。

韋氏辭典中「極化」一詞的定義反映了科學和隱喻的含義，最常用來表示「在對立派別或群體之間造成強烈分歧」。韋氏公司的線上辭典每月瀏覽量達到1億次，他們根據數據追蹤詞彙的搜索和使用量來選擇年度代表字。

在深偽技術和後真相時代中，隨著人工智慧(AI)崛起和馬斯克(Elon Musk)將推特(Twitter)更名為X，韋氏辭典2023年度代表字為「真實」(authentic)，而今年正值美國大部分地區難以就真實情況達成共識。

索克洛斯基說：「我始終認為，字典對每個人而言都是中立和客觀的意義仲裁者，這很重要。在假新聞、另類事實、任何你想表達文化中單詞含義價值的時代，這都是一種意義的支持。」

他還說，值得注意的是，「極化」一詞起源於1800年代初期，而非如同大多數具拉丁語根源的科學詞彙起源於文藝復興時期。索克洛斯基說，在英語語言體系中，「極化」是一個相當年輕的詞彙，為其他詞語增添了強度，在美國最常被用來描述種族關係、政治和意識形態。

「極化」一詞的應用不僅限於政治領域，也用來凸顯流行文化、科技趨勢和其他產業中既新且深的裂痕。

舉例來說，流行樂天后泰勒絲(Taylor Swift)搭乘私人飛機引發的爭議、嘻哈歌手肯德瑞克拉馬爾(Kendrick Lamar)和德瑞克(Drake)之間的恩怨，以及國際奧林匹克委員會(IOC)的決定讓美國體操選手切爾斯(Jordan Chiles)痛失在巴黎奧運女子地板項目獲得的銅牌，都被認為是「極化」事件。

即使是輕鬆愉快的迷因，例如那些嘲笑澳洲霹靂舞者甘恩(Rachael Gunn)獨創「袋鼠舞」的內容，或者誰被歸類為「星二代」(nepo baby)等，也是極化的例子。